Новосибирские аграрии убирают хлеб по ночам

В центрально-восточной зоне Новосибирской области аграрии приближаются к 90% уборки посевных площадей. Купинский район единственный обмолотил 100% зерновых и зернобобовых, и сейчас занят уборкой технических культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

Четыре района оказались в аномальной зоне: Татарский, Куйбышевский, Чистоозерный, Кочковский, там темпы уборки находятся на уровне 70% — 80%. В этих районах введен режим чрезвычайной ситуации.

— В тяжелых погодных условиях, после мощных снежных зарядов и небольшого простоя сельхозпредприятия сейчас снова набирают темпы работы. Мы ищем каждую возможность, каждый погожий день, чтобы собрать урожай, — добавил чиновник.

По его словам, сейчас аграрии в основном работают по ночам, когда нет перепада температур и стабильная минусовая температура. Такие условия позволяют нормально обмолачивать урожай.

В тех районах, где выпал снег, но посеяны прямостоящие культуры (кукуруза, подсолнечник) сейчас набирает обороты обмолот. Это Баганский, Купинский, Краснозерский, Сузунский районы.

По данным Минсельхоза, в настоящий момент в регионе скошено и обмолочено около 1, 085 миллион га зерновых и зернобобовых. Остается еще около 120 тысяч га. Намолот по зерновой группе уже сейчас составляет почти 3 млн тонн бункерного веса. В прошлом году по завершении уборочной было собрано 2.5 млн тонн.

— В этом году подбор сортов, семян, работа с селекционными центрами, выстраивание технологий дали агропредприятиям существенную прибавку по урожайности — в среднем до 27 ц\га, в прошлом году 19 ц\га, — подчеркнул Шинделов.

Из 1061 предприятий АПК только 91 сельхозорганизация и 220 КФХ завершили уборку зерновых и зернобобовых.

По пшенице в основном идет 3 и 4 класс, который востребован на рынке страны и за ее пределами. Однако цены на зерно начали снижаться.

— Если в начале уборки зернотрейдеры предлагали от 13 тысяч рублей за тонну, то сейчас пшеница третьего класса стоит на уровне 10−11 тысяч, и есть негативные предпосылки для дальнейшего снижения, — констатировал министр.

Технические и масличные культуры в регионе убраны на площади 362 тысячи га, а посевной клин по ним составляет 525 тысяч га, то есть убрано 69% урожая. Намолот в бункерном весе — 638 тысяч тонн, в прошлом году валовый сбор составлял 499 тысяч тонн.

По картофелю урожай убран на площади 960 гектар или 88%, по овощам открытого грунта из 432 га убрано 89−90%.

— Сейчас еще убирается капуста, в некоторых районах погода позволяет убирать морковь, но, конечно же, условия очень тяжелые, — резюмировал Андрей Шинделов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске возможные потери аграриев из-за снега оценили в миллиарды рублей. Октябрьские снегопады фактически остановили уборочную кампанию во многих районах региона.