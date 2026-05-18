Уралсиб принял участие в деловом завтраке на тему эффективного управления банковскими продуктами

Зампред правления Станислав Тывес раскрыл формулу гибкости: от SAP MDM к продуктовым сервисам и скорости ответа в миллисекунды
Уралсиб принял участие в деловом завтраке на тему эффективного управления банковскими продуктамиВ Москве, на площадке компании AXENIX, прошел деловой завтрак с участием руководителей подразделений рисков, развития бизнеса, ИТ и розничных блоков финансовых организаций. Эксперты обсудили ключевые аспекты в сфере управления кредитными продуктами и тренды на 2026 год. Участие в мероприятии приняли заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Станислав Тывес и заместитель руководителя Блока «Розничный бизнес» – руководитель Департамента розничных продуктов Екатерина Резникова.

Станислав Тывес открыл встречу докладом об управлении продуктовой фабрикой и поделился ключевыми факторами успеха – от правильного целеполагания до создания гибкого продуктового каталога. На примере Уралсиба эксперт показал, как переход от единого подхода SAP MDM (Master Data Management, пер. «Управление основными данными») к отдельным продуктовым сервисам позволил бизнесу начать самостоятельно настраивать тарифы, повысить скорость вывода продукта на рынок и ускорить время ответа сервиса до десятков миллисекунд.

В настоящее время продуктовая фабрика в Банке Уралсиб позволяет бизнесу быстро управлять продуктами и выводить их на рынок. При этом решения принимаются на основе данных, исследований и тестирования гипотез, а не интуиции. Но в работе продуктового конвейера важно не только создание гипотез, но и умение увидеть в том результате, который выдает модель, новую структуру взаимодействия параметров, подчеркивает Станислав Тывес. Каждый тест гипотезы увеличивает базу знаний, даже если гипотеза не подтвердилась.

Эксперт отметил, что настройка взаимодействия ключевых блоков для создания банковских продуктов определяет успех работы продуктовой фабрики в целом: «Гибкость влияет на скорость, с которой продукт выходит на рынок. Поэтому взаимодействие всех IT-модулей фабрики критически важно».

Маржинальность каждого продукта зависит от множества факторов и отклонение по одному из них может драматически повлиять на результат. При этом комплекс параметров достаточно объемный: так, например, при подготовке текущей модели по кредитным картам в Уралсибе используют около четырех десятков переменных – от различных критериев самого продукта до каналов продаж. Модель позволяет увидеть, как изменятся остальные показатели, если, например, вырастет стоимость риска. Все параметры совмещаются с параметрами каналов продаж – каждый из них показывает разную доходность.

В итоге продуктовый каталог дает возможность всем командам понимать, что происходит в разработке, всю кредитную и тарифную политику, и быстро менять продукты при необходимости.

Erid: F7NfYUJCUneTVwhnBT8L

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Снижение ипотечных ставок набирает обороты

В мае 2026 года российские банки продолжили тренд на постепенное удешевление рыночной ипотеки. Сразу несколько кредитных организаций объявили об улучшении условий по жилищным кредитам для широкого круга заемщиков.
В начале мая Абсолют Банк снизил ставки на первичном и вторичном рынках на 0,5 процентного пункта. Вслед за ним Совкомбанк уменьшил базовую ставку для кредитов свыше 8 млн рублей.
ВТБ продолжает майский тренд и с 15 мая снижает ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования на 0,5 процентного пункта. Банк также улучшил условия для крупных кредитов: размер дисконта увеличился до 0,5 процентного пункта, а порог суммы снизился во всех регионах.
При этом условия по государственным ипотечным программам остаются без изменений.

— Очередное снижение ставок – еще один шаг к повышению доступности вторичного жилья. За счет улучшения условий дисконтов воспользоваться ими теперь могут не только покупатели дорогих объектов, но и значительно больший круг заемщиков – даже при оформлении стандартных квартир, — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Объем автокредитования за первые четыре месяца 2026 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 16,3 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Сбережения влияют на психологическое состояние опрошенных россиян

Ещё 64% назвали ключевым фактором отсутствие долгов. Лишь 3% сообщили, что их ментальное здоровье не зависит от финансов.

Основным триггером беспокойства становится приближение сроков обязательных платежей. В такие периоды около половины участников начинают искать дополнительный заработок. 23% опрошенных ежедневно контролируют баланс в мобильном приложении.

Банк Уралсиб стал партнером форума «Золото Дальнего Востока: стратегии устойчивого развития»

Форум объединил представителей финансовых и бизнес-структур, инвесторов и поставщиков инженерно-технологических решений, а также представителей органов государственной власти. Участие в его работе приняло руководство Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), министры природных ресурсов Магаданской области и Хабаровского края, представители крупнейших компаний-золотодобытчиков и переработчиков драгметаллов. Одной из ключевых задач этого мероприятия являлось формирование комплексной среднесрочной стратегии развития золотодобывающего...

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга автокредитных банков в 2025 году

Исследование подготовил портал Бробанк.ру на основе отчетности 100 крупнейших банков по портфелю кредитов физлицам (на 01.01.2026 года).
В рейтинге участвовали российские банки, опубликовавшие отчетность по МСФО на 22 апреля 2026 года, в основе ранжирования – объем валовой балансовой стоимости автокредитов в банках на 31 декабря 2025 года. Автокредитный портфель Уралсиба на эту дату составил 84,3 млрд рублей, прирост за год – 24,7 млрд рублей (+ 41,4%).
Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших вкладов в юанях

Аналитики изучили условия депозитов в юанях в российских банках из Топ-100 по размерам активов (на 01.03.26 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.
При составлении рейтинга эксперты обращали внимание, в первую очередь, на ставку, минимальную сумму вклада и его срок, а также на правила начисления процентов (включая возможность капитализации).

Кроме того, учитывались возможность дистанционного открытия вклада, порядок пополнения и снятия средств, а также условия досрочного расторжения договора вклада и другие параметры.
В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 2,00% до 4,50% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.  Минимальная сумма для открытия вклада 20 тысяч юаней, а максимальная – 100 млн юаней. Срок размещения вклада –181 и 367 дней.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

