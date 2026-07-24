Стали известны позиции новосибирских депутатов Госдумы в рейтинге полезности

Аналитический центр «Депутат Клуб» представил двадцать восьмой интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД). Исследование проводилось с апреля по июль 2026 года и включило четыре ключевых показателя: законотворческую активность, цитируемость в СМИ, экспертную оценку и индекс народного голосования. В общем списке из 450 парламентариев оценивались восемь депутатов, представляющих Новосибирскую область.

Как и прежде, ни один депутат от Новосибирской области не вошёл ни в общий Топ-50 КПДГД-28, ни в Топ-50 народного голосования. Однако некоторые из парламентариев отметились в отдельных индексах.

В рейтинге по индексу активности, который измеряет законотворческую работу и выступления на пленарных заседаниях, сразу два депутата-справоросса вошли в число лучших. Александр Терентьев занял в нем 8 место (на 16 строчек выше предыдущего результата), Александр Аксёненко — 14-е (поднялся на 8 строчек).

В Топ-50 по индексу медийности вошли представитель «Единой России» Александр Жуков (34 место) и справоросс Александр Аксёненко (45 место).

В экспертном индексе, оценивающем работу депутатов непосредственно в регионе, в ТОП-50 вошли два представителя «Единой России»: Александр Жуков потерял 6 строчек и занял 13 место, а Виктор Игнатов переместился с 19 на 24 строчку.

В общем рейтинге самую высокую позицию среди новосибирцев занял Александр Жуков («Единая Россия») — 44-е место в общероссийском рейтинге. Его экспертный индекс составил 8,56 балла, а индекс народного голосования — 5,31 балла.

На 61-й строчке расположился Александр Аксёненко («Справедливая Россия — Патриоты за Правду»). Его ключевым показателем стал индекс активности в Госдуме — 8,82 балла, что является одним из самых высоких результатов среди представителей региона.

Замкнул тройку лидеров областной делегации Александр Терентьев («Справедливая Россия — Патриоты за Правду»), занявший 70-е место. Таким образом, трое новосибирских депутатов вошли в первую сотню общероссийского рейтинга.

Остальные представители региона распределились следующим образом:

Игорь Антропенко («Единая Россия») — 107-е место ;

(«Единая Россия») — ; Виктор Игнатов («Единая Россия») — 150-е место ;

(«Единая Россия») — ; Олег Иванинский («Единая Россия») — 167-е место ;

(«Единая Россия») — ; Дмитрий Савельев («Единая Россия») — 181-е место ;

(«Единая Россия») — ; Ренат Сулейманов (КПРФ) — 322-е место.

Авторы исследования, российские политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин, в выводах к рейтингу подчеркнули, что высокий уровень цитируемости или скандальная медийность сами по себе не гарантируют высокого результата. Решающее значение имеет баланс всех четырёх критериев: законотворческой активности, экспертной оценки, индекса народного голосования и цитируемости в СМИ.

— Недостаточно быть только медийным депутатом. Хайп и скандальное внимание СМИ далеко не всегда идут на пользу депутату. Это учитывают наши эксперты. Это отражается в индексе народного голосования, — отмечается в выводах исследования.

Аналитики также обратили внимание на старт избирательной кампании: подготовка к выборам, активизировавшаяся с начала осенней сессии прошлого года, в весеннюю сессию текущего года наложила свой отпечаток как на действия депутатов, так и на оценку их действий со стороны экспертов.

Ранее редакция сообщала, что собственные доходы Новосибирской области оказались ниже плана.