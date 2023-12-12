Рекламодателям

Торговый дом «Калиар»: качественный частный дом можно построить недорого

  • 12/12/2023, 10:00

Инфопро54: Бренды Новосибирской области
Благодаря технологии, разработанной новосибирской компанией.

Частный дом: почему бы и не да?

Компания «Калиар» — семейное предприятие, которое работает на рынке строительства частных домов и коммерческих объектов более 11 лет.

Однажды собственники задумались о том, что им хочется жить не в квартире, а в собственном доме, изучили рынок — и оказалось, что эта потребность формируется у достаточно большого количества людей.

— Вот тогда мы и задумались: а почему бы не строить доступные дома, но при этом не дорогие кирпичные, и не брусовые, а экологичное, надежное, теплое и при этом быстровозводимое жилье, — рассказывает генеральный директор ООО Торговый дом «Калиар» Марина Фещенко.

Первые 2 года с момента создания компания занималась тестированием технологии, и в итоге предпринимателям удалось найти оптимальное решение, соответствующее всем ГОСТам и СНиПам. Технология позволяет стенам «дышать», не пропускает влагу, но пропускает воздух, что исключает появление астмы и прочих болезней дыхательной системы, которые могут появляться у жильцов дома из некоторых искусственных строительных материалов. Интересно, что название компании состоит из аббревиатуры «Композитно-Армированная Линия Архитектурных Решений», которая постепенно стала самостоятельным брендом. В названии частично отражено ноу-хау, которое разработали специалисты «Калиара», и сейчас эти технологии защищаются патентами.

— Мы собирали технологию из разных элементов. От каких-то отказывались в процессе тестирования. Например, мы поняли, что металлический профиль нам не подходит, так как имеет мостики холода — это проявляется инеем на стенах, что недопустимо совершенно, при этом мы знаем, что до сих такого вида строительство есть на рынке. После ряда экспериментов мы заменили его на стеклопластиковый профиль, который сами выпускаем, — говорит собеседница Infopro54. — На свое производство, которое находится под Новосибирском и которое мы расширили вдвое в 2023 году, мы никогда никого не пускаем, так как защищаем технологический процесс. При этом мы всегда готовы к показам технологии и диалогу на строящихся объектах, которые лично можно посмотреть и простестировать на любой стадии строительства. Здесь мы полностью открыты для сотрудничества.

«Построй свою жизнь!»

— Сейчас миссия нашего бренда и компании — сделать дом доступным жильем. На это нацелен наш слоган «Построй свою жизнь!», так как дом сегодня — это большая часть жизни человека, где он проводит много времени, — уверена Марина Фещенко. — Мы смотрим по клиентам и видим, что целевая аудитория молодеет. Все больше молодых семей хотят жить в частном доме. Этот тренд особенно заметен последние 3 года, когда для покупки ИЖС стали доступны госпрограммы. Люди действительно задумываются, что лучше купить дом площадью 100-140 кв. м, со своим земельным участком и ценой 6-6,5 млн рублей, чем однокомнатную квартиру в городе за 6-9 млн. Я занимаюсь частными инвестициями и точно понимаю, какой вариант более интересен.

Еще одним слагаемым успеха собеседница Infopro54 называет скорость строительства. Из практики компании на возведение дома уходят 3-5 месяцев (в зависимости от сезона). Технология позволяет строить не только в теплое время, но и зимой, что актуально для большинства регионов России.

За 11 лет работы на рынке специалисты «Калиара» подготовили много типовых проектов, которые может выбрать заказчик. С другой стороны, семья может предложить и свой дом мечты, который хотела бы воплотить в реальность. Марина Фещенко смеется, что рисунок со всеми хотелками можно изобразить даже на салфетке, а опытный конструктор «Калиара» потом все это переложит на проект дома.

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

— Сегодня мы можем построить любой дом, главное, чтобы у него были вертикальные стены. Высота строительства — до 3 этажей с высотой этажа 3,5 м. Как правило, частные клиенты сегодня заказывают нам одноэтажные дома площадью 90-140 кв. м, или двухэтажные — 90-160 кв. м. По нашим данным, в качестве покупателей чаще всего выступают семьи с 2-3 детьми, — делится статистикой Марина Фещенко. — Дома предоставляются в предчистовой отделке, то есть покупателям нужно положить пол, натянуть потолок и покрасить стены в нужный цвет.

Уже несколько лет «Калиар» работает с юрлицами: строит коммерческие здания, офисы, склады, логистические центры, магазины.

Межрегиональная экспансия

Сегодня компания реализует заказы по всей России: от Дальнего Востока до Калининграда и от Юга до Крайнего Севера. Две недели назад новосибирцы открыли представительство в Красноярске.

— Мы очень внимательно следим за трендами, которые формируются на рынке индивидуального жилищного строительства. В частности, согласно последним данным ЦБ, самый большой спрос на ипотеку для покупки и строительства частных домов в Сибири — в Новосибирске, затем идет Красноярск, так что следующий шаг нашей экспансии был очевиден, — комментирует Марина Фещенко. — Когда я была на открытии представительства, то видела большой ажиотаж: красноярцы активно интересовались нашими проектами, технологиями и возможностями сотрудничества. Мы рады такому интересу, так как считаем, что чем больше людей будут знать о существовании нашей технологии, тем больше будет желающих построить хороший дом по доступной цене. Мы хотим, чтобы наша технология распространялась не только в нашей стране, но и по миру.

Кстати, технологией новосибирской компании заинтересовались банки и в перспективе готовы давать под нее проектное финансирование с использованием счетов эскроу. С 2 банками уже проведены соответствующие переговоры, и Марина Фещенко не исключает, что в 2024 году пилотные дома с проектным финансированием начнут строиться не только в Новосибирске, но и в Красноярске.

Новые возможности

В компании «Калиар» уже созданы 50 рабочих мест и идет набор новых сотрудников, так как список задач постоянно растет.

— Сейчас мы продвигаем несколько видов сотрудничества с рынком. Помимо возведения жилья для частных клиентов и коммерческих объектов для юрлиц, мы готовы работать с застройщиками, которые возводят дома. Мы передаем партнеру материалы для строительства, обучаем его сотрудников, делаем вместе 2-3 шеф-монтажа и далее при необходимости осуществляем авторский надзор за проектами, — поясняет Марина Фещенко. — В перспективы мы планируем сами начать строительство коттеджного поселка под Новосибирском. Сейчас ведем переговоры с банками о проектном финансировании и, возможно, запустим его в 2024 году. Кроме того, мы готовы совместно с инвесторами строить коммерческие объекты, ведь в Новосибирской области катастрофический дефицит качественной коммерческой недвижимости.

Еще одним вызовом 2024 года собеседница Infopro54 назвала открытие представительств в новых регионах. Однако информацию о том, где это произойдет, пока не афиширует — это коммерческая тайна.

Марина Фещенко, Генеральный Директор ООО ТД «Калиар», предприниматель и управленец с опытом 20+ лет. Бизнес-консультант, бизнес- коуч ICF, инвестор.

Фото предоставлены Мариной Фещенко

78

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Мой бизнес Бренды Новосибирской области бизнес


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27
Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО
22/11/23 18:02

Пихты по 15 тысяч рублей завезли в Новосибирск из Польши

В Новосибирске можно найти эти новогодние деревья и за 20 тысяч рублей.
Читать далее >>

Восстановить Тяжстанкогидропресс попросил Дмитрия Чернышенко новосибирский депутат

Предметное обсуждение вопроса намечено на пленарном заседании Госдумы.
Читать далее >>

Мисс НГУ-2023 стала Анастасия Данилова

Самую умную и красивую из студенток Новосибирского государственного университета выбирали в 28 раз.
Читать далее >>

Трамваи обновленной модели начнут выпускать в Новосибирске

Новые корпуса поступят в город в первом квартале 2024 года.
Читать далее >>

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел проверку в Новосибирске

Федеральный чиновник проверил готовность к открытию новой поликлиники в Краснообске.
Читать далее >>

Инвестиции в недвижимость Новосибирска: виды, риски, окупаемость

Получать доход от вложений можно разными способами. Один из них — инвестиции в недвижимость.
Читать далее >>

Жители Бердска пожаловались депутату на дорогую курицу

Он готовит жалобу в УФАС из-за «заоблачной» стоимость курятины.
Читать далее >>

Бюджет Новосибирска на 2024 год принят в первом чтении

Дефицит составит 1,8 млрд рублей.
Читать далее >>

Два участка под ИЖС будут застраивать в Новосибирске в рамках федерального проекта

Один из них расположен рядом со СКИФом.
Читать далее >>

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

На строительство первого дома у ГК «Поляков» ушло менее года.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Елена Неклюдова, член совета, руководитель проекта «Партнерские технологии в бизнесе», руководитель комитета по партнерству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Елена Неклюдова: Партнерские технологии не отбирают клиентов у профессиональных игроков рынка

Малый бизнес из-за дефицита ресурсов старается все вопросы решать самостоятельно, не обращаясь к специалистам.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Новосибирской области
12/12/23 10:12
Экономика
Почти 100% кедровых орехов увезли в Китай из Новосибирской области
12/12/23 9:50
Бизнес
Судебный процесс о жестоком убийстве в ЖК Марсель начался в Новосибирске
12/12/23 9:43
Право&Порядок
Кудряшовский мясокомбинат на треть увеличит мощности для поставок в Китай
11/12/23 18:43
Агропром Бизнес ВЭД
Скрининговое обследование зрения школьников возобновляется в Новосибирске
11/12/23 18:28
Инновации Медицина Общество
Чиновников хотят пересадить на электромобили в Новосибирске
11/12/23 17:55
Город
Аномальные морозы отступят из Новосибирска уже на этой неделе
11/12/23 17:51
Общество
УК выплатит жительнице Новосибирска 180 тысяч рублей из-за скользкого тротуара
11/12/23 17:36
Власть Город Право&Порядок
«Лучше, чем у Кощея»: кожаную куртку в стиле сериала «Слово пацана» продают в Новосибирске
11/12/23 17:22
Общество
Цены на курицу в Новосибирске удивили горожан
11/12/23 17:20
Общество
Комики из Чулыма вышли в финал юмористического шоу на ТНТ
11/12/23 17:08
Культура
В два раза вырос экспорт зерна из Новосибирской области
11/12/23 16:54
Агропром Бизнес ВЭД
Звезду Героя ДНР Андрей Травников передал семье погибшего бойца
11/12/23 16:48
Общество
Почти половина региональных дорог признаны безопасными для движения в НСО
11/12/23 16:16
Власть Транспорт
Жирного лабрадора с грустными глазами спасли прохожие в Новосибирске
11/12/23 16:13
Общество
«Больше года ждём на остановке»: новосибирцы обратились за помощью к Путину из-за отмены маршруток
11/12/23 16:10
Общество
66 классов закрыты на карантин в Новосибирске
11/12/23 15:56
Общество
Дистанционное голосование за президента России планируют организовать в НСО
11/12/23 15:29
Власть Политика
С наступлением морозов возросло количество пожаров в Новосибирской области
11/12/23 15:20
Город
Мошенники от имени налоговой требуют новосибирцев оплатить долги
11/12/23 15:18
Общество
Популярное
Почему не стоит торопиться с покупкой китайских авто
12/12/23 9:44
Дневная сонливость повышает риск развития болезни Альцгеймера
11/12/23 10:45
Домашние кошки могут стать причиной возникновения шизофрении у хозяев
8/12/23 11:43
Пенсия 2024: кто вправе выйти и какие условия необходимо выполнить
8/12/23 9:42
Сразу несколько новшеств ждут получателей пособий и маткапитала
7/12/23 10:59
Демограф Чесноков: сухой закон станет эффективной мерой повышения рождаемости
7/12/23 9:50
Новости компаний
Где сибирякам оформить кредит по честной ставке без скрытых комиссий
12/12/23 9:00
История преодоления: новосибирцы в числе первых увидели фильм об известном паралимпийце Олеге Крецуле
11/12/23 16:40
Спрос на средства от ОРВИ в Новосибирской области за год вырос на 50%
11/12/23 15:49
Когда «Всё включено»: какой тариф выбрать бизнесу в новом году
11/12/23 9:30
Состоятельные инвесторы могут воспользоваться новой программой лояльности ПСБ
11/12/23 9:00
Новосибирский производитель овощей в три раза ускорил упаковку продукции
8/12/23 17:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска