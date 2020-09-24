Банк «Открытие» и правительство Новосибирской области заключили соглашение

Соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и ПАО Банк «ФК Открытие» подписано в рамках рабочей встречи губернатора с представителями банка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что стороны договорились развивать сотрудничество в реализации приоритетных национальных и региональных проектов.

— В рамках соглашения планируется разработка и реализация инвестиционных проектов, а также программ финансирования строительства образовательных и медицинских учреждений, жилых домов, автомобильных дорог с использованием механизма государственно-частного партнерства, — уточнили в пресс-службе.

Банк «Открытие» намерен реализовать совместные проекты с Фондом развития и поддержки малого бизнеса Новосибирской области, выступать с экспертизой в образовательных проектах для предпринимателей, а также осуществлять финансовую поддержку регионального и муниципальных бюджетов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что Банк «Открытие» присутствует в Новосибирской области достаточно давно.

— Банк только за последнее время выдал более 2000 ипотечных кредитов. В этом году направления сотрудничества дополнилось работой по реализации пакета антикризисных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса – банк «Открытие» здесь тоже подставил надежное плечо. Тем не менее, мы нашли возможность для укрепления и расширения сотрудничества – банк имеет амбициозные планы по увеличению объемов кредитования строительного комплекса, есть потенциальные клиенты в агропромышленной сфере, перерабатывающей промышленности. Мы постарались закрепить это официальным документом и провели переговоры для того, чтобы наметить направления расширения сотрудничества, – подчеркнул Андрей Травников.

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов отметил, что соглашение с правительством Новосибирской области предусматривает активное участие банка в развитии инфраструктурных проектов на территории региона — таких как строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта Толмачево и реализации госпрограммы по стимулированию развития жилищного строительства до 2024 года.

— Мы также рассматриваем возможность кредитования масштабных проектов в здравоохранении и образовании, реализуемых по схеме государственно-частного партнерства. Одним из ключевых направлений бизнеса банка «Открытие» также является работа с предпринимательским сообществом. Мы планируем и далее поддерживать пострадавшие от кризиса отрасли и предоставлять максимально выгодные условия для работающего малого и среднего бизнеса, принимать активное участие в реализации государственных программ по поддержке МСП в регионе: в том числе совместно с Фондом поддержки МСП Новосибирской области. Кроме того, банк будет принимать активное участие в образовательных проектах по повышению финансовой грамотности среди населения и бизнеса региона, – отметил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

На сегодняшний день момент банк «Открытие» в Новосибирской области представлен 18 офисами в четырех городах: Новосибирске, Бердске, Карасуке и Барабинске. Активная клиентская база – 158 тыс. частных клиентов (из них 73 тыс. держателей зарплатных карт банка), 14,3 тыс. предпринимателей и 336 компаний крупного бизнеса.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области