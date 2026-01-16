В новосибирском метро объяснили, почему новые поезда ходят без пассажиров

В пресс-службе Новосибирского метрополитена сообщили, что пять новых пятивагонных поездов «Ермак» не могут работать на линии одновременно. Причина — недостаток квалифицированных машинистов.

— В настоящее время все пять новых составов «Ермак» не могут одновременно находиться на линии, поскольку обучение ещё не прошли все машинисты, — сказано в сообщении.

Обучение продолжается по расписанию. Поэтому в метро иногда можно увидеть поезда «Ермак», которые движутся без пассажиров.

Первый пятивагонный состав вышел на линию новосибирского метрополитена в середине октября 2025 года. В ноябре началось тестирование ещё двух. Тогда же в Новосибирск прибыли последние два из пяти новых поездов.

По словам начальника Новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло, Эти составы помогут разгрузить станции с высокой нагрузкой.

За 2025 год новосибирский метрополитен перевёз 81,65 миллиона пассажиров. В 2024 году число пассажиров достигло рекордных 86,1 миллиона. В 2023 году метро воспользовались 84,5 миллиона человек.

Ранее редакция сообщала о том, что к вопросу о новых поездах метро Новосибирск вернется в 2027 году.