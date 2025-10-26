Каждый третий житель Новосибирска возвращается на сайты знакомств после расставания

Расставания больше не вызывают долгих переживаний и обсуждений прошлого. Большинство новосибирцев предпочитают действовать, менять свой образ жизни, заводить новые отношения и пересматривать приоритеты. Теперь для многих конец одной истории становится не драмой, а возможностью начать всё сначала, говорится в исследовании компании Mamba.

Мужчины забывают быстрее, женщины разбираются в причинах разрыва отношений глубже. Так, например, после разрыва 33% мужчин стремятся восстановить уверенность и эмоциональное равновесие, 30% выходят на новые свидания через 1–3 месяца, а 39% устанавливают приложения для знакомств в тот же день. Каждый четвертый готов на свидание через неделю.

Женщины ставят восстановление на первое место (47%), но больше времени уделяют анализу чувств. 32% скачивают приложения сразу, треть считает, что для новых свиданий достаточно переждать 1–3 месяцев, а каждая четвертая предпочитает подождать год.

Исследование Mamba показало, что мужчины чаще всего меняют фокус: 57% находят новые знакомства и свидания, 31% занимаются спортом. Женщины обращаются за поддержкой к друзьям (36%), путешествуют (37%) и общаются с новыми людьми (34%).

После расставания многие меняют жизнь: мужчины увлекаются хобби или делают крупные покупки, женщины меняют стиль.

Новые отношения помогают многим: 45% мужчин и 52% женщин отмечают, что внимание и флирт ускоряют восстановление. Однако почти каждый пятый считает, что новые знакомства не всегда эффективны. Основные страхи перед свиданиями включают риск обмана и предательства (46% мужчин, 49% женщин), повторение ошибок и трату времени впустую.

