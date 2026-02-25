Поиск здесь...
Новую генеральную схему метро Новосибирск получит в апреле

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Стратегический документ определит развитие подземки на десятилетия

В апреле 2026 года Новосибирск получит ключевой документ, который определит развитие метрополитена на десятилетия вперед — генеральную схему подземки. Разработкой занимается белорусский институт «Минскметропроект», уже знакомый городу по проекту левого перегонного тоннеля.

— Мы сейчас усиленно занимаемся генеральной схемой развития метрополитена, потому что город растет, районы развиваются очень динамично, нелинейно. Старая документация уже существенно потеряла свою актуальность. В апреле этого года мы ожидаем проект с экспертизой. Именно этот документ подскажет нам, в каком направлении двигаться, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Новый документ должен дать ответ, как связать подземкой спальные районы, транспортные узлы и места притяжения горожан. Стоит отметить, что в обновленном проекте планировки, утвержденном осенью 2025 года, закреплено строительство сразу двух новых станций на Дзержинской линии метро — «Молодёжной» на Гусинобродском шоссе и «Гусинобродской» на пересечении с улицей Доватора. Завершить объекты планируют к 2030 году. Также в планах — строительство метродепо.

Параллельно с разработкой долгосрочной стратегии город решает текущие задачи. В самом разгаре экспертиза проекта левого перегонного тоннеля от станции «Березовая роща» до «Золотой нивы». Документацию направили в Главгосэкспертизу в январе, заключение ожидают к концу марта — началу апреля. Стоимость контракта с белорусскими проектировщиками составила 104 млн рублей. После положительного решения речь пойдет о строительстве и источниках финансирования.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирский метрополитен завершил год с убытком в 23 миллиона рублей.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Порядка 60 км трамвайных путей нужно отремонтировать в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Долгие годы в Новосибирске системно не велась работа по ремонту трамвайных путей. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев. По его словам, сейчас протяженность сети составляет 140 км, порядка 60 км из них, по оценке профильного департамента, требуют либо ремонта, либо замены.

— Мы начали эту работу. За два года полностью заменили рельсошпальную решетку на улице Мира. Сейчас ремонтируем улицу Связистов — это порядка 6 км. Темпы явно недостаточные, но мы работаем, — подчеркнул Кудрявцев.

Читать полностью

Под Новосибирском строят масштабную ливневую канализацию

Автор: Юлия Данилова

В микрорайоне «Клюквенный» завершается устройство плиты перекрытия накопительного резервуара объёмом 9000 м³ — крупнейшего объекта такого типа в городе. Об этом сообщила пресс-служба Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области (АРЖС).

Помимо резервуара в проект входит магистральная ливневая канализация протяжённостью 1412 метров.

Читать полностью

В Новосибирске продают историческое здание военкомата со звездой на фронтоне

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске выставлено на продажу здание, в котором долгие годы располагался военкомат. Старшим поколениям жителей города объект известен как Горвоенкомат. Здание пустует с 2024 года.

Данные о выставлении исторического здания на торги опубликовала госкорпорация «ДОМ.РФ». В карточке торгов оно указано как административное здание площадью 893,3 кв. м, расположенное по адресу Трудовая, 13. Вместе с ним продается и земельный участок площадью 0,16 га. Начальная цена не определена.

Читать полностью

В Новосибирске дорожные службы в феврале начали ямочный ремонт

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 14 февраля на Октябрьском мосту рабочие выполняли ямочный ремонт. Журналист Infopro54 сфотографировал происходящее на камеру мобильного телефона.

Обычно латать дыры на новосибирских дорогах начинают в апреле, когда снега на проезжей части уже нет и температура воздуха выше ноля. Дорожники ранее объясняли, что существуют технологии, позволяющие проводить ямочный ремонт при минусовых температурах. Но все-таки февральский ремонт дорог в Новосибирске — скорее исключение, чем правило.

Читать полностью

«Интерес почти потеряли»: новосибирские застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские застройщики разочаровались в идее небоскребов, устали бороться и готовы вернуться к стандартным объектам. Об этом заявил Роман Бутко, заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, на круглом столе «Совершенствование градостроительных регламентов для развития высотного строительства» в рамках «Строительной недели».

Генеральный директор ГК «Верба Капитал» Вадим Ильченко напомнил, что совместно с собственником ГК СМСС Анатолием Павловым уже три-четыре года инициирует тему строительства в Новосибирске зданий свыше 100 метров. В активе партнеров есть здание высотой 100 метров. Сейчас они хотели бы перешагнуть эту планку.

Читать полностью

С 24 жилых домов в Новосибирске снимут «лоскутные» фасады магазинов и аптек

Автор: Мария Гарифуллина

Стали известны подробности капитального ремонта фасадов новосибирских домов в 2026 году. Работы запланированы на 114 объектах. На каждом пятом нужно будет убирать фрагментированный фасад. Это то, чем обрастает дом из-за магазинов, аптек, банков.

Тема новосибирских фасадов была вынесена 10 февраля на оперативное совещание в мэрии Новосибирска. Также ее обсуждают на тематических сессиях Сибирской строительной недели.

Читать полностью
Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

