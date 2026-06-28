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Власть Общество

В Новосибирске сегодня станет больше почетных жителей города

Автор: Юлия Данилова

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В этом году мэрия решила обойтись без завершающего праздник салюта

Кульминацией празднования Дня города на площади имени Ленина станет церемония присвоения звания «Почетный житель Новосибирска». Об этом сообщила мэрия города. Церемония начнется в 22.00 на главной сцене. В этом году организаторы Дня города отказались от салюта. Его решено было заменить вечерней концертной программой.

Напомним, на майскую сессию горсовета Новосибирска был вынесен вопрос о присвоении звания «Почетный житель города» трем известным новосибирцам.

— Начиная с 1910 года почётного звания были удостоены 58 жителей нашего города, из них 7 посмертно; ныне живущих — 19 человек. 8 апреля 2026 года состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Почетный житель города», которая рассмотрела поступившие ходатайства на 20 кандидатур: 15 ныне живущих и 5 — посмертно, — говорил заместитель мэра Максим Останин.

По его словам, комиссия предложила присвоить звание «Почетный житель города Новосибирска» следующим людям:

  • Виктору Кузнецову — тренеру, преподавателю Новосибирского училища Олимпийского резерва за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске.
  • Анатолию Юданову — главному врачу Государственной Новосибирской областной клинической больницы.
  • Андрею Крячкову— сибирскому архитектору за большой вклад в развитие архитектуры и градостроительства, посмертно.

На тайном голосовании депутаты поддержали это предложение. За Кузнецова проголосовали 47 депутатов, за Юданова — 48, за Крячкова — 49.

В списке почетных жителей — люди, внесшие значительный вклад в развитие города и страны. Среди них космонавт-испытатель Анна Кикина, легендарный спортсмен и сенатор Александр Карелин, бывшие губернаторы Владимир Городецкий и Виктор Толоконский, а также известные деятели культуры и науки: основатель Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольд Кац, основатель студии «Старая мельница» Леонид Сикорук, директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило, ученый Николай Добрецов и художник-монументалист Александр Чернобровцев.

Ранее редакция сообщала о том, что с января 2026 года размер ежемесячного вознаграждения почетным жителям увеличился до 68,5 тысячи рублей.

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска, автор — пресс-служба.

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Почетный житель города день города

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В Новосибирске на продажу выставили помещение фонда соцзащиты молодежи

В Новосибирске на продажу выставили помещение фонда соцзащиты молодежи

Автор: Юлия Данилова

В центре Новосибирска, на улице Свердлова, на продажу выставлено помещение площадью 106 кв.м. Как отмечает организатор торгов, РТС-тендер, речь идет о помещении фонда социальной защиты молодежи. По данным 2ГИС, эта организация в списке действующих в здании не указана. Инициатором торгов выступает департамент имущества мэрии Новосибирска.

— Приватизация объекта недвижимости осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2025 № 73 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2026 год», — уточняется в документации.

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Запуск логистического центра Wildberry в Новосибирске ждут в августе

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске готовится к запуску крупный логистический центр Wildberry. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Корпорации развития Новосибирской области Ольга Молчанова на заседании инвестиционного совета региона. Как уточнили редакции в корпорации, запуск ожидается в августе. Ранее в компании говорили об июле.

Напомним, в августе 2023 года «Вайлдберриз» начала строительство в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири — более 150 тысяч кв. м. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. Запуск объекта на полную мощность был запланирован на четвертый квартал 2025 года. Инвестиции в строительство оценивались в 9,2 млрд рублей. Ёмкость хранения склада по проекту — 273330 тонн. По данным 2ГИС, в Новосибирске на данный момент работает два склада компании, пунктов выдачи — 1310 (Летом 2025 года 1159. — Ред.). В августе 2025 в Новосибирске был запущен в эксплуатацию новый склад Wildberries  — «Новосибирск СГТ», расположенный в Толмачевском сельсовете площадью 20 тысяч кв метров. Он предназначен для сверхгабаритных товаров (СГТ), включая крупную бытовую технику и мебель, строительные и отделочные материалы.

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На следующей неделе новосибирцев снова ждет пекло до +34 С

Автор: Юлия Данилова

По данным Западно-Сибирского гидрометеоцентра, 29 июня – 5 июля в Новосибирской области местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами до +34 С. 29 и 30 июня возможные небольшие дожди. Также вероятны грозы, во время которых дождь будет усиливаться.

29 июня ночью и утром синоптики не исключают местами туманы.

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Новосибирцы могут узнать, кто интересовался их недвижимостью

Автор: Юлия Данилова

Собственник недвижимости сегодня не может запретить другим лицам получать общедоступные сведения о принадлежащем ему объекте недвижимости. Однако, он может узнать кто и когда интересовался его имуществом, сообщили в новосибирском Роскадастре.

— Справка позволяет выявить незаконные действия в отношении недвижимости и своевременно предпринять меры по защите своего имущества и личных данных, — подчеркнули в ведомстве.

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День города официально стартовал в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев с Днем рождения — 133-летием города.

— У нашего города много высоких званий и статусов. Но самое большое наше богатство — это люди! Новосибирцы — люди особые: сильные, смелые, творческие, целеустремлённые, с особым сибирским характером. Нам тесно в рамках одной идеи. И поэтому я могу уверенно сказать: у нашего города большое будущее. И как сказал один из первых архитекторов нашего города Андрей Дмитриевич Крячков: «Новосибирск весь в настоящем, в ожидании большого будущего». Но мы не просто ожидаем это будущее, мы его создаём каждый день вместе с вами, дорогие друзья! Я поздравляю вас с замечательным праздником — 133-й годовщиной нашего города! Желаю удачи, ярких свершений и новых побед! Пусть любовь к нашему родному городу всегда будет в вашем сердце! С праздником! — сказал Максим Кудрявцев.

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Какие дороги перекрыли в центре Новосибирска для движения транспорта

Автор: Юлия Данилова

На улицах, прилегающих к Красному проспекту, где будут организованы основные локации праздничных мероприятий, движение остановлено с 03.00 до 24.00:

Власти не исключают, что с 13.00 до 23.30, в случае принятия решения оперативным штабом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, возможно ограничение движения по следующим улицам (кроме пассажирского транспорта):

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