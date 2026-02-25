Новую генеральную схему метро Новосибирск получит в апреле

В апреле 2026 года Новосибирск получит ключевой документ, который определит развитие метрополитена на десятилетия вперед — генеральную схему подземки. Разработкой занимается белорусский институт «Минскметропроект», уже знакомый городу по проекту левого перегонного тоннеля.

— Мы сейчас усиленно занимаемся генеральной схемой развития метрополитена, потому что город растет, районы развиваются очень динамично, нелинейно. Старая документация уже существенно потеряла свою актуальность. В апреле этого года мы ожидаем проект с экспертизой. Именно этот документ подскажет нам, в каком направлении двигаться, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Новый документ должен дать ответ, как связать подземкой спальные районы, транспортные узлы и места притяжения горожан. Стоит отметить, что в обновленном проекте планировки, утвержденном осенью 2025 года, закреплено строительство сразу двух новых станций на Дзержинской линии метро — «Молодёжной» на Гусинобродском шоссе и «Гусинобродской» на пересечении с улицей Доватора. Завершить объекты планируют к 2030 году. Также в планах — строительство метродепо.

Параллельно с разработкой долгосрочной стратегии город решает текущие задачи. В самом разгаре экспертиза проекта левого перегонного тоннеля от станции «Березовая роща» до «Золотой нивы». Документацию направили в Главгосэкспертизу в январе, заключение ожидают к концу марта — началу апреля. Стоимость контракта с белорусскими проектировщиками составила 104 млн рублей. После положительного решения речь пойдет о строительстве и источниках финансирования.

