Новую схему мошенников на сайтах знакомств выявили в Новосибирске

В Новосибирске появилась новая схема интернет-мошенничества. Особенно уязвимы оказались пользователи сайтов и приложений для знакомств. Жертвой обмана чуть не стал житель Новосибирска Юрий Т.

Он познакомился с девушкой на сайте знакомств. Они общались несколько дней: обменивались голосовыми и видеосообщениями. Но всё это оказалось обманом. Как оказалось, злоумышленники использовали нейросеть для имитации общения. Голосовые и видеосообщения были предварительно записаны другим человеком.

По словам Юрия, схема мошенничества строится на том, чтобы завоевать доверие собеседника и убедить его стать рефералом (новый клиент, который приходит по рекомендации) на сайте инвестиций.

— А потом эти мошенники обычно предлагают внести деньги, чтобы пополнить счёт на этом сайте, — рассказал новосибирец изданию Om1 Новосибирск.

Новосибирец рассказал, что раньше мошенники, используя этот метод, украли деньги у его друга. Мужчина признался, что и сам мог бы стать жертвой, если бы не знал о схеме заранее.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев предупредили о мошенничестве с билетами на транспорт.