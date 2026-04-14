Политологи оценили новосибирских депутатов Госдумы

Автор: Оксана Мочалова

В топ‑50 интегрального рейтинга не попал ни один представитель области

Авторы исследования «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин подвели итоги весенней сессии 2026 года. По их мнению, фракция «Единая Россия» полностью доминирует в верхней части рейтинга, заняв 8 мест из 10 в ТОП-10. При этом авторы рейтинга отмечают, что рейтинг стал более динамичным: теперь на итоговый КПД ГД всё сильнее влияют не только активность в Думе, но и цитируемость в СМИ вместе с экспертной оценкой.

Ни один депутат от Новосибирской области не вошёл в общий ТОП-50 КПДГД-27, однако в отдельных индексах представители региона всё же отметились. В частном рейтинге по индексу активности, который измеряет законотворческую работу и выступления на пленарных заседаниях, сразу два депутата-справоросса вошли в число лучших. Александр Аксёненко и Александр Терентьев. Оба набрали одинаковый индекс активности 6,48 балла. В результате Аксёненко занял 22 место (на шесть строчек выше предыдущего результата), а Александр Терентьев — 24-е (+7 строчек).

В экспертном индексе, оценивающем работу депутатов непосредственно в регионе, в ТОП-50 вошли два представителя «Единой России»: Александр Жуков поднялся на 7 место, а Виктор Игнатов занял 19 строчку. Авторы исследования подчёркивают, что социально ориентированные депутаты, работающие по темам семьи, детских льгот, ЖКХ и патриотической повестки, получают максимальную народную поддержку. Однако в индексе народного голосования и в индексе медийности новосибирские депутаты в топ-листы не попали.

Что касается общего интегрального рейтинга, который суммирует все четыре показателя, то лучший результат среди новосибирцев показал Александр Жуков, занявший 69 место с итоговым баллом 37,32. Следом идёт Виктор Игнатов на 82 месте с 35,68 балла. Александр Аксёненко расположился на 102 строчке (34,49 балла), Александр Терентьев — на 121 месте (33,45 балла). Игорь Антропенко занял 125 место (32,92 балла), Дмитрий Савельев — 175 место (29,96 балла), Олег Иванинский — 177 место (29,78 балла). Замыкает список новосибирцев Ренат Сулейманов на 343 месте с 24,23 балла. Эксперты, опрошенные в рамках исследования, высоко оценивают законодателей-профессионалов, курирующих сложные сферы: бюджет, налоги, судебную систему и безопасность. Именно такие депутаты, по мнению аналитиков, получают максимальные баллы в экспертных опросах.

рейтинг депутатов

Таким образом, одни депутаты делают ставку на законотворчество, другие — на региональное влияние. Однако в общем зачёте никому из представителей региона не удалось пробиться даже в первую полусотню.

Ранее редакция сообщала, что «Единая Россия» обновила правила выдвижения в Госдуму.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Карантин по пастереллезу в Новосибирской области планируют снять к 1 мая

Автор: Юлия Данилова

Когда в Новосибирской области будет снят карантин? Этот вопрос был задан на заседании комитета по АПК регионального парламента. Как отметили депутаты, экономика области сегодня серьезно страдает от введенных ограничений.

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров пояснил, что движение скота внутри области разрешено с четверга прошлой недели: на убой, на выбытие и перемещение.

«Куй железо пока горячо»: новосибирские депутаты хотят согласовывать министра сельского хозяйства региона

Автор: Юлия Данилова

Вице-спикер регионального парламента, представитель КПРФ Роман Яковлев, на заседании комитета по АПК поднял вопрос о необходимости оценки качества работы Минсельхоза Новосибирской области по итогам взаимодействия с людьми, которые лишились домашнего скота.

— Чем сложнее ситуация, тем больше вопросов, и, соответственно, у людей растёт необходимость во внимании власти. Члены Законодательного Собрания вместе с председателем комитета Денисом Викторовичем (Субботиным) встречались с пострадавшими. Главный вывод: людям нужна поддержка, и они пришли за ней в органы власти. Получили ли пострадавшие должное внимание со стороны Минсельхоза Новосибирской области? Это вопрос, на который требуется найти ответ, — подчеркнул Яковлев.

В поправках бюджета заложили компенсацию потерь новосибирским аграриям

Автор: Юлия Данилова

На оказание помощи крупным хозяйствам Новосибирской области за изъятый скот в поправках бюджета заложено 704 млн рублей. Об этом сообщил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко на заседании комитета по АПК регионального парламента.

— Эта сумма просчитана исходя из веса изъятого поголовья и его стоимости. Управление ветеринарии ведет работу по оформлению процедур и предоставлению компенсации. Пока речь идет о прямой компенсации, — подчеркнул чиновник.

Новосибирские фермеры, лишившиеся скота, продолжают платить налоги

Автор: Юлия Данилова

Новосибирское реготделение партии «Яблоко» обратилось к спикеру регионального парламента Андрею Шимкиву. Представители партии заявили, что «меры поддержки, предусмотренные правительством области фермерам за изъятый скот, не решают задачи сохранения производственного потенциала и предотвращения разорения фермерских хозяйств как бизнеса».

— Установленная компенсация за изъятый скот 171–173 руб./кг живого веса покрывает не более 50-55% его рыночной стоимости (в среднем 320 руб./кг без учета НДС). Это означает, что даже после получения разовой выплаты изъятие каждой головы оборачивается для хозяйства прямым убытком, по нашим оценкам, не менее 65 000 рублей с одной головы КРС, — говорится в обращении.

Губернатор потребовал ужесточить контроль качества дорожных работ

Глава региона провёл рабочее совещание членов Правительства Новосибирской области. На повестке дня обсуждались приоритетные вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский представил подробный отчёт о запланированных мероприятиях по ремонту и строительству автомобильных дорог в 2026 году. Особое внимание было уделено выполнению поручения губернатора по подготовке муниципальных служащих. С 16 марта, перед началом активного дорожно-строительного сезона, региональным минтрансом была организована программа обучения для муниципальных служащих, курирующих дорожную деятельность. К настоящему моменту обучение прошли 81 специалист, а к концу года планируется охватить 109 человек.

Экс-главе транспортного департамента новосибирской мэрии вынесли приговор

Автор: Юлия Данилова

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по делу бывшего чиновника мэрии Новосибирска, экс-главы транспортного департамента Константина Васильева.

Приговором суда Васильев был оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда) в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Суд постановил, что Константин Васильев имеет право на реабилитацию.

