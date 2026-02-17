Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Стало известно, когда Новосибирск получит документы на строительство метро

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Сейчас они проходят экспертизу в Москве

В январе 2026 года мэрия Новосибирска начала загрузку в Главгосэкспертизу разработанной проектно-сметной документации на продолжение строительства левого перегона от станции метро «Березовая роща» до «Золотая нива». Об этом сообщил вице-мэр Иосиф Кодалаев.

— 8 февраля процедура проверки комплектности документов была завершена. Сейчас Главгосэкспертиза приступила к экспертизе ПСД. По регламенту, эта работа должна быть проведена за 42 рабочих дня. Через 1,5 месяца получим положительное заключение, — добавил Кодалаев.

Он напомнил, что проектно-сметную документацию готовил белорусский подрядчик «Минскметропроект», с которым заключен муниципальный контракт.

В настоящее время компания также прорабатывает генеральную схему развития новосибирского метрополитена.

Напомним, в феврале 2025 года белорусская компания ОАО «Минскметропроект» выиграла тендер на разработку проекта левого перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Березовая роща». Стоимость контракта составила 104 млн рублей, что значительно ниже начальной цены в 133 млн рублей.

13 сентября заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников и первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев подписали соглашение на разработку генеральной схемы развития метро в Новосибирске. Согласно документу, МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» станет заказчиком, а ОАО «Минскметропроект» — генеральным проектировщиком. План мероприятий включает разработку предпроектной документации с октября 2025 по май 2026 года и проектной документации — с 2026 по 2028 годы, сообщала пресс-служба мэрии города.

В целом до 2050 года в городе пока запланировано строительство 32 новых станций. На первом этапе Дзержинская линия будет продлена до станций «Молодёжная и «Гусинобродская, Ленинская линия — от станции «Площадь Маркса» до новых станций — «Площадь Станиславского» и «Троллёйная», на правом берегу от станции «Заельцовская» до «Родников». В этот же этап включено строительство метродепо.

Вторым этапом является продление станции «Берёзовая роща» до станции «Камышенская».

Эксперты предлагали подумать о создании кольцевой линии.

Ранее редакция сообщала о том, что к вопросу о новых поездах метро Новосибирск вернется в 2027 году. 

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов.

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : метро в Новосибирске

1 599
0
0
Предыдущая статья
Современные лифты экономят средства застройщиков: компания SKY LIFT представила свою продукцию на Сибирской строительной неделе
Следующая статья
Новосибирский «Новоспан» получил льготное финансирование для нового оборудования

«Не дотянул до максимума»: троллейбус с удлиненным автономным ходом оценили в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В конце прошлого года в Новосибирск для обкатки поступил новый троллейбус «Синара» от производителя из Челябинска (Группа «Синара»). На еженедельном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поинтересовался как прошли его испытания.

— Троллейбус «Горожанин» (Производитель — «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. — Ред.) в Новосибирске себя уже зарекомендовал. У модели «Синара» больший запас автономного хода — до 40 км. Если он хорошо себя показал в условиях Сибири, то это позволит нам удлинять маршруты и отправлять троллейбусы в те районы города, которые ранее были не доступны для этого вида общественного транспорта, — отметил Кудрявцев.

Читать полностью

У новосибирских выпускников резко вырос интерес к физике и профильной математике

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году выбор выпускников Новосибирской области сместился в сторону предметов естественнонаучного цикла. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Министерстве образования Новосибирской области. Напомним, 1 февраля в регионе завершилась подача документов на сдачу ЕГЭ-2026.

В разрезе по предметам выбор одиннадцатиклассников распределился следующим образом:

Читать полностью

Новосибирская область инвестирует в здоровье детей и матерей

В ходе рабочего совещания Правительства Новосибирской области, которое провел губернатор Андрей Травников, обсуждались ключевые вопросы развития региона. С докладом о реализации в период с 2025 по 2030 годы регионального проекта «Охрана материнства и детства» выступил министр здравоохранения области Ростислав Заблоцкий.

Исполнение этого проекта соответствует Указу Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и национальному проекту «Семья», направленному на увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, и укрепление семейных ценностей.

Читать полностью

Сибиряки все больше «затягивают пояса» и погружаются в режим экономии

Автор: Юлия Данилова

Покупательские привычки сибиряков продолжают меняться. Об этом говорится в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Эксперты управления выделил три ключевых тренда, которые сформировались в 2025 году.

К концу года сибиряки стали активнее покупать онлайн товары повседневного спроса. На это повлияло развитие маркетплейсов и сокращение сроков доставки за счет строительства логистических комплексов. Все больше покупателей заказывали через интернет одежду и обувь — онлайн-площадки привлекали более широким ассортиментом и скидками.

Читать полностью

Новосибирский авиазавод отремонтирует еще три цеха

Автор: Юлия Данилова

«Объединенная авиастроительная корпорация» продлила разрешение на реконструкцию производственных зданий ОАО «Компания «Сухой», расположенных на «Новосибирском авиазаводе имени В. П. Чкалова» (Входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию». — Ред.) до июня 2027 года. Речь идет трех цехах №24 (участок механической обработки), №10 (гальванический цех) и №7 (участок промывки керосином и испытания топливных баков).

Это третий этап реконструкции производственной площадки, разрешение на которую компания получила в 2015 году.

Читать полностью

Котельная в Ленинском районе Новосибирска стала собственностью мэрии

Автор: Артем Рязанов

Газовая котельная на Аргунском переулке, 8, теперь принадлежит городу Новосибирску. Судебное решение вступило в силу после нескольких взысканий с владельца, который формально владел зданием, но фактически не обслуживал его.

Теперь эксплуатацией котельной занимается муниципальное предприятие. Мэрия подала в суд, требуя передать здание площадью 101 кв. м в муниципальную собственность. Суд удовлетворил иск.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Шесть новых школ откроют в Новосибирске

Право&Порядок

Суд вынес приговор главе фирмы-подрядчика «Сибирь-Арена»

Общество

Почти 50 десятиклассников планируют сдать ЕГЭ досрочно в Новосибирске

Общество

Подростку с диагнозом несовершенный остеогенез требуется дорогостоящее лечение

Общество

Новосибирская таксистка 23 февраля бесплатно развезёт бойцов СВО

Бизнес Власть

«Не дотянул до максимума»: троллейбус с удлиненным автономным ходом оценили в Новосибирске

Общество

В потребительской корзине новосибирцев стало больше хлеба и мяса

Медицина Общество

Детская заболеваемость мочекаменной болезнью в Новосибирске выросла на 44% за год

Финансы

Новосибирский «Новоспан» получил льготное финансирование для нового оборудования

Власть

Стало известно, когда Новосибирск получит документы на строительство метро

Недвижимость

Современные лифты экономят средства застройщиков: компания SKY LIFT представила свою продукцию на Сибирской строительной неделе

Общество

Разработчики игры «Война Миров: Сибирь» нашли новое финансирование

Финансы

Сбер снижает ставку по программе рефинансирования кредитов

Бизнес Общество

Январский рост цен в Новосибирске подстегнула овощная инфляция

Медицина Общество

«Сэкономить на анализах»: новосибирцы возвращаются в государственные поликлиники

Недвижимость

Комплексное развитие территории Новосибирска меняет приоритеты покупателей

Бизнес Общество

Комплексный обед вместо бизнес-ланча: в Новосибирске растет спрос на столовые – туда переходят клиенты ресторанов

Недвижимость

Застраивать Октябрьский район Новосибирска намерена компания Александра Абалакова

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности