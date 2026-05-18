Производственно-логистический комплекс на территории ПЛП продают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Соглашение о его создании было подписано на Петербургском международном экономическом форуме

На нескольких сайтах по купле\продаже готового бизнеса появилось сообщение о прoдаже земельного учaстка площадью 237 тыс кв метров и производственно-логистического комплекса площадью 35.8 тысяч кв метров в сельсовете «Толмачевский». Как отмечается в объявлении, объект находится на территории Промышленно-логистического парка (ПЛП). Судя по кадастровому номеру, участок принадлежит ООО «Патриот НСК». В сети можно встретить документы, например Роспотребнадзора (Проект организации зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора), которые выданы компании.

Продавец рассчитывает получить за имущество 2,2 млрд рублей.

Напомним, в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано четырёхстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, ООО «Патриот НСК», Корпорацией «Стройбизнесгруппа» и Агентством инвестиционного развития НСО о реализации инвестиционного проекта по строительству в регионе производственно-логистического комплекса на территории ПЛП.

Проект реализует компания «Патриот НСК», которая входит ГК «Патриот», занимается производством садовой, силовой техники и электроинструментов. В Новосибирской области компания планировала создать крупный производственно-логистический комплекс с общим объёмом инвестиций порядка 10 млрд рублей и 1000 новых рабочих мест. Предприятие было намерено наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства. Собственник ГК «Патриот» Дмитрий Мартемьянов заявлял, что для компании это – новый этап развития, постепенно будет осуществлён перенос их производственных линий из Китая в Россию, на территорию ПЛП Новосибирской области.

Запуск производственно-логистического комплекса ожидался в 2026 году. Инвестор планировал построить комплекса площадью 100 тысяч кв. метров с объёмом хранения до 150 тыс. паллетомест. К 2027 году компания намеревалась выйти на проектную мощность.

По данным сервиса Контур.Фокус, выручка ООО «Патриот НСК» в 2025 году составила 1,8 млрд рублей (+129%), чистая прибыль — 239 млн рублей (103,7 млн).

Редакция направила запрос на комментарий в «Корпорацию развития Новосибирской области».

Ранее редакция сообщала о том, что у депутатов возникли вопросы к целесообразности строительства нового логистического комплекса за 11 млрд рублей под Новосибирском.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Новосибирские ремесленники просят дать им статус и принять особый закон

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области насчитывается более 5 тысяч ремесленников. Абсолютное большинство из них — 95% — работают как самозанятые. Этот налоговый режим долгое время был для них удобным и понятным. Однако с 2025 года ситуация начала меняться, и теперь мастера опасаются, что условия работы кардинально изменятся.

Свои предложения по выходу из почти тупиковой ситуации они озвучили на круглом столе, посвященном проблемам ремесленничества. Журналист Infopro54 принял участие в его работе, запись всех выступлений есть в распоряжении редакции.

Незаконные майнинг-фермы выявили оперативники в Новосибирской области

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Майнинг» сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками территориальных подразделений задержали жителя Маслянинского района, который незаконно подключился к электросетям, организовав работу крупной криптовалютной фермы. Информация об этом появилась на официальном канале ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В ходе осмотра места происшествия изъято 32 единицы техники, жесткий диск от системы видеонаблюдения, прибор учета электроэнергии с признаками вмешательства в работу, который направлен для проведения исследования. Проводится доследственная проверка, — уточняется в сообщении.

Новосибирские экспортеры представят свою продукцию в Китае

В ходе 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки пройдет фестиваль «Сделано в России». Там будут представлены мука, масло, кондитерские изделия, текстиль и многие другие изделия новосибирских производителей. Всего в мероприятии примут участие семь региональных компаний, пояснили в Министерстве экономического развития Новосибирской области.

— Для новосибирских экспортеров Китай занимает 1-е место среди всех стран-партнеров по объему экспорта и импорта. Продвижению на внешние рынки способствуют Российский экспортный центр и программа «Сделано в России» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Приоритет отдается компаниям, которые уже имеют статус «Сделано в России», в Новосибирской области его подтвердили более 100 производителей, — отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

Электрички будут ходить по новому расписанию в Новосибирской области

На отрезке железнодорожных путей западного направления начинается плановый ремонт. По этой причине с 18 по 27 мая будет изменено расписание 23 пригородных поездов. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Экспресс-пригород».

— Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам: Новосибирск – Барабинск – Новосибирск, Новосибирск – Татарская – Новосибирск, Новосибирск – Чулымская – Новосибирск, Новосибирск – Коченево – Новосибирск, Дупленская – Новосибирск, Татарская – Колония, Чулымская – Новосибирск-Восточный, — уточняется в сообщении.

Вендинговые аппараты вместо обувщиков: китайские предприниматели научили ИИ подбирать обувь

По соседству с вендинговыми аппаратами, выдающими шоколадки и снеки, в торговых центрах Китая стали появляться аналогичные устройства, с помощью которых посетители могут подобрать для себя обувь, идеально подходящую под стопу. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказал независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог, идеолог концепции «Магазин 4:0» Борис Агатов.

— Конечно, это уже космос. Делают ее не совсем в вендинговом аппарате, а только заказ принимают в нем, но модель для бизнеса весьма любопытная, — уточняет эксперт.

Спрос на недвижимость премиум-класса растет в Новосибирске

В условиях экономической нестабильности и кризисных явлений на рынке недвижимости Новосибирска регулярно меняются приоритеты, формируются новые тенденции. Застройщики находятся в постоянном поиске более маржинальных проектов. Об этом журналист Infopro54 рассказала руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Светлана Суксова.

— На данном этапе фиксируем рост предложения недвижимости премиум-класса. Элитные квартиры и дома менее зависимы от ипотеки, потому что статус самих покупателей довольно высокий, они не нуждаются в кредитовании. Хотя бывает и такое, что людям бизнеса выгоднее использовать ипотечные средства, чем наличные. Но это скорее исключение из общих правил, — констатирует эксперт.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

