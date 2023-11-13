Рекламодателям

Игорь Белокобыльский: «Стрижи» сделали ставку на искусство в девелопменте

  • 13/11/2023, 16:55

Erid:4CQwVszH9pWuJkjDx4p
«Стрижи» сделали ставку на искусство в девелопменте
Компания добавила в бренд и принципы своей работы арт-позиционирование.

Компания «Стрижи» занимает уверенные позиции на строительном рынке 12 лет. Как отметил ее генеральный директор Игорь Белокобыльский, за это время он четко понял, что компания обречена создавать среду, которая формирует жизнь, восприятие, эмоции и мировоззрение людей.

— Мы поняли, что строители создают то, чем десятилетиями, а иногда и столетиями пользуются люди. Ранее в России строительство домов было искусством, но в 20-х годах прошлого века тренд мировой урбанистики свернул на унификацию и упрощение объектов и пространств. В советское время красота, сакральность, душевность подхода к созданию объектов практически исчезли. Все заместилось квадратными метрами и их стоимостью, — рассуждает Игорь Белокобыльский. — Ставка на экономику проекта в современном обществе серьезно тормозит попытки внедрить в градостроительство XXI века настоящее творчество.

Добавление дескриптора «Арт-девелопмент» — не просто маркетинговый ход, а судьбоносное решение, четкое определение дальнейшего развития и смысла работы застройщика, анонс принципов работы над проектами, которые он будет воплощать в жизнь.

«Стрижи» сделали ставку на искусство в девелопменте

— К этому этапу мы пришли между реализацией таких проектов, как ЖК «Эволюция» и ЖК «Онега», когда осознали необходимость использования творческого подхода к проектированию домов и жилых пространств, в которые поверят люди и будут там жить, проникшись творческим наполнением проектов компании, — продолжает Игорь Белокобыльский.

Он признал, что новое направление компании — это серьезная заявка, которая повысит внимание участников рынка, а также потенциальных покупателей недвижимости. Новый подход «Стрижи». Арт-девелопмент» уже протестировали на ряде проектов, в том числе на ЖК «Русское солнце».

— Этот проект мы сразу начали создавать концептуально, как предмет искусства. Задекларировать архетипичный глубокий смысл в качестве названия ЖК — это очень дерзкая история, без четкого обоснования которой успеха достичь невозможно, — уверен Игорь Белокобыльский. — Мы очень серьезно работали над концепцией названия, над творческими и историческими коннотациями, над темой воссоздания национальных архитектурных стилей. Для этого мы приглашали экспертов федерального уровня, разложивших русский национальный стиль на паттерны. Над созданием смысловых элементов идентификации прототипа товарного знака «Русское солнце» работали русские художники, взявшие за основу работы Федора Солнцева — профессора Императорской академии искусств. Сейчас над интерьерами «Русского солнца» работает Наталина Мельникова, создавая керамическую авторскую плитку для мест общего пользования. А в перспективе мы планируем оформить в едином стиле всю городскую тротуарную сеть вокруг ЖК «Русское солнце» на улицах Плановой, Тимирязева, Вавилова, чтобы не создавать резких границ и вписать проект в существующую урбанистику.

В проекте продуманы мельчайшие детали, даже такой мерч, как пряники, которыми угощают клиентов, покупающих квартиры в ЖК. Федеральный эксперт, историк русской кухни Максим Марусенков реконструировал дореволюционную рецептуру русских пряников по старым технологиям и специально для проекта восстановил традиции русского чаепития.

В новом концепте «Стрижи». Арт-девелопмент» в одноименном микрорайоне Стрижи сейчас реализуют еще три проекта.

«Стрижи» сделали ставку на искусство в девелопменте

ДИСК — арт-центр Дом искусств, двухэтажное здание с пространствами, предназначенными для размещения танцевальных студий известных деятелей искусств, и в этой же локации начали возводить жилой комплекс

«Новелла» — камерный проект, дача-хаус, вдохновленный образом русских поэтических дач конца XIX и начала XX века.

«Стрижи» сделали ставку на искусство в девелопменте

Ведется работа над экопространством «Органика» на месте бывшей промзоны площадью 1,5 га с парковой зоной и встроенным в ландшафт зданием резидент-центра с озелененной крышей. Территория будет открыта для всех, чтобы вдохновлять горожан и развивать экологическое мировоззрение в урбанизированной среде.

«Стрижи» сделали ставку на искусство в девелопменте

Создатели уверены, что «Органика» станет новой городской достопримечательностью — и не просто красивым парком, а местом для событий в сфере творчества и искусства, общения и отдыха людей.

— Мы не заявляем, что все, что мы делаем, — это шедевры и истина в последней инстанции. Но мы будем стараться, чтобы все наши проекты сопровождались честным, искренним, одухотворенным творчеством, — заверяет Игорь Белокобыльский. — Почему весь рынок не идет по нашему пути? Одни экономят, другие боятся провокаций, потому что, создавая новое, приходится всегда рисковать, так как аудитория может не понять. Но вокруг нас собираются такие люди, что мы обречены на удачу: Максим Марусенков, Наталина Мельникова, Алена Залуцкая, Михаил Лифенцев и т. д. Мы так окружили себя людьми искусства и творчества, так что нам некуда деваться. В перспективе все объекты, которые мы создаем, будут подвергнуты переосмыслению как объекты искусства.

«Стрижи» сделали ставку на искусство в девелопменте

Как признался Игорь Белокобыльский, у компании нет проблем с подрядчиками, которые воплощают в жизнь разработанные проекты, а также с покупателями, выбирающими концепцию, предложенную девелопером.

— Изначально мы опасались, что для реализации технологических решений не найдем специалистов среди строителей. Но мы таких подрядчиков нашли, даже по части выполнения кирпичной кладки — уже опробовали на мелких объектах и сейчас готовы реализовывать на основном проекте, — рассказал гендиректор компании. — Конечно, акцент на искусство при создании девелоперских проектов — это недешево. Но наш подход к концепции дает возможность обращаться к той части общества, которая относится к реализовавшимся (в том числе финансово) людям. Мы обращаемся к тем, кто может понять и оценить наши идеи.

Сейчас в разработке у компании «Стрижи». Арт-девелопмент» немало интересных и наполненных артом проектов, но Игорь Белокобыльский заявил, что он будет хранить интригу до вывода разработанных концепций на рынок.

Застройщик ООО СЗ «Квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Реклама. Рекламодатель ООО СЗ «Квартал». 

Фото предоставлены рекламодателем. Автор фото: Вадим Лосев

1 205

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость от застройщика Игорь Белокобыльский «Стрижи»


1
0
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии
3/11/23 10:15
Боец из Новосибирской области Валентин Чебыкин погиб в зоне СВО
1/11/23 11:38
Военный комиссар НСО озвучил сумму зарплат на СВО
31/10/23 20:20

Новосибирский завод имени Коминтерна задолжал структуре Ростеха 6 млн рублей

Между сторонами согласовываются условия мирного соглашения.
Читать далее >>

Уборка урожая все еще продолжается в Новосибирской области

Осталось убрать около 2% посевных площадей.
Читать далее >>

Маленькой Кристине нужна помощь в реабилитации после онкозаболевания

Программа реабилитации стоит 286 тысяч рублей.
Читать далее >>

Неотрущобам не хватает культуры: Анатолий Кубанов предложил бороться с деградацией в Новосибирске

Депутат настаивает на увеличении объектов культуры в спальных районах города.
Читать далее >>

Застройщикам Радужного дали по 4 года колонии за обман дольщиков

От действий застройщиков пострадали 146 покупателей жилья в новостройках в селе под Новосибирском.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Герман Тепляков, эксперт в области визуальной психодиагностики и этологии человека, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Жизнь под прицелом камер открывает человека для программ нейромаркетинга

Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Стали известны подробности нападения банды подростков на людей в Новосибирске
13/11/23 21:59
Происшествия
ХК «Сибирь» подписал контракт с 8-летним болельщиком, который борется с онкологией
13/11/23 21:29
Общество Спорт
Больницу с червями и тараканами проверит прокуратура Новосибирска
13/11/23 20:22
Общество
Новосибирский завод имени Коминтерна задолжал структуре Ростеха 6 млн рублей
13/11/23 20:01
Бизнес
«99 % счастья»: коллекцию счастливых билетиков продает жительница Новосибирска
13/11/23 19:58
Общество
Подростки, подозреваемые в убийстве мужчины, заключены под стражу в Новосибирске
13/11/23 19:19
Происшествия
На ТЭЦ-5 в Новосибирске завершается строительство котельной за 318 млн рублей
13/11/23 18:25
Город
Нелегальных мигрантов будут ловить гаишники в Новосибирске
13/11/23 18:04
Общество
«Бизнесмены платили исправно»: школьник развел на деньги коммерсантов из Новосибирска
13/11/23 17:43
Общество
ФСБ проведет штурм оперного театра в Новосибирске
13/11/23 17:31
Общество
Семью мигрантов выдворили из Новосибирской области за поступок одного из детей
13/11/23 17:18
Общество Право&Порядок
42,5 млн рублей получит Новосибирск за победу во всероссийском конкурсе
13/11/23 17:18
Технологии
Синоптики рассказали, какая температура будет на этой неделе в Новосибирске
13/11/23 17:06
Общество
Игорь Белокобыльский: «Стрижи» сделали ставку на искусство в девелопменте
13/11/23 16:55
Недвижимость
Черные списки пассажиров хоть объединить известные авиакомпании России
13/11/23 16:42
Мужчина с ножом пристал к школьнику на Ключ-Камышенском плато Новосибирска
13/11/23 16:19
Происшествия
Экстрасенса, совершившего неудачный приворот, оставили под стражей
13/11/23 15:52
Право&Порядок
Скончалась известный драматург и сценарист из Новосибирска Нина Садур
13/11/23 15:23
Общество
Места, где запрещено проводить митинги и демонстрации, определят в Новосибирске
13/11/23 15:19
Власть Общество Политика
Волейбольная команда «Забайкалка» примет участие в чемпионате России в Куйбышеве
13/11/23 15:13
Спорт

Популярное

Черные списки пассажиров хоть объединить известные авиакомпании России
13/11/23 16:42
Эксперты назвали необычные места, куда можно отправиться на ноябрьские праздники
3/11/23 17:05
Составлен список самых выносливых иномарок за полмиллиона рублей
3/11/23 15:06
COVID-19 негативно сказался на умственных способностях пожилых людей
3/11/23 11:27
Кредитная карта может загнать в долги даже без активации
3/11/23 9:36
Сколько дней будем отдыхать на Новый год
2/11/23 16:43

Новости компаний

В 2023 году впервые более половины продаж ипотеки придется на господдержку
13/11/23 14:03
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов
13/11/23 10:29
Даешь деньгами: какой банк начисляет кешбэк рублями до 60 000 в год
13/11/23 9:00
9 из 10 вкладов клиенты открывают онлайн
10/11/23 16:03
Девайсы от Сбера разошлись в Сибири 17-тысячным тиражом с начала года
10/11/23 11:10
Банк ВТБ и Центр биометрических технологий заключили соглашение о сотрудничестве 
10/11/23 10:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска