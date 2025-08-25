Новосибирский агроном рассказал о сроках уборки картошки

Погода в этом году внесла коррективы в планы новосибирских дачников и аграриев. Ранняя весна привела к ранней посадке картофеля, и теперь ориентироваться на привычные сроки копки (20 сентября) рискованно.

Агроном СФНЦА СО РАН Вера Петрук отмечает, что в Сибири традиционно копали картошку с 20-х чисел сентября, но в этом году ситуация иная: у некоторых ботва засохла уже в августе.

Главный показатель готовности картофеля к уборке — состояние ботвы. Когда листья пожелтели и высохли, это означает, что клубни накопили достаточно массы, особенно у ранних и среднеспелых сортов.

— Если ботва не просто засохла, а покрылась серыми пятнами — это фитофтора. В этом случае откладывать нельзя. Болезнь уже идёт вниз, к клубням. Нужно копать немедленно, иначе весь урожай сгниёт, — рассказал Михаил Воробьёв, агроном из Бердска, изданию Atas.info.

Сорт картофеля при уборке также важен: сроки созревания различаются. Ранние сорта (например, «Гала») выкапывают в конце августа, среднеспелые — до 10 сентября, поздние (например, «Лорх») — до конца сентября. Главное — дождаться отмирания ботвы.

Не стоит копать в дождь: картофель может загнить. Идеальные условия — сухая, тёплая погода (15–20 градусов). Температура почвы ниже 7 градусов ухудшает качество урожая, а жара может вызвать прорастание клубней.

Копать лучше рано утром вилами, чтобы не повредить клубни. После выкапывания не очищайте картофель от земли сразу: оставьте его на 4–6 часов в тени, затем аккуратно стряхните землю и сортируйте.

