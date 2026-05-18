Новосибирские ремесленники просят дать им статус и принять особый закон

В Новосибирской области насчитывается более 5 тысяч ремесленников. Абсолютное большинство из них — 95% — работают как самозанятые. Этот налоговый режим долгое время был для них удобным и понятным. Однако с 2025 года ситуация начала меняться, и теперь мастера опасаются, что условия работы кардинально изменятся.

Свои предложения по выходу из почти тупиковой ситуации они озвучили на круглом столе, посвященном проблемам ремесленничества. Журналист Infopro54 принял участие в его работе, запись всех выступлений есть в распоряжении редакции.

Ключевыми проблемами в настоящее время новосибирские ремесленники считают неопределенность будущего режима самозанятости и новые требования по маркировке продукции.

— Мы считаем, что для ремесленников в настоящее время сложилась непростая ситуация. С одной стороны, самозанятость под вопросом. А с другой — увеличивается количество требований по маркировке производимой продукции в программе «Честный знак» и сертификации. Сама по себе программа, безусловно, полезное дело, но на практике мы считаем, что это применимо только для крупных товаропроизводителей и серийного производства. А для ремесленного сегмента, для микропроизводителей, тех, кто работает индивидуально, штучно, делает часто неповторяющиеся изделия, ручную работу, нужен специальный экономический режим, чтобы выжить. По новому законодательству продавать товары, подлежащие обязательной маркировке, самозанятый не может, — говорит представитель бренда «Ордынская роспись», эксперт профсоюза ремесленников Новосибирской области Татьяна Мухлынина.

В нескольких регионах России уже действуют местные законы о статусе ремесленника. И там, где такой статус закреплен, на изделия ручной работы распространяются исключения — они не подлежат обязательной маркировке, объясняют участники рынка. Речь идет об одежде, головных уборах, игрушках, сумках, постельном белье, обуви и других категориях товаров. В Новосибирской области такого закона пока нет.

— Чтобы ремесленникам-самозанятым Новосибирска законно продавать свою продукцию без маркировки, нужно получить статус ремесленника. Мы очень надеялись на закон о креативных индустриях, но по факту он не изменил ситуацию. На федеральном уровне понятие «ремесленник», «ремесленничество» или «ремесленная деятельность» на данный момент не закреплены. Существует проект федерального закона о ремесленничестве, но непонятно, когда он выйдет и выйдет ли вообще. Поэтому нам очень нужна законодательная база о ремесленничестве, — пояснила Татьяна Мухлынина.

Региональный профсоюз ремесленников изучил опыт других субъектов РФ и выделил несколько успешных примеров. Так, в Оренбурге на сайте центра «Мой бизнес» создан специальный раздел для ремесленников, где можно подать заявку на присвоение статуса и онлайн получить подтверждающий документ. В Вологодской области ремесленники отнесены к группе малых и средних предпринимателей, что дает им доступ к различным льготам, а самозанятые мастера могут бесплатно участвовать в ярмарках и выставках. В Татарстане работает Центр развития народных художественных промыслов, а принятый в республике закон позволяет ремесленникам получать финансирование на участие в ярмарках до 600 тысяч рублей, помощь в рекламе и грантовую поддержку.

— Я считаю, что нашим ремесленникам данная поддержка тоже очень бы пригодилась, особенно по рекламе и грантам. В Калининградской области и в Ханты-Мансийском округе законов о статусе ремесленника нет, но программы поддержки есть. То есть даже при отсутствии специального закона можно создавать условия для мастеров, — добавила Татьяна Мухлынина.

Исходя из опыта других регионов, ремесленники предложили для Новосибирской области пять конкретных шагов: разработать региональный законопроект о ремесленничестве, который закрепит понятия и статус ремесленника, а также освободит мастеров от обязательной маркировки; организовать регистрацию ремесленников через центр «Мой бизнес» с выдачей подтверждающего документа; создать региональный реестр ремесленников; возродить комиссию по народным художественным промыслам при министерстве промышленности и торговли региона; а также сформировать региональный реестр народных художественных промыслов.

Среди участников круглого стола были представители двух региональных министерств — Минпромторга и Минэкономразвития. Они говорили о готовности действовать в интересах ремесленников, но ни особого закона, ни особого статуса пока обещать не стали.

— На самом деле тема непростая, там много намешано из разных направлений. Есть вопросы, связанные с одной стороны с облегчением каких-то процедур для бизнеса, с другой стороны — с исключением уклонения от уплаты налогов и ухода в серую, а то и в темную зону. Поэтому здесь, как всегда, истина где-то посередине, причем посередине нескольких, иногда разнонаправленных течений. Есть ряд состоявшихся проектов на территории субъектов Российской Федерации — и удачных, и неудачных. Мы поддержали инициативу [по проведению круглого стола], потому что любое общение все равно приведет к положительному результату, — сказал и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.

Эксперты подчеркивают, что ремесленники вносят свой вклад в развитие региона и внутреннего туризма, являются важным звеном в поддержании традиционной русской культуры. При этом это очень уязвимая категория. Принятие закона, разработка мер поддержки может их защитить.

Ремесленничество — это деятельность основанная на использовании ручного инструмента, специальных навыков и средств малой механизации. В отличие от серийного фабричного производства, ремесленник работает индивидуально или с крайне ограниченным числом помощников, а решающее значение имеет его личное мастерство. На федеральном уровне единое определение понятий «ремесленник» и «ремесленная деятельность» в настоящее время не закреплено. В принятом в 2024 году законе о креативных индустриях народные художественные промыслы и ремесла упоминаются как один из видов творческой деятельности, однако конкретного правового статуса ремесленника документ не устанавливает. В ряде субъектов Российской Федерации уже действуют собственные законодательные акты, определяющие статус ремесленника.

Ранее редакция рассказывала, что самозанятые новосибирцы опасаются проекта добровольного страхования.