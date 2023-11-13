Игорь Белокобыльский: «Стрижи» сделали ставку на искусство в девелопменте

Компания «Стрижи» занимает уверенные позиции на строительном рынке 12 лет. Как отметил ее генеральный директор Игорь Белокобыльский, за это время он четко понял, что компания обречена создавать среду, которая формирует жизнь, восприятие, эмоции и мировоззрение людей.

— Мы поняли, что строители создают то, чем десятилетиями, а иногда и столетиями пользуются люди. Ранее в России строительство домов было искусством, но в 20-х годах прошлого века тренд мировой урбанистики свернул на унификацию и упрощение объектов и пространств. В советское время красота, сакральность, душевность подхода к созданию объектов практически исчезли. Все заместилось квадратными метрами и их стоимостью, — рассуждает Игорь Белокобыльский. — Ставка на экономику проекта в современном обществе серьезно тормозит попытки внедрить в градостроительство XXI века настоящее творчество.

Добавление дескриптора «Арт-девелопмент» — не просто маркетинговый ход, а судьбоносное решение, четкое определение дальнейшего развития и смысла работы застройщика, анонс принципов работы над проектами, которые он будет воплощать в жизнь.

— К этому этапу мы пришли между реализацией таких проектов, как ЖК «Эволюция» и ЖК «Онега», когда осознали необходимость использования творческого подхода к проектированию домов и жилых пространств, в которые поверят люди и будут там жить, проникшись творческим наполнением проектов компании, — продолжает Игорь Белокобыльский.

Он признал, что новое направление компании — это серьезная заявка, которая повысит внимание участников рынка, а также потенциальных покупателей недвижимости. Новый подход «Стрижи». Арт-девелопмент» уже протестировали на ряде проектов, в том числе на ЖК «Русское солнце».

— Этот проект мы сразу начали создавать концептуально, как предмет искусства. Задекларировать архетипичный глубокий смысл в качестве названия ЖК — это очень дерзкая история, без четкого обоснования которой успеха достичь невозможно, — уверен Игорь Белокобыльский. — Мы очень серьезно работали над концепцией названия, над творческими и историческими коннотациями, над темой воссоздания национальных архитектурных стилей. Для этого мы приглашали экспертов федерального уровня, разложивших русский национальный стиль на паттерны. Над созданием смысловых элементов идентификации прототипа товарного знака «Русское солнце» работали русские художники, взявшие за основу работы Федора Солнцева — профессора Императорской академии искусств. Сейчас над интерьерами «Русского солнца» работает Наталина Мельникова, создавая керамическую авторскую плитку для мест общего пользования. А в перспективе мы планируем оформить в едином стиле всю городскую тротуарную сеть вокруг ЖК «Русское солнце» на улицах Плановой, Тимирязева, Вавилова, чтобы не создавать резких границ и вписать проект в существующую урбанистику.

В проекте продуманы мельчайшие детали, даже такой мерч, как пряники, которыми угощают клиентов, покупающих квартиры в ЖК. Федеральный эксперт, историк русской кухни Максим Марусенков реконструировал дореволюционную рецептуру русских пряников по старым технологиям и специально для проекта восстановил традиции русского чаепития.

В новом концепте «Стрижи». Арт-девелопмент» в одноименном микрорайоне Стрижи сейчас реализуют еще три проекта.

ДИСК — арт-центр Дом искусств, двухэтажное здание с пространствами, предназначенными для размещения танцевальных студий известных деятелей искусств, и в этой же локации начали возводить жилой комплекс

«Новелла» — камерный проект, дача-хаус, вдохновленный образом русских поэтических дач конца XIX и начала XX века.

Ведется работа над экопространством «Органика» на месте бывшей промзоны площадью 1,5 га с парковой зоной и встроенным в ландшафт зданием резидент-центра с озелененной крышей. Территория будет открыта для всех, чтобы вдохновлять горожан и развивать экологическое мировоззрение в урбанизированной среде.

Создатели уверены, что «Органика» станет новой городской достопримечательностью — и не просто красивым парком, а местом для событий в сфере творчества и искусства, общения и отдыха людей.

— Мы не заявляем, что все, что мы делаем, — это шедевры и истина в последней инстанции. Но мы будем стараться, чтобы все наши проекты сопровождались честным, искренним, одухотворенным творчеством, — заверяет Игорь Белокобыльский. — Почему весь рынок не идет по нашему пути? Одни экономят, другие боятся провокаций, потому что, создавая новое, приходится всегда рисковать, так как аудитория может не понять. Но вокруг нас собираются такие люди, что мы обречены на удачу: Максим Марусенков, Наталина Мельникова, Алена Залуцкая, Михаил Лифенцев и т. д. Мы так окружили себя людьми искусства и творчества, так что нам некуда деваться. В перспективе все объекты, которые мы создаем, будут подвергнуты переосмыслению как объекты искусства.

Как признался Игорь Белокобыльский, у компании нет проблем с подрядчиками, которые воплощают в жизнь разработанные проекты, а также с покупателями, выбирающими концепцию, предложенную девелопером.

— Изначально мы опасались, что для реализации технологических решений не найдем специалистов среди строителей. Но мы таких подрядчиков нашли, даже по части выполнения кирпичной кладки — уже опробовали на мелких объектах и сейчас готовы реализовывать на основном проекте, — рассказал гендиректор компании. — Конечно, акцент на искусство при создании девелоперских проектов — это недешево. Но наш подход к концепции дает возможность обращаться к той части общества, которая относится к реализовавшимся (в том числе финансово) людям. Мы обращаемся к тем, кто может понять и оценить наши идеи.

Сейчас в разработке у компании «Стрижи». Арт-девелопмент» немало интересных и наполненных артом проектов, но Игорь Белокобыльский заявил, что он будет хранить интригу до вывода разработанных концепций на рынок.

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