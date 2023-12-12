Торговый дом «Калиар»: качественный частный дом можно построить недорого

Частный дом: почему бы и не да?

Компания «Калиар» — семейное предприятие, которое работает на рынке строительства частных домов и коммерческих объектов более 11 лет.

Однажды собственники задумались о том, что им хочется жить не в квартире, а в собственном доме, изучили рынок — и оказалось, что эта потребность формируется у достаточно большого количества людей.

— Вот тогда мы и задумались: а почему бы не строить доступные дома, но при этом не дорогие кирпичные, и не брусовые, а экологичное, надежное, теплое и при этом быстровозводимое жилье, — рассказывает генеральный директор ООО Торговый дом «Калиар» Марина Фещенко.

Первые 2 года с момента создания компания занималась тестированием технологии, и в итоге предпринимателям удалось найти оптимальное решение, соответствующее всем ГОСТам и СНиПам. Технология позволяет стенам «дышать», не пропускает влагу, но пропускает воздух, что исключает появление астмы и прочих болезней дыхательной системы, которые могут появляться у жильцов дома из некоторых искусственных строительных материалов. Интересно, что название компании состоит из аббревиатуры «Композитно-Армированная Линия Архитектурных Решений», которая постепенно стала самостоятельным брендом. В названии частично отражено ноу-хау, которое разработали специалисты «Калиара», и сейчас эти технологии защищаются патентами.

— Мы собирали технологию из разных элементов. От каких-то отказывались в процессе тестирования. Например, мы поняли, что металлический профиль нам не подходит, так как имеет мостики холода — это проявляется инеем на стенах, что недопустимо совершенно, при этом мы знаем, что до сих такого вида строительство есть на рынке. После ряда экспериментов мы заменили его на стеклопластиковый профиль, который сами выпускаем, — говорит собеседница Infopro54. — На свое производство, которое находится под Новосибирском и которое мы расширили вдвое в 2023 году, мы никогда никого не пускаем, так как защищаем технологический процесс. При этом мы всегда готовы к показам технологии и диалогу на строящихся объектах, которые лично можно посмотреть и простестировать на любой стадии строительства. Здесь мы полностью открыты для сотрудничества.

«Построй свою жизнь!»

— Сейчас миссия нашего бренда и компании — сделать дом доступным жильем. На это нацелен наш слоган «Построй свою жизнь!», так как дом сегодня — это большая часть жизни человека, где он проводит много времени, — уверена Марина Фещенко. — Мы смотрим по клиентам и видим, что целевая аудитория молодеет. Все больше молодых семей хотят жить в частном доме. Этот тренд особенно заметен последние 3 года, когда для покупки ИЖС стали доступны госпрограммы. Люди действительно задумываются, что лучше купить дом площадью 100-140 кв. м, со своим земельным участком и ценой 6-6,5 млн рублей, чем однокомнатную квартиру в городе за 6-9 млн. Я занимаюсь частными инвестициями и точно понимаю, какой вариант более интересен.

Еще одним слагаемым успеха собеседница Infopro54 называет скорость строительства. Из практики компании на возведение дома уходят 3-5 месяцев (в зависимости от сезона). Технология позволяет строить не только в теплое время, но и зимой, что актуально для большинства регионов России.

За 11 лет работы на рынке специалисты «Калиара» подготовили много типовых проектов, которые может выбрать заказчик. С другой стороны, семья может предложить и свой дом мечты, который хотела бы воплотить в реальность. Марина Фещенко смеется, что рисунок со всеми хотелками можно изобразить даже на салфетке, а опытный конструктор «Калиара» потом все это переложит на проект дома.

— Сегодня мы можем построить любой дом, главное, чтобы у него были вертикальные стены. Высота строительства — до 3 этажей с высотой этажа 3,5 м. Как правило, частные клиенты сегодня заказывают нам одноэтажные дома площадью 90-140 кв. м, или двухэтажные — 90-160 кв. м. По нашим данным, в качестве покупателей чаще всего выступают семьи с 2-3 детьми, — делится статистикой Марина Фещенко. — Дома предоставляются в предчистовой отделке, то есть покупателям нужно положить пол, натянуть потолок и покрасить стены в нужный цвет.

Уже несколько лет «Калиар» работает с юрлицами: строит коммерческие здания, офисы, склады, логистические центры, магазины.

Межрегиональная экспансия

Сегодня компания реализует заказы по всей России: от Дальнего Востока до Калининграда и от Юга до Крайнего Севера. Две недели назад новосибирцы открыли представительство в Красноярске.

— Мы очень внимательно следим за трендами, которые формируются на рынке индивидуального жилищного строительства. В частности, согласно последним данным ЦБ, самый большой спрос на ипотеку для покупки и строительства частных домов в Сибири — в Новосибирске, затем идет Красноярск, так что следующий шаг нашей экспансии был очевиден, — комментирует Марина Фещенко. — Когда я была на открытии представительства, то видела большой ажиотаж: красноярцы активно интересовались нашими проектами, технологиями и возможностями сотрудничества. Мы рады такому интересу, так как считаем, что чем больше людей будут знать о существовании нашей технологии, тем больше будет желающих построить хороший дом по доступной цене. Мы хотим, чтобы наша технология распространялась не только в нашей стране, но и по миру.

Кстати, технологией новосибирской компании заинтересовались банки и в перспективе готовы давать под нее проектное финансирование с использованием счетов эскроу. С 2 банками уже проведены соответствующие переговоры, и Марина Фещенко не исключает, что в 2024 году пилотные дома с проектным финансированием начнут строиться не только в Новосибирске, но и в Красноярске.

Новые возможности

В компании «Калиар» уже созданы 50 рабочих мест и идет набор новых сотрудников, так как список задач постоянно растет.

— Сейчас мы продвигаем несколько видов сотрудничества с рынком. Помимо возведения жилья для частных клиентов и коммерческих объектов для юрлиц, мы готовы работать с застройщиками, которые возводят дома. Мы передаем партнеру материалы для строительства, обучаем его сотрудников, делаем вместе 2-3 шеф-монтажа и далее при необходимости осуществляем авторский надзор за проектами, — поясняет Марина Фещенко. — В перспективы мы планируем сами начать строительство коттеджного поселка под Новосибирском. Сейчас ведем переговоры с банками о проектном финансировании и, возможно, запустим его в 2024 году. Кроме того, мы готовы совместно с инвесторами строить коммерческие объекты, ведь в Новосибирской области катастрофический дефицит качественной коммерческой недвижимости.

Еще одним вызовом 2024 года собеседница Infopro54 назвала открытие представительств в новых регионах. Однако информацию о том, где это произойдет, пока не афиширует — это коммерческая тайна.

Марина Фещенко, Генеральный Директор ООО ТД «Калиар», предприниматель и управленец с опытом 20+ лет. Бизнес-консультант, бизнес- коуч ICF, инвестор.