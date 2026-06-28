Набережная в Новосибирске окрасилась в фиолетовые оттенки

На Михайловской набережной смена сезонов. На смену розовых оттенков цветущих яблонь пришли фиолетовые, синие и лиловые. На нижнем променаде на Реке времени зацвели котовник, голубой лен и шалфей.

— Эти растения создают мягкий, природный переход от одного цвета к другому — от нежно-голубого до насыщенно-фиолетового. Также постепенно распускается дербенник иволистный с его яркими «свечками», — рассказали в дирекции городских парков.

Сегодня, 28 июня, новосибирцы и гости города, которые будут отмечать день рождение Новосибирска на набережной, смогут полюбоваться фиолетово-голубыми оттенками лета.

В дирекции просят не рвать растения, чтобы эту красоту могли увидеть все желающие.

Напомним, сегодня в Новосибирске проходит День города.

На Михайловской набережной с 13:00 до 22:00 пройдет фестиваль «День молодежи — 2026» (12+). Программа включает спортивные, творческие и музыкальные мероприятия. Центральным событием станет Фестиваль уличной культуры с соревнованиями по кикскутингу, скейтбордингу, BMX, роллерблейдингу, воркауту, паркуру и танцам.

Также будут работать тематические площадки: ярмарка локальных брендов, выставка молодежных пространств и граффити-джем. Для семей предусмотрены мастер-классы и интерактивные зоны. Любители кино смогут посетить кинопоказы под открытым небом.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских теплицах организуют массовое производство орхидей.