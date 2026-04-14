Политологи оценили новосибирских депутатов Госдумы

Авторы исследования «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин подвели итоги весенней сессии 2026 года. По их мнению, фракция «Единая Россия» полностью доминирует в верхней части рейтинга, заняв 8 мест из 10 в ТОП-10. При этом авторы рейтинга отмечают, что рейтинг стал более динамичным: теперь на итоговый КПД ГД всё сильнее влияют не только активность в Думе, но и цитируемость в СМИ вместе с экспертной оценкой.

Ни один депутат от Новосибирской области не вошёл в общий ТОП-50 КПДГД-27, однако в отдельных индексах представители региона всё же отметились. В частном рейтинге по индексу активности, который измеряет законотворческую работу и выступления на пленарных заседаниях, сразу два депутата-справоросса вошли в число лучших. Александр Аксёненко и Александр Терентьев. Оба набрали одинаковый индекс активности 6,48 балла. В результате Аксёненко занял 22 место (на шесть строчек выше предыдущего результата), а Александр Терентьев — 24-е (+7 строчек).

В экспертном индексе, оценивающем работу депутатов непосредственно в регионе, в ТОП-50 вошли два представителя «Единой России»: Александр Жуков поднялся на 7 место, а Виктор Игнатов занял 19 строчку. Авторы исследования подчёркивают, что социально ориентированные депутаты, работающие по темам семьи, детских льгот, ЖКХ и патриотической повестки, получают максимальную народную поддержку. Однако в индексе народного голосования и в индексе медийности новосибирские депутаты в топ-листы не попали.

Что касается общего интегрального рейтинга, который суммирует все четыре показателя, то лучший результат среди новосибирцев показал Александр Жуков, занявший 69 место с итоговым баллом 37,32. Следом идёт Виктор Игнатов на 82 месте с 35,68 балла. Александр Аксёненко расположился на 102 строчке (34,49 балла), Александр Терентьев — на 121 месте (33,45 балла). Игорь Антропенко занял 125 место (32,92 балла), Дмитрий Савельев — 175 место (29,96 балла), Олег Иванинский — 177 место (29,78 балла). Замыкает список новосибирцев Ренат Сулейманов на 343 месте с 24,23 балла. Эксперты, опрошенные в рамках исследования, высоко оценивают законодателей-профессионалов, курирующих сложные сферы: бюджет, налоги, судебную систему и безопасность. Именно такие депутаты, по мнению аналитиков, получают максимальные баллы в экспертных опросах.

Таким образом, одни депутаты делают ставку на законотворчество, другие — на региональное влияние. Однако в общем зачёте никому из представителей региона не удалось пробиться даже в первую полусотню.

