Новосибирская ТЭЦ-5 обновляет сердце блока

В энергосистеме Новосибирска стартовал один из самых масштабных ремонтных проектов этого года. Речь идет о капитальном восстановлении энергоблока №4 на Новосибирской ТЭЦ-5. Как сообщили в АО «СГК — Новосибирск», эти работы признаны крупнейшими в ремонтной программе всех городских теплоэлектроцентралей в 2026 году.

На объекте уже сформирована бригада из двухсот человек. Это собственные сотрудники станции и специалисты компании «Сибирьэнергоремонт». Им предстоит обновить сразу три ключевых элемента: котел, турбину и генератор. Основной упор делается на котельное оборудование — в верхней части топочной камеры заменят 40 тонн трубок, которые изгибаются особым образом, образуя так называемые ширмы. Детали производит профильное предприятие в Кемерове, входящее в ту же группу компаний.

Ремонт продлится до 25 июня. После его завершения блок мощностью 200 мегаватт снова включат в сеть — это около 17% от общей мощности всей ТЭЦ-5. Подобное масштабное обновление на этом агрегате проводилось пять лет назад. Инвестиции в проект составят примерно 450 миллионов рублей. После ремонта ежегодная экономия топлива достигнет 18 тысяч тонн, что равносильно отказу от 300 железнодорожных вагонов угля.

В планах энергетиков в этом году охватить четыре ТЭЦ Новосибирска и Барабинскую ТЭЦ в Куйбышеве. Всего в 2026 году специалисты приведут в порядок 95 единиц основного оборудования, включая 33 котла, 31 турбину и столько же генераторов.