Стало известно, когда Новосибирск получит документы на строительство метро

В январе 2026 года мэрия Новосибирска начала загрузку в Главгосэкспертизу разработанной проектно-сметной документации на продолжение строительства левого перегона от станции метро «Березовая роща» до «Золотая нива». Об этом сообщил вице-мэр Иосиф Кодалаев.

— 8 февраля процедура проверки комплектности документов была завершена. Сейчас Главгосэкспертиза приступила к экспертизе ПСД. По регламенту, эта работа должна быть проведена за 42 рабочих дня. Через 1,5 месяца получим положительное заключение, — добавил Кодалаев.

Он напомнил, что проектно-сметную документацию готовил белорусский подрядчик «Минскметропроект», с которым заключен муниципальный контракт.

В настоящее время компания также прорабатывает генеральную схему развития новосибирского метрополитена.

Напомним, в феврале 2025 года белорусская компания ОАО «Минскметропроект» выиграла тендер на разработку проекта левого перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Березовая роща». Стоимость контракта составила 104 млн рублей, что значительно ниже начальной цены в 133 млн рублей.

13 сентября заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников и первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев подписали соглашение на разработку генеральной схемы развития метро в Новосибирске. Согласно документу, МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» станет заказчиком, а ОАО «Минскметропроект» — генеральным проектировщиком. План мероприятий включает разработку предпроектной документации с октября 2025 по май 2026 года и проектной документации — с 2026 по 2028 годы, сообщала пресс-служба мэрии города.

В целом до 2050 года в городе пока запланировано строительство 32 новых станций. На первом этапе Дзержинская линия будет продлена до станций «Молодёжная и «Гусинобродская, Ленинская линия — от станции «Площадь Маркса» до новых станций — «Площадь Станиславского» и «Троллёйная», на правом берегу от станции «Заельцовская» до «Родников». В этот же этап включено строительство метродепо.

Вторым этапом является продление станции «Берёзовая роща» до станции «Камышенская».

Эксперты предлагали подумать о создании кольцевой линии.

Ранее редакция сообщала о том, что к вопросу о новых поездах метро Новосибирск вернется в 2027 году.