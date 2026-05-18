Производственно-логистический комплекс на территории ПЛП продают в Новосибирске

На нескольких сайтах по купле\продаже готового бизнеса появилось сообщение о прoдаже земельного учaстка площадью 237 тыс кв метров и производственно-логистического комплекса площадью 35.8 тысяч кв метров в сельсовете «Толмачевский». Как отмечается в объявлении, объект находится на территории Промышленно-логистического парка (ПЛП). Судя по кадастровому номеру, участок принадлежит ООО «Патриот НСК». В сети можно встретить документы, например Роспотребнадзора (Проект организации зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора), которые выданы компании.

Продавец рассчитывает получить за имущество 2,2 млрд рублей.

Напомним, в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано четырёхстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, ООО «Патриот НСК», Корпорацией «Стройбизнесгруппа» и Агентством инвестиционного развития НСО о реализации инвестиционного проекта по строительству в регионе производственно-логистического комплекса на территории ПЛП.

Проект реализует компания «Патриот НСК», которая входит ГК «Патриот», занимается производством садовой, силовой техники и электроинструментов. В Новосибирской области компания планировала создать крупный производственно-логистический комплекс с общим объёмом инвестиций порядка 10 млрд рублей и 1000 новых рабочих мест. Предприятие было намерено наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства. Собственник ГК «Патриот» Дмитрий Мартемьянов заявлял, что для компании это – новый этап развития, постепенно будет осуществлён перенос их производственных линий из Китая в Россию, на территорию ПЛП Новосибирской области.

Запуск производственно-логистического комплекса ожидался в 2026 году. Инвестор планировал построить комплекса площадью 100 тысяч кв. метров с объёмом хранения до 150 тыс. паллетомест. К 2027 году компания намеревалась выйти на проектную мощность.

По данным сервиса Контур.Фокус, выручка ООО «Патриот НСК» в 2025 году составила 1,8 млрд рублей (+129%), чистая прибыль — 239 млн рублей (103,7 млн).

Редакция направила запрос на комментарий в «Корпорацию развития Новосибирской области».

