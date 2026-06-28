Какие дороги перекрыли в центре Новосибирска для движения транспорта

На улицах, прилегающих к Красному проспекту, где будут организованы основные локации праздничных мероприятий, движение остановлено с 03.00 до 24.00:

по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Гоголя;

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;

по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по Вокзальной магистрали на участке от ул. Советской до ул. Орджоникидзе (кроме пассажирского транспорта);

по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по Октябрьской магистрали от ул. Серебренниковской до ул. Каменской (в случае осложнения дорожной обстановки);

по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход (в случае осложнения дорожной обстановки);

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

Власти не исключают, что с 13.00 до 23.30, в случае принятия решения оперативным штабом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, возможно ограничение движения по следующим улицам (кроме пассажирского транспорта):

по ул. Восход на участке от ул. Кирова до ул. Зыряновской;

по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского;

по ул. Большевистской на участке от площади Инженера Будагова до ул. Выборной;

по ул. Фабричной на участке от съезда с Димитровского моста и с ул. Владимировской до площади Инженера Будагова;

по эстакаде на площади Инженера Будагова (с исключением въезда с Красного проспекта и с ул. Большевистской);

по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;

по ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;

по ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до площади имени профессора Лыщинского.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — предупредили в мэрии.

Кроме того, 28 июня с 21.00 до 23.00 могут быть перекрыты входы (выходы) станций метро «Площадь Ленина», если такое решение будет принято оперативным штабом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску.

Ранее редакция сообщала о том, что в День города в местах проведения массовых мероприятий будет запрещено использование самокатов. Также редакция сообщала о мероприятиях, которые будут проходить в Новосибирске.