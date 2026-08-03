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Власть

Уборочная кампания началась в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

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В Минсельхозе региона также заявили о стабилизации цен на горюче-смазочные материалы для аграриев

В Новосибирской области началась уборка озимых и зернобобовых культур, сообщил министр сельского хозяйства, заместитель председателя правительства региона Андрей Михайлов на оперативном совещании.

— Уборочная кампания в этом году стартовала на семь дней раньше, чем в прошлом году — в силу погодных условий. Убрано на сегодняшний день 20 тысяч га — это 2% плана. Продолжаются кормозаготовки, — сказал Михайлов.

Он также отметил, что проблема с обеспечением горюче-смазочными материалами для аграрного сектора в Новосибирской области разрешилась.

С июня в Новосибирской области преобладает жаркая и сухая погода. Как сообщал Гидрометцентр России, в августе среднемесячная температура в большинстве регионов страны будет соответствовать норме или превышать её.

В июле в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за проблем с топливом. На автозаправках был установлен лимит: можно заправиться не более чем 30 литрами бензина или 60 литрами дизеля. Кроме того, в июле сообщалось, что аграрии прекратили обработку паровых полей из-за проблем с ГСМ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области не оправдались прогнозы по численности саранчовых.

Источник фото: Infopro54

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Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : Уборка урожая режим повышенной готовности погода лимиты на заправку

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Верховный суд легализовал гостевые дома на участках под ИЖС

Новосибирцы получат доступ к народным облигациям

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область готовится к дебютному выпуску народных облигаций. Региональное правительство планирует привлечь 200 миллионов рублей от физических лиц через финансовую онлайн-платформу. Полученные средства направят на благоустройство парковых зон в Новосибирске.

Условия эмиссии утверждены приказом регионального Минфина. Номинальная стоимость одной облигации установлена в размере 1000 рублей, срок обращения составит от одного до пяти лет. Владельцами смогут стать совершеннолетние налоговые резиденты РФ, а также наследники. При этом точные сроки размещения пока не раскрываются.

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В течение июля сотни жителей Новосибирска пять раз оставались без света

Автор: Юлия Данилова

Жители Бронных переулков в Новосибирске жалуются на регулярные отключения электричества. Только долгосрочные отключения фиксируются по несколько раз в месяц:

Плюс люди пишут в соцсетях, что есть и краткосрочные перебои, а также падение напряжения. Жители переулков жалуются, что у них выходят из строя бытовые приборы, отключаются насосы, нет воды, газа. Зимой при отключении электричества не работают газовые и электрические котлы.

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Новосибирская область готовится к празднику

Губернатор Андрей Травников проверил готовность профильных структур к предстоящему Дню физкультурника в регионе. Он призвал коллег активно поддержать мероприятия, посвященные этому дню, и продолжать продвигать здоровый образ жизни среди населения. Доклад «День физкультурника и другие инструменты вовлечения населения в занятия физической культурой на территории региона» представил и.о. министра физической культуры и спорта Новосибирской области Иван Довгаль.

Традиционно День физкультурника отмечается во вторую субботу августа. Для Новосибирской области это значимое событие, объединяющее спортсменов, тренеров, специалистов спортивной сферы и всех жителей, приверженных активному образу жизни. Центральной площадкой празднования в Новосибирске 8 августа станет Михайловская набережная Оби. С 10:00 до 15:00 гостей ожидает разнообразная программа, включающая торжественное открытие, шествие спортивных организаций, спартакиаду для работников отрасли, спортивные соревнования, презентации спортивных школ, фитнес-фестиваль, показательные выступления и награждение лучших специалистов.

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На тротуарах Новосибирска появятся роботы-доставщики

Автор: Юлия Данилова

Проект нового экспериментального правового режима (ЭПР) о единых требованиях и правилах для роботов-доставщиков (роверов) направлен в правительство РФ. Он получил одобрение в Минэкономики, МВД, Минтрансе и ФСО. Об этом сообщили сразу несколько федеральных СМИ, ознакомившихся с документом. В публичном доступе его пока нет.

По данным «Коммерсанта», ЭПР будет действовать в 35 регионах России. Перед публикацией материала редакции Infopro54 не удалось найти их перечень. Однако, муниципальный портал «Новосибирские новости» утверждает, что роверы будут тестироваться в Новосибирске.

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Новосибирскому производителю пива добавили почти 400 млн рублей налогов

Автор: Юлия Данилова

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области была завершена выездная налоговая проверка в отношении участника пивоваренной отрасли, у которого объемы фактически произведенного и реализованного пива значительно превышали показатели, отраженные в налоговом и бухгалтерском учете. Эта работа проводится в рамках оценки деятельности участников рынка по отраслевому принципу, пояснили в пресс-службе УФНС региона в ответ на запрос Infopro54.

— Установлено, что указанный налогоплательщик реализовывал подакцизную продукцию под видом безалкогольной продукции. Сумма доначисленных налогов составила 397,8 млн рублей, — говорится в ответе, полученном редакцией.

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Россельхознадзор создал методичку по борьбе с борщевиком

Автор: Оксана Мочалова

Россельхознадзор выпустил инструкцию, как избавиться от борщевика на сельхозземлях в регионах, включая Новосибирскую область. Эксперты собрали целый комплекс мер: от обработки участков химией и перепашки до засеивания травами, которые не дают сорняку подняться. Инструкция может быть позной не только  фермерам, но и обычным владельцам участков — особенно тем, кто не хочет платить штрафы, начавшие действовать с 1 марта 2026 года.

Специалисты советуют действовать по сезонам. Весной и в начале лета землю сначала протравить гербицидами, потом перепахать или дисковать, а затем посеять клевер или люцерну. Во второй половине лета все мероприятия рекомендуется повторить: скосить, снова обработать химией, подготовить почву и засеять озимыми. Такой подход убивает старые растения и не даёт прорасти новым.

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