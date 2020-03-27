УФНС России озвучила меры поддержки малого и среднего бизнеса

ФНС России по поручениям президента и Правительства РФ реализовала меры поддержки налогоплательщиков на время уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, до 1 мая приостанавливается применение мер взыскания. Также откладывается принятие решений о приостановлении операций по их счетам для обеспечения взыскания задолженности.

— Напомним, что налогоплательщикам, относящимся к отраслям туризма и авиаперевозок, с 16 марта взыскание налогов отсрочено до 1 мая. С 20 марта аналогичное послабление получили субъекты предпринимательства, работающие в сферах физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии. Списки соответствующих компаний и коды основного вида экономической деятельности для предоставления отсрочки взыскания Налоговой службе предоставляют уполномоченные министерства и ведомства. Указанные меры налоговые органы применят самостоятельно. Налогоплательщикам не требуется дополнительно подавать заявления, — говорится в сообщении.

Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая будут предоставляться в соответствии с поручениями Президента и Правительства Российской Федерации, направленными на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, микропредприятий и компаний, которые работают в пострадавших отраслях.

Президент 25 марта 2020 года в обращении к гражданам России сообщил «о необходимости компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды». Как и когда будет представляться отсрочка?

В соответствии с поручением ФНС России от 25 марта в отношении компаний и предпринимателей, сведения о которых включены в единый реестр малого и среднего предпринимательства, до 1 мая не будут применятся меры принудительного взыскания задолженности. Для данной отсрочки мер взыскания не требуется дополнительно обращаться в налоговые органы.

Для реализации возможности получения отсрочки на шесть месяцев ведется работа по изменению законодательства. После принятия необходимых изменений будет определен порядок получения отсрочки погашения долгов после 1 мая.

Будут ли начисляться пени на сумму накопленной задолженности за период действия приостановления взыскания в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, объявленного 25 марта 2020 года?

Вопрос о возможности начисления пеней в период моратория на взыскание в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства будет решен при изменении законодательства во исполнение поручений Президента Российской Федерации при определении порядка получения 6-месячной отсрочки погашения долгов.

Президент 25 марта 2020 года в обращении к гражданам России сообщил «о необходимости компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев». Будут ли отозваны уже принятые меры взыскания и приостановки по счетам?

Нет. Приостановление мер взыскания предусмотрено с 25 марта 2020 года. Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты относятся к периодам 2019 года.

Президент 25 марта 2020 года в обращении к гражданам сообщил о поддержке, в том числе отсрочке по налогам в отношении пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей. Кто относится к пострадавшим отраслям?

Перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, устанавливается Правительством.

По поручениям Правительства налоговыми органами организована работа по отсрочке взыскания в срок не ранее 1 мая путем направления требований об уплате налога и принятия решений о взыскании в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма, авиаперевозок, физической культуры, спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.

Работа идет по спискам, предоставленным уполномоченными министерствами и ведомствами, либо по представленным ими кодам основного вида экономической деятельности.

25 марта приостановлено до 1 мая применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании задолженности в отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Все данные меры применяются налоговыми органами самостоятельно, подачи заявлений со стороны налогоплательщиков не требуется.

На кого распространяется особый порядок рассмотрения заявлений налогоплательщиков о получении отсрочки (рассрочки) взыскания налогов?

На данный момент такой порядок распространяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в отраслях туризма и авиаперевозок, а также в сферах физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии.

Налоговые органы запрашивают один из видов обеспечения – залог, поручительство или банковскую гарантию. Что будут требовать от организации, пострадавшей в результате чрезвычайных обстоятельств?

Всем территориальным налоговым органам дано указание предоставлять право выбора конкретного способа обеспечения налогоплательщику (в случае причинения ему ущерба в результате обстоятельств непреодолимой силы).

Таким образом, для обеспечения исполнения обязательств налогоплательщику необходимо представить на выбор:

банковскую гарантию,

поручительство платежеспособного лица,

залог недвижимого (или иного ликвидного) имущества.

Куда обращаться с заявлением об отсрочке (рассрочке) по уплате налогов?

Заявление и пакет документов подаются в Управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации по месту нахождения (жительства) заинтересованного лица.

Если организация состоит на учете в межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам или в межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, находящейся в ее непосредственном подчинении, заявление подается в соответствующую межрегиональной инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.

Каким образом будет осуществляться взыскание налоговых платежей в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации в отношении налогоплательщиков, относящихся к отрасли авиаперевозок, туризма, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии?

Суть отсрочки взыскания состоит в том, что меры взыскания принимаются в предельные сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации. Требование об уплате налога, сбора, страховых взносов направляется в пределах трех месяцев с момента просрочки платежа. Решение о взыскании долга за счет денежных средств с банковских счетов принимается в течение двух месяцев после наступления срока по требованию.

Таким образом, процедура обращения взыскания на денежные средства начнется в пределах 5 (пяти) месяцев после наступления срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, установленного законодательством.

В пресс-службе подчеркнули, что более подробную информацию можно получить в территориальном налоговом органе по месту учета, а также по телефону горячей линии ФНС России 8-800-222-22-22. Все заявления и обращения по данным вопросам будут рассмотрены в кратчайшие сроки в приоритетном порядке.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области