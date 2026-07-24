Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Стали известны позиции новосибирских депутатов Госдумы в рейтинге полезности

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Исследование проводилось с апреля по июль 2026 года

Аналитический центр «Депутат Клуб» представил двадцать восьмой интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД). Исследование проводилось с апреля по июль 2026 года и включило четыре ключевых показателя: законотворческую активность, цитируемость в СМИ, экспертную оценку и индекс народного голосования. В общем списке из 450 парламентариев оценивались восемь депутатов, представляющих Новосибирскую область.

Как и прежде, ни один депутат от Новосибирской области не вошёл ни в общий Топ-50 КПДГД-28, ни в Топ-50 народного голосования. Однако некоторые из парламентариев отметились в отдельных индексах.

В рейтинге по индексу активности, который измеряет законотворческую работу и выступления на пленарных заседаниях, сразу два депутата-справоросса вошли в число лучших. Александр Терентьев занял в нем 8 место (на 16 строчек выше предыдущего результата), Александр Аксёненко — 14-е (поднялся на 8 строчек).

В Топ-50 по индексу медийности вошли представитель «Единой России» Александр Жуков (34 место) и справоросс Александр Аксёненко (45 место).

В экспертном индексе, оценивающем работу депутатов непосредственно в регионе, в ТОП-50 вошли два представителя «Единой России»: Александр Жуков потерял 6 строчек и занял 13 место, а Виктор Игнатов переместился с 19 на 24 строчку.

В общем рейтинге самую высокую позицию среди новосибирцев занял Александр Жуков («Единая Россия») — 44-е место в общероссийском рейтинге. Его экспертный индекс составил 8,56 балла, а индекс народного голосования — 5,31 балла.

На 61-й строчке расположился Александр Аксёненко («Справедливая Россия — Патриоты за Правду»). Его ключевым показателем стал индекс активности в Госдуме — 8,82 балла, что является одним из самых высоких результатов среди представителей региона.

Замкнул тройку лидеров областной делегации Александр Терентьев («Справедливая Россия — Патриоты за Правду»), занявший 70-е место. Таким образом, трое новосибирских депутатов вошли в первую сотню общероссийского рейтинга.

Остальные представители региона распределились следующим образом:

  • Игорь Антропенко («Единая Россия») — 107-е место;
  • Виктор Игнатов («Единая Россия») — 150-е место;
  • Олег Иванинский («Единая Россия») — 167-е место;
  • Дмитрий Савельев («Единая Россия») — 181-е место;
  • Ренат Сулейманов (КПРФ) — 322-е место.
депутаты Госдумы
Источник: КПДГД

Авторы исследования, российские политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин, в выводах к рейтингу подчеркнули, что высокий уровень цитируемости или скандальная медийность сами по себе не гарантируют высокого результата. Решающее значение имеет баланс всех четырёх критериев: законотворческой активности, экспертной оценки, индекса народного голосования и цитируемости в СМИ.

— Недостаточно быть только медийным депутатом. Хайп и скандальное внимание СМИ далеко не всегда идут на пользу депутату. Это учитывают наши эксперты. Это отражается в индексе народного голосования, — отмечается в выводах исследования.

Аналитики также обратили внимание на старт избирательной кампании: подготовка к выборам, активизировавшаяся с начала осенней сессии прошлого года, в весеннюю сессию текущего года наложила свой отпечаток как на действия депутатов, так и на оценку их действий со стороны экспертов.

Ранее редакция сообщала, что собственные доходы Новосибирской области оказались ниже плана.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : рейтинг КПДГД депутаты Госдумы

2 588
0
0
Предыдущая статья
Пентагон внес три новосибирских института в список угроз нацбезопасности США
Следующая статья
Банк Уралсиб – лидер рейтинга лучших кредитов наличными

Новосибирские семьи получат выплаты к учебному году в беззаявительном порядке

В Новосибирской области дан старт ежегодной программе помощи семьям с детьми. Региональное Министерство труда и социального развития приступило к автоматическому начислению средств по национальному проекту «Семья» для закупки школьных принадлежностей ученикам из многодетных семей.

В настоящее время такая выплата уже оформлена для свыше 35 тысяч школьников. Это означает, что деньги поступят родителям без необходимости подавать заявления, предоставлять справки об обучении или лично посещать социальные службы.

Читать полностью

14 базовых мер поддержки для участников СВО определили в Новосибирской области

Во исполнение указа Президента Российской Федерации губернатор Андрей Травников дал распоряжение профильным министерствам Новосибирской области о разработке комплекса мер поддержки. Для наиболее полной и эффективной помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их близким в регионе ожидается принятие единого закона. Этот законодательный акт систематизирует и регламентирует широкий спектр льгот, предназначенных для указанных категорий граждан.

23 июля текущего года в правительстве региона под председательством заместителя губернатора Константина Хальзова состоялось заседание межведомственной комиссии. На нем обсуждались вопросы, связанные с применением на территории Новосибирской области указа Президента РФ № 327 от 15.05.2026, который устанавливает единые базовые меры поддержки лиц, участвовавших и участвующих в СВО, а также других категорий граждан.

Читать полностью

В Новосибирске впервые применили новые штрафы за срыв благоустройства

В Ленинском районе Новосибирска составлен первый протокол по обновленным правилам благоустройства. Нарушителем стала компания ООО «НТСК», не уложившаяся в сроки восстановления объектов на улице Римского-Корсакова. Документы уже переданы на рассмотрение в административную комиссию.

По информации мэрии, на участке от дома № 8 до № 22 по улице Римского-Корсакова проводилась реконструкция теплотрассы. Подрядчик успел заасфальтировать тротуары у переходов, смонтировать бордюры до улицы Титова, подготовить основание для укладки асфальта на заездах и отсыпать газоны. Однако из-за возникших финансовых трудностей работы были остановлены, что является нарушением контрактных обязательств.

Читать полностью

Новосибирцам предлагают повышенные выплаты при заключении контракта на военную службу

Жители Новосибирской области, заключившие контракт с Министерством обороны РФ для службы в зоне проведения СВО до конца текущего месяца, могут рассчитывать на увеличенные единовременные выплаты. Благодаря персональному сопровождению каждого добровольца и унифицированной системе региональных начислений, новосибирцы, подписавшие контракт, при поступлении на службу получат до 2,9 миллионов рублей.

Заместитель губернатора Евгений Прохоренко акцентировал внимание на планомерной работе областного Правительства, направленной на оперативную и действенную поддержку мужчин, избравших защиту Родины на передовой. Система сопровождает бойца с момента обращения до прибытия в часть, гарантируя исполнение контрактных обязательств и возможность служить по выбранной специальности. В отличие от некоторых рекрутинговых структур, где заявленные возможности могут не соответствовать действительности, в Новосибирской области гарантируется полномасштабное региональное сопровождение. Процесс заключения контракта организован по принципу «одного окна», включая оформление документов, медицинское обследование и банковские процедуры, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Бесшовная система выплат обеспечивает поступление средств на счета новобранцев в течение нескольких дней после подписания контракта. Особо отмечена возможность службы в именных батальонах, что способствует укреплению боевого духа и эффективности подразделений. Кроме того, оказывается всесторонняя поддержка семьям военнослужащих, что позволяет бойцам на передовой быть уверенными в благополучии своих близких.

Читать полностью

Номинация «Герой нашего времени»: истории о тех, на которых стоит равняться

Номинация «Герой нашего времени» учреждена сенатором Российской Федерации, Героем России Александром Карелиным в 2009 году. За 16 лет она стала одной из самых узнаваемых и востребованных в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Её суть остаётся неизменной: за каждым материалом стоит реальная судьба человека, чей труд и жизненный путь заслуживают уважения.

В центре внимания – люди, добившиеся высоких результатов в здравоохранении, образовании, науке, производстве, спорте и общественной деятельности. Наставники, передающие опыт молодому поколению, представители трудовых династий, деятели культуры, многодетные родители. Их вклад в развитие сибирских территорий и укрепление традиционных ценностей заслуживает широкого освещения.

Читать полностью

Гаражи за «Аурой» являются идеальной локацией для размещения Новосибирск-Сити

Автор: Юлия Данилова

Мы продолжаем серию публикаций про депрессивные локации и объекты, которые визуально портят облик города. По просьбе редакции Infopro54 архитекторы Новосибирска высказывают свои предложения о том, как можно сделать такие локации архитектурно привлекательными и полезными для города.

Первая история была про многолетний недострой — ТЦ «Подсолнух».

Читать полностью
Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

В Новосибирске родилась тройня — у каждого своя плацента

Общество

Камеры начнут проверять ОСАГО в Новосибирске

Недвижимость

В чем причина популярности сервисных апартаментов в центре Новосибирска

Телекоммуникации

В Кировском районе Новосибирска модернизировали мобильную сеть

Общество

Синоптики спрогнозировали грозовой фронт над Новосибирском

Власть

Новосибирские семьи получат выплаты к учебному году в беззаявительном порядке

Бизнес Общество

В Новосибирской области оживились «топливные» мошенники

Общество

Новосибирская область заказала для школ новые учебники по обществознанию

Бизнес ПроБизнес

Новосибирцы стали получать отказ в вычете по НДС: причины и следствия

Бизнес Общество

Атаки на WB подстегнули «слёзный маркетинг» и поддержку продавцов в Новосибирске

Бизнес

Речные перевозки в Новосибирске упёрлись в причальную стену

Власть

Стали известны позиции новосибирских депутатов Госдумы в рейтинге полезности

Общество

Пентагон внес три новосибирских института в список угроз нацбезопасности США

Общество

«Поезд Победы» остановится в Новосибирске

Бизнес

Вопреки кризису: производство одежды в Новосибирской области выросло на 165%

Общество

Приём на бюджет в новосибирские вузы закрывается 25 июля

Общество

Мошенники начали поздравлять новосибирцев с Днем рождения

Власть

14 базовых мер поддержки для участников СВО определили в Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности