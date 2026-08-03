Уборочная кампания началась в Новосибирской области

В Новосибирской области началась уборка озимых и зернобобовых культур, сообщил министр сельского хозяйства, заместитель председателя правительства региона Андрей Михайлов на оперативном совещании.

— Уборочная кампания в этом году стартовала на семь дней раньше, чем в прошлом году — в силу погодных условий. Убрано на сегодняшний день 20 тысяч га — это 2% плана. Продолжаются кормозаготовки, — сказал Михайлов.

Он также отметил, что проблема с обеспечением горюче-смазочными материалами для аграрного сектора в Новосибирской области разрешилась.

С июня в Новосибирской области преобладает жаркая и сухая погода. Как сообщал Гидрометцентр России, в августе среднемесячная температура в большинстве регионов страны будет соответствовать норме или превышать её.

В июле в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за проблем с топливом. На автозаправках был установлен лимит: можно заправиться не более чем 30 литрами бензина или 60 литрами дизеля. Кроме того, в июле сообщалось, что аграрии прекратили обработку паровых полей из-за проблем с ГСМ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области не оправдались прогнозы по численности саранчовых.