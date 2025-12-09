Рекламодателям

В Новосибирск доставили еще два инновационных поезда «Ермак»

  • 09/12/2025, 15:16
В Новосибирск доставили еще два инновационных поезда «Ермак»
Один из поездов уже используется для перевозки пассажиров, остальные находятся в депо для проведения необходимого технического обслуживания и тестовых поездок

Для новосибирского метро 2025 год ознаменовался значительными достижениями. Метрополитен получил пять новых составов «Ермак», была запущена станция «Спортивная», а также объявлено о планах строительства еще двух станций и нового электродепо.

Все 25 вагонов в настоящее время доставлены в Новосибирск. Один из поездов уже используется для перевозки пассажиров, остальные находятся в депо для проведения необходимого технического обслуживания и тестовых поездок. Следует подчеркнуть, что поставка вагонов была осуществлена с опережением запланированного графика. Губернатор Андрей Травников выразил признательность производителю за то, что они «выдержали сроки и выдали продукцию высокого качества».

Оценил «Ермак» и мэр Максим Кудрявцев:

— Кто не ездил — рекомендую: панорамные окна, зарядки для телефонов, USB порты, светодиодная индикация, хорошая шумоизоляция — спокойно можно внутри состава разговаривать.

Оснащение по последнему слову метротехники: современная система очистки и вентиляции воздуха, информационные дисплеи, кресла с обивкой из прочного винила, покрытие против скольжения, места для пассажиров с ограниченными возможностями, усовершенствованная кабина машиниста. Отличительная особенность – увеличенная до 1,4 метра ширина дверных проемов, в отличие от стандартных 1,2 метра (эти 20 сантиметров играют ключевую роль в скорости посадки и высадки пассажиров). Число вагонов увеличено до пяти, в сравнении с традиционными четырьмя. Заслуженный архитектор России, уроженец Новосибирска Игорь Поповский подчеркивал, что в идеале все составы новосибирского метро должны быть пятивагонными.

— Очень неудобно «догонять» последний, четвёртый вагон, — иронизирует он.

Важно отметить, что поезд «Ермак» – это не просто современные технологии, но и компоненты, произведенные в России. Почти все элементы и узлы, включая тяговые электромоторы, тормозную систему, компрессорное оборудование, амортизаторы и редукторы, изготовлены российскими предприятиями.

Надежность и безопасность не вызывают сомнений: каждый поезд проходит тщательную многоэтапную проверку, настройку и обкатку перед началом эксплуатации. Испытания нового поезда начинаются на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах, где проводится диагностика электроники и всех систем вагонов, а также динамические испытания. Затем, после доставки в Новосибирск, состав повторно тестируется с участием специалистов завода-изготовителя. Для допуска к пассажирским перевозкам поезд должен успешно пройти не менее 100 км испытательного пробега без каких-либо нареканий.

В отношении модернизации метрополитена, Максим Кудрявцев сообщил о проектировании левого перегонного тоннеля между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая Нива». Он отметил, что проектная документация, разработанная для развития метро около двадцати лет назад, больше не актуальна. В связи с этим был проведен новый конкурс на проектирование генеральной схемы развития метрополитена, и в настоящее время работы ведутся на основе результатов этого конкурса.

— Пока в планах на перспективу — две станции метрополитена и метродепо. Где самый большой пассажиропоток и меньшие затраты — туда мы пойдём в первую очередь, — сообщил мэр.

В конце октября на официальном веб-ресурсе, посвященном правовой информации, был представлен проект планировки территории для Дзержинского района. На прилагаемой схеме обозначены предполагаемые места размещения двух станций метрополитена. Ожидается, что станция «Гусинобродская» может быть расположена в районе пересечения улицы Доватора и Гусинобродского шоссе, а станция «Молодёжная» – на пересечении шоссе с улицей Волочаевской.

Станция «Спортивная», начавшая работу в сентябре, за первый месяц обслужила около 174 тысяч пассажиров. К концу года можно будет оценить, насколько её открытие повлияет на общие показатели (в 2024 году был зафиксирован рекордный показатель – более 86 миллионов человек).

В настоящее время Новосибирский метрополитен лидирует по объему перевозок среди всех региональных метрополитенов, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. По мнению Поповского, это свидетельствует об удачном проектировании маршрутов метрополитена. Он считает целесообразным продление существующих линий. Архитектор в первую очередь отмечает необходимость развития направлений в сторону Волочаевского, Гусинобродского и Плющихинского жилых массивов, во вторую – западное направление (с возможностью создания транспортно-пересадочного узла для связи с аэропортом Толмачёво). Третий этап предполагает развитие северного направления вдоль нового Красного проспекта, а четвертый – южного направления в Левобережье, к Затулинскому жилому массиву.

Автор фото: Андрей Заржецкий

