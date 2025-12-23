Рекламодателям

Названы лидеры рейтинга депутатов Госдумы от Новосибирской области

  • 23/12/2025, 18:00
Автор: Оксана Мочалова
рейтинг депутатов
Большинство законодателей показывают невысокие результаты

Политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин обнародовали очередной, 26-й рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» по итогам осенней сессии. Исследование проводилось с июля по декабрь 2025 года.

Народные избранники оценивались по четырем неравновесным параметрам:

  • индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников),
  • индекс активности в Госдуме (законотворческая активность),
  • индекс медийности (количество упоминаний в СМИ и информационном поле),
  • экспертный индекс работы в регионе (оценка работы депутатов на территории экспертами).

Напомним, Новосибирскую область в нижней палате российского парламента представляют Александр Аксёненко («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Игорь Антропенко («Единая Россия»), Александр Жуков («Единая Россия»), Виктор Игнатов («Единая Россия»), Олег Иванинский («Единая Россия»), Александр Терентьев («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Дмитрий Савельев («Единая Россия») и Ренат Сулейманов (КПРФ).

По итогам осенней сессии, никто из депутатов, избранных от региона, ни в Топ-50, ни в Топ- народного голосования не вошёл.

В индексе активности в этом рейтинге фигурируют два депутата: Александр Аксёненко занял 28 строчку, что на 10 строчек ниже по сравнению с прошлым рейтингом и Александр Терентьев, который поднялся с 38 на 31 место. Игорь Антропенко, занимавший в прошлом рейтинге 30 строчку, в Топ-50 по этому показателю не вошёл.

В Топ-50 по индексу медийности вошёл лишь Аксёненко (33 строчка), а в экспертный индекс — традиционно Александр Жуков (8 строчка) и Виктор Игнатов (19 строчка).

КПД депутатов ГД

Лидером общего рейтинга среди депутатов Госдумы от Новосибирской области стал Александр Аксёненко, который занял 70 строчку. Для сравнения, в КПДГД-23 (в декабре 2024 года) он занимал 153-е место, 31,25 балла.  Депутат сделал ставку на федеральную парламентскую активность и увеличил законотворческую работу в 2025 году: индекс активности за год вырос с 4,32 до 6.95 баллов. При этом его экспертная оценка упала с 19 до 6,21, что не помешало общему успеху.

Александр Жуков к концу 2025 года потерял 5 позиций в общем рейтинге и занял 73 строчку (-0,64 балла), хотя и имеет высокую экспертную оценку (28 баллов). За год индекс народного голосования депутата остался стабильным: 5,21 против 5,25.

Снижение на 6 позиций за год показал и Виктор Игнатов. Он переместился с 76-го места на 82-е (-0,43 балла). Депутат сохраняет высокую экспертную оценку (27 баллов).

Незначительный подъём на 11 позиций и рост балла на 1,71 показал единоросс Игорь Антропенко. Он демонстрирует стабильные, но невысокие показатели по всем индексам. За год у депутата подрос индекс народного голосования (с 6.67 до 9.04) и медийности.

Александр Терентьев также показал незначительный рост за год. Переместившись со 155-й строчки рейтинга на 144-ю, он повысил КПД на 1,18 балла.

КПД депутатов

Олег Иванинский, Дмитрий Савельев и Ренат Сулейманов демонстрируют стабильно невысокие результаты по всем направлениям, Олег Иванинский — с 176-го на 173 место (+0,01 балла), Дмитрий Савельев — с 179-го места на 182-е место (-0,40 балла) и Ренат Сулейманов — с 375-го на 362-е место (-0, 01 балла).

Стоит отметить, что Новосибирскую область в верхней палате парламента представляют Александр Карелин и Владимир Городецкий. Они в рейтинг не вошли.

Ранее редакция сообщала, что политологи прогнозируют ранний старт думской кампании в регионах России.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : коэффициент полезности депутатов депутаты Госдумы


