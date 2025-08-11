Непогода тормозит уборочную кампанию в Новосибирской области

В Новосибирской области уборка урожая идет медленно из-за плохой погоды. Дожди пришли из Омской области и затрудняют работу аграриев. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Андрей Шинделов на оперативном совещании в правительстве.

— Крайне сдерживается обмолот зерновых культур. Пока только 16 тыс. га обмолочены. Средняя урожайность — на уровне 35 центнеров с га. Погода неблагоприятная. Точно такие же неблагоприятные погодные условия в Омской области складываются, которые к нам постепенно перетекают, — отметил министр.

Шинделов сообщил, что уборку зерновых начали 21 район из 30. Аграрии также уже приступили к сбору силосных культур, овощей и картофеля.

В 2025 году в Новосибирской области прогнозируют урожай зерновых и зернобобовых на уровне прошлого года — 2 миллиона 415 тысяч гектаров. Регион остается одним из крупнейших сельскохозяйственных центров Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске цена на картофель нового урожая достигла 200 рублей за килограмм. Корнеплод, привезённый из южных регионов, стоит значительно дешевле.