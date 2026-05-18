Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество

Новосибирские ремесленники просят дать им статус и принять особый закон

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Они считают, что это позволит им выжить в текущих экономических условиях

В Новосибирской области насчитывается более 5 тысяч ремесленников. Абсолютное большинство из них — 95% — работают как самозанятые. Этот налоговый режим долгое время был для них удобным и понятным. Однако с 2025 года ситуация начала меняться, и теперь мастера опасаются, что условия работы кардинально изменятся.

Свои предложения по выходу из почти тупиковой ситуации они озвучили на круглом столе, посвященном проблемам ремесленничества. Журналист Infopro54 принял участие в его работе, запись всех выступлений есть в распоряжении редакции.

Ключевыми проблемами в настоящее время новосибирские ремесленники считают неопределенность будущего режима самозанятости и новые требования по маркировке продукции.

 

— Мы считаем, что для ремесленников в настоящее время сложилась непростая ситуация. С одной стороны, самозанятость под вопросом. А с другой — увеличивается количество требований по маркировке производимой продукции в программе «Честный знак» и сертификации. Сама по себе программа, безусловно, полезное дело, но на практике мы считаем, что это применимо только для крупных товаропроизводителей и серийного производства. А для ремесленного сегмента, для микропроизводителей, тех, кто работает индивидуально, штучно, делает часто неповторяющиеся изделия, ручную работу, нужен специальный экономический режим, чтобы выжить. По новому законодательству продавать товары, подлежащие обязательной маркировке, самозанятый не может, — говорит представитель бренда «Ордынская роспись», эксперт профсоюза ремесленников Новосибирской области Татьяна Мухлынина.

В нескольких регионах России уже действуют местные законы о статусе ремесленника. И там, где такой статус закреплен, на изделия ручной работы распространяются исключения — они не подлежат обязательной маркировке, объясняют участники рынка. Речь идет об одежде, головных уборах, игрушках, сумках, постельном белье, обуви и других категориях товаров. В Новосибирской области такого закона пока нет.

Ремесленники

— Чтобы ремесленникам-самозанятым Новосибирска законно продавать свою продукцию без маркировки, нужно получить статус ремесленника. Мы очень надеялись на закон о креативных индустриях, но по факту он не изменил ситуацию. На федеральном уровне понятие «ремесленник», «ремесленничество» или «ремесленная деятельность» на данный момент не закреплены. Существует проект федерального закона о ремесленничестве, но непонятно, когда он выйдет и выйдет ли вообще. Поэтому нам очень нужна законодательная база о ремесленничестве, — пояснила Татьяна Мухлынина.

Региональный профсоюз ремесленников изучил опыт других субъектов РФ и выделил несколько успешных примеров. Так, в Оренбурге на сайте центра «Мой бизнес» создан специальный раздел для ремесленников, где можно подать заявку на присвоение статуса и онлайн получить подтверждающий документ. В Вологодской области ремесленники отнесены к группе малых и средних предпринимателей, что дает им доступ к различным льготам, а самозанятые мастера могут бесплатно участвовать в ярмарках и выставках. В Татарстане работает Центр развития народных художественных промыслов, а принятый в республике закон позволяет ремесленникам получать финансирование на участие в ярмарках до 600 тысяч рублей, помощь в рекламе и грантовую поддержку.

— Я считаю, что нашим ремесленникам данная поддержка тоже очень бы пригодилась, особенно по рекламе и грантам. В Калининградской области и в Ханты-Мансийском округе законов о статусе ремесленника нет, но программы поддержки есть. То есть даже при отсутствии специального закона можно создавать условия для мастеров, — добавила Татьяна Мухлынина.

Исходя из опыта других регионов, ремесленники предложили для Новосибирской области пять конкретных шагов: разработать региональный законопроект о ремесленничестве, который закрепит понятия и статус ремесленника, а также освободит мастеров от обязательной маркировки; организовать регистрацию ремесленников через центр «Мой бизнес» с выдачей подтверждающего документа; создать региональный реестр ремесленников; возродить комиссию по народным художественным промыслам при министерстве промышленности и торговли региона; а также сформировать региональный реестр народных художественных промыслов.

Круглый стол

Среди участников круглого стола были представители двух региональных министерств — Минпромторга и Минэкономразвития. Они говорили о готовности действовать в интересах ремесленников, но ни особого закона, ни особого статуса пока обещать не стали.

— На самом деле тема непростая, там много намешано из разных направлений. Есть вопросы, связанные с одной стороны с облегчением каких-то процедур для бизнеса, с другой стороны — с исключением уклонения от уплаты налогов и ухода в серую, а то и в темную зону. Поэтому здесь, как всегда, истина где-то посередине, причем посередине нескольких, иногда разнонаправленных течений. Есть ряд состоявшихся проектов на территории субъектов Российской Федерации — и удачных, и неудачных. Мы поддержали инициативу [по проведению круглого стола], потому что любое общение все равно приведет к положительному результату, — сказал и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.

Эксперты подчеркивают, что ремесленники вносят свой вклад в развитие региона и внутреннего туризма, являются важным звеном в поддержании традиционной русской культуры. При этом это очень уязвимая категория. Принятие закона, разработка мер поддержки может их защитить.

Ремесленничество — это деятельность основанная на использовании ручного инструмента, специальных навыков и средств малой механизации. В отличие от серийного фабричного производства, ремесленник работает индивидуально или с крайне ограниченным числом помощников, а решающее значение имеет его личное мастерство. На федеральном уровне единое определение понятий «ремесленник» и «ремесленная деятельность» в настоящее время не закреплено. В принятом в 2024 году законе о креативных индустриях народные художественные промыслы и ремесла упоминаются как один из видов творческой деятельности, однако конкретного правового статуса ремесленника документ не устанавливает. В ряде субъектов Российской Федерации уже действуют собственные законодательные акты, определяющие статус ремесленника.

Ранее редакция рассказывала, что самозанятые новосибирцы опасаются проекта добровольного страхования.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : самозанятые ремесленники маркировка

833
0
0
Предыдущая статья
Ночь над колонным залом: в Новосибирске прошла акция «Ночь музеев»
Следующая статья
Уралсиб принял участие в деловом завтраке на тему эффективного управления банковскими продуктами

Производственно-логистический комплекс на территории ПЛП продают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На нескольких сайтах по купле\продаже готового бизнеса появилось сообщение о прoдаже земельного учaстка площадью 237 тыс кв метров и производственно-логистического комплекса площадью 35.8 тысяч кв метров в сельсовете «Толмачевский». Как отмечается в объявлении, объект находится на территории Промышленно-логистического парка (ПЛП). Судя по кадастровому номеру, участок принадлежит ООО «Патриот НСК». В сети можно встретить документы, например Роспотребнадзора (Проект организации зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора), которые выданы компании.

Продавец рассчитывает получить за имущество 2,2 млрд рублей.

Читать полностью

Ночь над колонным залом: в Новосибирске прошла акция «Ночь музеев»

В Новосибирской области прошла ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». На этот раз в масштабном культурном мероприятии приняли участие более 80 площадок, в число которых вошли не только музеи областного центра и других населённых пунктов региона, но и театры, а также концертные залы. Главная тема акции в Год единства народов России звучала лаконично и в то же время близко и понятно — «Родное».

Традиционно главной и самой популярной площадкой «Ночи музеев» стал Новосибирский краеведческий музей. До двух часов ночи посетители могли прогуливаться по просторным залам, рассматривать представленные экспозиции, участвовать в мастер-классах и авторских экскурсиях.

Читать полностью

Для мусорного полигона под Новосибирском снова предлагают выбрать другой участок

В Доме культуры села Плотниково Новосибирской области прошло общественное обсуждение проекта строительства комплекса переработки отходов «Правобережный». Встречу местных жителей с представителями власти организовал Совет депутатов сельсовета. На многочисленные вопросы сельчан ответили начальник управления благоустройства Мария Шичкина, заместитель министра ЖКХ и энергетики Эдуард Щербаков и депутаты Законодательного Собрания. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал общественный активист по экологии и городским проблемам РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

— Все выступавшие от сельсовета проводили одну нить: власть должна услышать людей и выбрать для строительства КПО альтернативный участок. Нас не интересует экономическая составляющая, нам нужны чистый воздух, вода и земля. слышать народ и не дать нам повторить судьбу жителей, живущих возле полигонов «Левобережный» и Гусинобродский. Раз есть возможность начать с нуля, нужно учесть все экологические аспекты выбора участка и технологий — как при строительстве Правобережного, так и Левобережного КПО в районе Верх-Тулы, — написал общественник.

Читать полностью

Незаконные майнинг-фермы выявили оперативники в Новосибирской области

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Майнинг» сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками территориальных подразделений задержали жителя Маслянинского района, который незаконно подключился к электросетям, организовав работу крупной криптовалютной фермы. Информация об этом появилась на официальном канале ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В ходе осмотра места происшествия изъято 32 единицы техники, жесткий диск от системы видеонаблюдения, прибор учета электроэнергии с признаками вмешательства в работу, который направлен для проведения исследования. Проводится доследственная проверка, — уточняется в сообщении.

Читать полностью

Новосибирские экспортеры представят свою продукцию в Китае

В ходе 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки пройдет фестиваль «Сделано в России». Там будут представлены мука, масло, кондитерские изделия, текстиль и многие другие изделия новосибирских производителей. Всего в мероприятии примут участие семь региональных компаний, пояснили в Министерстве экономического развития Новосибирской области.

— Для новосибирских экспортеров Китай занимает 1-е место среди всех стран-партнеров по объему экспорта и импорта. Продвижению на внешние рынки способствуют Российский экспортный центр и программа «Сделано в России» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Приоритет отдается компаниям, которые уже имеют статус «Сделано в России», в Новосибирской области его подтвердили более 100 производителей, — отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

Читать полностью

Электрички будут ходить по новому расписанию в Новосибирской области

На отрезке железнодорожных путей западного направления начинается плановый ремонт. По этой причине с 18 по 27 мая будет изменено расписание 23 пригородных поездов. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Экспресс-пригород».

— Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам: Новосибирск – Барабинск – Новосибирск, Новосибирск – Татарская – Новосибирск, Новосибирск – Чулымская – Новосибирск, Новосибирск – Коченево – Новосибирск, Дупленская – Новосибирск, Татарская – Колония, Чулымская – Новосибирск-Восточный, — уточняется в сообщении.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

Производственно-логистический комплекс на территории ПЛП продают в Новосибирске

Бизнес Общество

Новосибирские ремесленники просят дать им статус и принять особый закон

Культура Общество

Ночь над колонным залом: в Новосибирске прошла акция «Ночь музеев»

Власть Общество

Для мусорного полигона под Новосибирском снова предлагают выбрать другой участок

Бизнес Право&Порядок

Незаконные майнинг-фермы выявили оперативники в Новосибирской области

Бизнес

Новосибирские экспортеры представят свою продукцию в Китае

Общество

Электрички будут ходить по новому расписанию в Новосибирской области

Бизнес Технологии

Вендинговые аппараты вместо обувщиков: китайские предприниматели научили ИИ подбирать обувь

Авто Город

Под рев моторов: в Новосибирске открылся мотосезон

Недвижимость Общество

Спрос на недвижимость премиум-класса растет в Новосибирске

Общество

Продажи рассады упали из-за резкого похолодания в Новосибирске

Общество Право&Порядок

Мошенники рассылают фейковые штрафы дачникам Новосибирска

Бизнес Общество

Среди самозанятых в Новосибирске стало меньше женщин

Общество Право&Порядок

В Новосибирской области удовлетворено 80% исков о защите прав на товарные знаки

Бизнес Власть

Новосибирский депутат предложил обязать правительство РФ ограничивать наценки ритейла

Общество Право&Порядок

Причины вспышки норовируса в кадетском корпусе Красноярска выясняют следователи

Бизнес Власть Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу

Власть Недвижимость Общество

Только один обманутый дольщик за год обратился за субсидией в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности