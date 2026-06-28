День города официально стартовал в Новосибирске

Мэр Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев с Днем рождения — 133-летием города.

— У нашего города много высоких званий и статусов. Но самое большое наше богатство — это люди! Новосибирцы — люди особые: сильные, смелые, творческие, целеустремлённые, с особым сибирским характером. Нам тесно в рамках одной идеи. И поэтому я могу уверенно сказать: у нашего города большое будущее. И как сказал один из первых архитекторов нашего города Андрей Дмитриевич Крячков: «Новосибирск весь в настоящем, в ожидании большого будущего». Но мы не просто ожидаем это будущее, мы его создаём каждый день вместе с вами, дорогие друзья! Я поздравляю вас с замечательным праздником — 133-й годовщиной нашего города! Желаю удачи, ярких свершений и новых побед! Пусть любовь к нашему родному городу всегда будет в вашем сердце! С праздником! — сказал Максим Кудрявцев.

Напомним, на главной площади Новосибирска установлена сцена в форме кокошника. Здесь весь день будет идти праздничная программа.

На Красном проспекте развернуты семь «перекрёстков» с демонстрацией достижений города.

«Большие дороги» — это проект, в рамках которого будет показана специализированная техника для улучшения чистоты и комфорта города.

— это проект, в рамках которого будет показана специализированная техника для улучшения чистоты и комфорта города. «Архитектура. Мода. Дизайн» посвящён местным брендам и историческому архитектурному наследию.

посвящён местным брендам и историческому архитектурному наследию. «Театральный» — объединит кафе, где часто встречаются представители театрального мира.

— объединит кафе, где часто встречаются представители театрального мира. «Исторический» — в его состав войдет интерактивная выставка, посвящённая железной дороге, с демонстрацией легендарного паровоза Черепановых, а также иммерсивный фестиваль «Улица Асинкритовская и её обитатели».

— в его состав войдет интерактивная выставка, посвящённая железной дороге, с демонстрацией легендарного паровоза Черепановых, а также иммерсивный фестиваль «Улица Асинкритовская и её обитатели». На перекрестке «Спортивный» можно будет познакомиться с достижениями спортивных клубов «Локомотив», «Сибирь» и баскетбольного клуба «Новосибирск».

можно будет познакомиться с достижениями спортивных клубов «Локомотив», «Сибирь» и баскетбольного клуба «Новосибирск». Перекресток «Промышленность и инновации» расскажет о беспилотных технологиях и планерах, разработанных СибНИА.

расскажет о беспилотных технологиях и планерах, разработанных СибНИА. Перекресток «Детства» представит «Библиотеку на траве», общение с животными и интерактивные игры.

Кроме того, большое количество мероприятий запланировано на Михайловской набережной. С 13:00 до 22:00 здесь будет проходить фестиваль «День молодежи — 2026» (12+). Программа включает спортивные, творческие и музыкальные мероприятия. Центральным событием станет Фестиваль уличной культуры с соревнованиями по кикскутингу, скейтбордингу, BMX, роллерблейдингу, воркауту, паркуру и танцам.

Также будут работать тематические площадки: ярмарка локальных брендов, выставка молодежных пространств и граффити-джем. Для семей предусмотрены мастер-классы и интерактивные зоны. Любители кино смогут посетить кинопоказы под открытым небом.

Ранее редакция сообщала о том, что праздничные программы запланированы во всех парках города.