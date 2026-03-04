Нового начальника метрополитена назначили в Новосибирске

Новосибирский метрополитен получил нового руководителя. Им стал Максим Серебренников, который уже месяц исполняет обязанности. Приказ о назначении подписал глава городского департамента транспорта Павел Ивахненко.

Серебренников родился в 1977 году. Образование получил в Томском техникуме железнодорожного транспорта, где стал электромонтёром, а затем продолжил учёбу в Омском государственном университете путей сообщения, окончив его как инженер путей сообщения с квалификацией электрика. Впоследствии он прошёл курсы повышения квалификации в Московском городском университете управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова и в АНО ДПО «Академия АйТи».

Профессиональную деятельность начал в 1998 году, когда был принят на Тайгинскую дистанцию сигнализации и связи Западно-Сибирской железной дороги. В Новосибирском метрополитене трудится более 11 лет. В 2014 году был принят на должность электромеханика службы сигнализации и связи. Впоследствии выполнял функции инженера, а затем возглавил лабораторию автоматики, телемеханики и связи. В 2023 году был назначен первым заместителем начальника МУП.

Напомним, 9 февраля оставил свой пост начальник метро столицы Сибири Аркадий Чмыхайло. Он пришел на предприятие в 2015 году и возглавил службу безопасности метрополитена. В апреле 2017 года стал начальником МУП «Новосибирский метрополитен».

Стоит отметить, что в мэрии Новосибирска готовятся к масштабному развитию подземки. В марте из Главгосэкспертизы ожидается проектная документация на строительство второго тоннеля до станции «Золотая нива». В апреле — новая генеральная схема развития метро. Также не закрыт вопрос с продолжением обновления парка поездов метрополитена.

