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Актуальный разговор Бизнес

Алла Моисеева: Розовые очки у современных предпринимателей часто разбиваются стеклами внутрь

Автор: Юлия Данилова

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Проверка будущих и имеющихся сотрудников на полиграфе становится насущной необходимостью для бизнеса

Руководитель «Сибирского центра детекции лжи», полиграфолог Алла Моисеева рассказала о том, почему бизнес прибегает к проверке сотрудников на полиграфе, какие проблемы при этом выявляются и кого нельзя проверять с помощью детектора лжи.

Ни один аппарат не определяет ложь

— Алла Анатольевна, кем и для чего сегодня используется детектор лжи?

— Длительное время полиграф в основном применяли правоохранительные органы при расследовании уголовных дел. Сейчас к нему обращаются компании при подборе персонала, расследовании различных ситуаций, которые могут повлиять на бизнес-процессы.

— Этот аппарат действительно может выявить, когда человек говорит неправду?

— Ни один аппарат не определяет ложь. Он определяет изменение психофизиологических реакций: дыхание, кожно-гальваническую реакцию, фотоплетизмограмму, давление, тремор и т.д. Все эти данные фиксирует полиграф, анализирует всплески. Есть различные методы обсчета полиграмм, после чего специалист делает выводы.

Ни один аппарат не определяет ложь

Топ рисков, которые может выявит полиграф

— Когда организации используют детектор лжи?

— Чаще всего при найме специалистов, когда будущие сотрудники проходят входящее исследование. Согласно проведенному исследованию HH.ru, 87% работодателей сталкиваются с недостоверной информацией в резюме. Полиграфологи исследуют опыт человека. Если у человека есть негативный опыт (например, получение вознаграждений от контрагентов, о которых работодатель не знал), то существует высокая вероятность, что и на новом месте работы он тоже будет этим заниматься. Александр Фокс, автор книги «Защита бизнеса от мошенничества», пишет о том, что 10% людей не воруют никогда, 10% людей воруют всегда, 80% людей будут воровать, если создать им для этого условия. Каждая компания определяет для себя свой круг принципиальных факторов риска. Например, для одних нанесение материального ущерба на предыдущих местах работы будет значительным фактором риска, а для других — незначительным.

Еще одна серьезная проблема — криминальное прошлое потенциальных сотрудников. Сегодня все чаще соискателям задают вопросы о взаимосвязях и взаимодействиях с запрещенными в России организациями, проверяют на склонность к употреблению алкоголя, наркотиков, зависимость от азартных игр на деньги. Последнее сейчас очень актуально, так как много людей играют так, что закладывают машины, квартиры и т.д.

Также исследуются причины увольнения с предыдущих мест работы.

Еще одна из тем исследований — долговые обязательства. Очень важна кредитная нагрузка будущего сотрудника, не превышает ли она доходы; есть ли просроченные платежи ― и если есть, то планируется ли решение данного вопроса.

— Можете назвать наиболее распространенные риски, которые выявляет детектор лжи?

— По нашей практике, в топ-5 рисков входят употребление легких наркотиков, хищения на прежних местах работы, связи с криминальной средой, совершение уголовно-наказуемых проступков, в том числе в состоянии алкогольного опьянения (это наша российская беда), сокрытие отдельных фактов биографии.

— Есть ли противопоказания к прохождению исследования на полиграфе?

— Да, есть ряд противопоказаний для проведения обследования на полиграфе. Это серьезные сердечно-сосудистые проблемы, заболевания дыхательный системы, психические расстройства.

— Все ли можно узнать на полиграфе?

— Нет, полиграф — не панацея. Мы не лезем в личную жизнь, не говорим о религиозных и политических убеждениях, не спрашиваем о сексуальной ориентации, о чувствах и эмоциях. Иногда руководители просят спросить сотрудника, как долго он планирует работать в компании, как относится к руководству. Этого мы узнать и спросить не можем, так как это оценочные суждения, а за прогнозами — не к полиграфологам.

— Какие исследования, кроме исследований при трудоустройстве, бывают?

— Второй большой блок — плановое исследование уже работающих сотрудников. Это периодические проверки действующих сотрудников, которые компании проводят для оценки их лояльности, выявления скрытых рисков и предотвращения возможных угроз.

Третий блок — когда клюнул жареный петух, что-то случилось: кража, слив информации, то есть проведение служебных расследований.

Паранойя хороша в меру

— Какие компании чаще всего настаивают на том, чтобы прогнать своих сотрудников через детектор лжи?

— Самые разные: строительная сфера, банки, производственные предприятия, ритейл и другие.

— Что происходит если соискатель или сотрудник отказывается проходить полиграф?

— Эта процедура добровольная. Если нет письменного согласия, процедура не может быть проведена.

— Как часто стоит проводить такие проверки сотрудников?

— Увлекаться и прогонять весь коллектив через полиграф каждый месяц-полтора точно не стоит. Это не должно быть дамокловым мечом, постоянно висящим над сотрудниками. Любая паранойя хороша в меру.

Как часто проводить — руководители решают по-разному. Кто-то проходит раз в полгода, кто-то ― раз в год.

— Есть примеры эффективности использования полиграфа в бизнесе?

— Мы отслеживаем статистику одного крупного федерального ритейлера, который уже много лет работает с полиграфологами. У них ежегодно на 1-2% снижаются потери. По всей сети это очень серьезный результат. Сейчас такие исследования в компании вписаны в рамки корпоративной культуры, а у сотрудников на уровне подсознания формируется неприятие лжи, корректируются моральные рамки.

Увлекаться и прогонять весь коллектив через полиграф каждый месяц-полтора точно не стоит

Мифы детектора лжи

— Учитывает ли суд свидетельства, полученные с помощью полиграфа?

— Хочу особо подчеркнуть, что для проведения исследования на полиграфе требуется согласие человека, которое он должен подписать. Если согласия нет, то, увы, исследование не проводится.

Если исследование проводится по гражданскому или уголовному делу и оформляется соответствующим образом, его могут принять. Многое зависит от практики, сложившейся в регионе. Чаще исследования имеют ориентирующее значение, но не служат основанием для выводов о виновности.

— Какие аргументы могут привести сотрудники, отказываясь от исследования на полиграфе?

— С этим связан еще один миф ― проверка на полиграфе унижает человеческое достоинство. Некоторые тестируемые действительно приходят на исследование с долей негатива. И необязательно для этого есть реальные причины. У кого-то, возможно, уже был негативный опыт прохождения детектора лжи. Но если человеку в принципе нечего скрывать, то этот негатив нивелируется. Он начинает воспринимать исследование как некое приключение. У меня в практике были ситуации, когда человек при собеседовании после полиграфа отказывался трудоустраиваться, но был доволен опытом прохождения детектора лжи.

Еще один миф — полиграф вреден для здоровья. Полиграф — это аппарат, который снимает физиологические реакции человека, как и кардиограф, который просто фиксирует работу сердца.

Следующий миф — полиграф можно обмануть. Как говорит один гуру полиграфологии: «А холодильник, пылесос тоже можно обмануть?». За последние 75 лет проведены больше 250 исследований по противодействию полиграфу. Все однозначно говорят, что при соблюдении специалистом методологии достоверность результатов достигает 95-99%. Если учитывать, что у нас даже генетическая экспертиза дает 99%, то результат полиграфа достаточно высок.

Следующий миф — с помощью полиграфа можно выяснить все. Как я уже говорила ранее, мы не сможем выяснить, любит ли сотрудник начальника, как относится к работе и т.д.

Миф — полиграф не законен. Действительно, закона о полиграфе у нас нет. Но у нас нет и закона о кардиографе, прочих приборах, но их используют. С 2003 года этот вопрос периодически поднимают, но дальше обсуждения дело не заходит.

Нигде в российском законодательстве нет запрета ни использование полиграфа, в том числе при приеме на работу. Но это должно делаться с добровольного согласия тестируемого.

— Могут ли полиграф проходить беременные?

— Нет, второй и третий триместр — это абсолютное противопоказание к ПФИ. Абсолютное, то есть проведение ПФИ с обследуемым лицом невозможно ни при каких обстоятельствах. Основная причина — процедура может быть неинформативной из-за естественных изменений, происходящих в организме женщины. Что касается первого триместра — все индивидуально. Например, если у женщины сильный токсикоз, ей будет явно не до ПФИ.

— Методология полиграфологических исследований статична либо она обновляется?

— Конечно, она постоянно пересматривается, модернизируется, добавляются новые тесты, системы обсчетов.

Алла Моисеева ― полиграфолог, психолог, поведенческий аналитик, профайлер, основатель и руководитель «Сибирского центра детекции лжи», преподаватель института «Метафора», преподаватель Национального центра гуманитарного образования и информационных технологий, спикер международных круглых столов и конференций для полиграфологов и профайлеров. Работает в сфере судебной экспертной деятельности по уголовным и гражданским делам.

Материал написан на основе выступления эксперта на экспертной сессии Общественного объединения VIP-club (ВИП-Клуб).

Фото предоставлено VIP-club, автор: Николай Мелонов.

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Рубрики : Актуальный разговор Бизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Полиграф детектор лжи

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