Отставки и назначения

Нового начальника метрополитена назначили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Прошлым главой был Аркадий Чмыхайло, который ушел 9 февраля

Новосибирский метрополитен получил нового руководителя. Им стал Максим Серебренников, который уже месяц исполняет обязанности. Приказ о назначении подписал глава городского департамента транспорта Павел Ивахненко.

Серебренников родился в 1977 году. Образование получил в Томском техникуме железнодорожного транспорта, где стал электромонтёром, а затем продолжил учёбу в Омском государственном университете путей сообщения, окончив его как инженер путей сообщения с квалификацией электрика. Впоследствии он прошёл курсы повышения квалификации в Московском городском университете управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова и в АНО ДПО «Академия АйТи».

Профессиональную деятельность начал в 1998 году, когда был принят на Тайгинскую дистанцию сигнализации и связи Западно-Сибирской железной дороги. В Новосибирском метрополитене трудится более 11 лет. В 2014 году был принят на должность электромеханика службы сигнализации и связи. Впоследствии выполнял функции инженера, а затем возглавил лабораторию автоматики, телемеханики и связи. В 2023 году был назначен первым заместителем начальника МУП.

Напомним, 9 февраля оставил свой пост начальник метро столицы Сибири Аркадий Чмыхайло. Он пришел на предприятие в 2015 году и возглавил службу безопасности метрополитена. В апреле 2017 года стал начальником МУП «Новосибирский метрополитен».

Стоит отметить, что в мэрии Новосибирска готовятся к масштабному развитию подземки. В марте из Главгосэкспертизы ожидается проектная документация на строительство второго тоннеля до станции «Золотая нива». В апреле — новая генеральная схема развития метро. Также не закрыт вопрос с продолжением обновления парка поездов метрополитена.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец перешел на работу в администрацию Оби.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова

Ольга Благо ушла с должности главы облизбиркома Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Ольга Благо завершила свою работу в должности председателя избирательной комиссии Новосибирской области. Об этом сообщили в избиркоме региона.

Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ предложила главу горизбиркома Новосибирска Ольгу Благо на эту должность в 2015 году. Место председателя стало вакантным, когда экс-председатель Юрий Петухов, возглавлявший новосибирский облизбирком с 2011 по 2015 год, досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом в региональное правительство.

Читать полностью

В мэрии Новосибирска сменился начальник департамента имущества

Автор: Юлия Данилова

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Алексей Колович с 26 февраля ушел с должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Он был назначен на эту должность в августе 2024 года.

Читать полностью

Замминистра по культуре Новосибирской области нашли в Бердске

Автор: Юлия Данилова

Начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко переходит на должность заместителя министра культуры Новосибирской области. Об этом сообщил портал Бердск-Онлайн. 24 февраля она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Последний день ее работы в администрации Бердска — 28 февраля.

В 2023 году Оксана Мокриенко была удостоена звания «Почетный работник культуры Новосибирской области».

Читать полностью

В Искитиме назначен новый председатель совета депутатов

В ходе очередной сессии совета депутатов города Искитима Новосибирской области депутаты единогласно поддержали заявление о досрочном прекращении полномочий председателя совета депутатов Юрия Мартынова по собственному желанию. На его место был назначен депутат от партии «Единая Россия» по 17 избирательному округу Дамир Запрегаев.

Добавим, что Дмитрий Запрегаев с 2012 года возглавлял Центр содействия занятости населения и мониторинга рынка труда. На данный момент он является директором центра социальной поддержки Искитимского района. На этом посту он курирует проекты по профориентации несовершеннолетних. Помимо этого, депутат принимает участие в государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Информация об этом содержится на сайте городской администрации.

Читать полностью

В Новосибирске сменится председатель областного Арбитражного суда

Автор: Юлия Данилова

Решением Высшей Квалификационной коллегией судей Российской Федерации прекращены полномочия председателя Арбитражного суда Новосибирской области Елены Козловой. Она вышла в отставку, сообщили в пресс-службе суда.

Елена Козлова с 1989 года работала арбитром Государственного арбитража Новосибирской области, в 1992 году после его преобразования в Арбитражный суд Новосибирской области, была назначена судьёй.

Читать полностью

Экс-министр образования стал главой новосибирского реготделения ЛДПР

Автор: Артем Рязанов

Бывший министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук стал руководителем регионального отделения ЛДПР. На сайте партии он указан как координатор.

Ранее должность координатора занимал Никита Столповский. Сейчас он руководит аппаратом партийной фракции в заксобрании Новосибирской области и возглавляет фракцию ЛДПР в совете депутатов Новосибирского района.

Читать полностью
