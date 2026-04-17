Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-5 обновляет сердце блока

Дата:

На ремонт выделено порядка 450 миллионов рублей

В энергосистеме Новосибирска стартовал один из самых масштабных ремонтных проектов этого года. Речь идет о капитальном восстановлении энергоблока №4 на Новосибирской ТЭЦ-5. Как сообщили в АО «СГК — Новосибирск», эти работы признаны крупнейшими в ремонтной программе всех городских теплоэлектроцентралей в 2026 году.

На объекте уже сформирована бригада из двухсот человек. Это собственные сотрудники станции и специалисты компании «Сибирьэнергоремонт». Им предстоит обновить сразу три ключевых элемента: котел, турбину и генератор. Основной упор делается на котельное оборудование — в верхней части топочной камеры заменят 40 тонн трубок, которые изгибаются особым образом, образуя так называемые ширмы. Детали производит профильное предприятие в Кемерове, входящее в ту же группу компаний.

Ремонт продлится до 25 июня. После его завершения блок мощностью 200 мегаватт снова включат в сеть — это около 17% от общей мощности всей ТЭЦ-5. Подобное масштабное обновление на этом агрегате проводилось пять лет назад. Инвестиции в проект составят примерно 450 миллионов рублей. После ремонта ежегодная экономия топлива достигнет 18 тысяч тонн, что равносильно отказу от 300 железнодорожных вагонов угля.

В планах энергетиков в этом году охватить четыре ТЭЦ Новосибирска и Барабинскую ТЭЦ в Куйбышеве. Всего в 2026 году специалисты приведут в порядок 95 единиц основного оборудования, включая 33 котла, 31 турбину и столько же генераторов.

Фото предоставлено пресс-службой СГК. Автор фото: Константин Стремоусов

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : ТЭЦ-5 СГК ремонт

15
0
0
Предыдущая статья
Начальника ЗСЖД Александра Грицая отправили в СИЗО

Автор: Юлия Данилова

Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следователя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России избрал меру пресечения начальнику ЗСЖД Александру Грицаю (на фото слева). Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — в общей сумме не менее 55 млн рублей. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном в группе Управления Судебного департамента в Новосибирской области ВКонтакте.

Грицай взят под стражу на два месяца.

Читать полностью

В Новосибирске продают недостроенный комплекс с бассейнами

Автор: Оксана Мочалова

На торги выставлен недостроенный комплекс бассейнов в Бугринской роще. Строительные конструкции и материалы оценены в 10,5 миллиона рублей.

Ранее объект принадлежал обанкротившейся компании «Транспортное агентство». Организация планировала создать в парке термальный комплекс с водопадом Soho Pool Club. По замыслу, там предусматривались кафе, открытый пляж с тремя бассейнами, зона для летнего отдыха и сауна. Здание хотели возвести в три этажа вдоль берега Оби. Завершить проект предполагалось ещё в 2022 году.

Читать полностью

Водителям приготовиться: Сибуправтодор назвал участки новосибирских трасс, где летом будут идти ремонты

Автор: Оксана Мочалова

В 2026 году в Новосибирской области дорожники отремонтируют 170 км федеральных трасс и три мостовых сооружения. Часть работ (100 км) дорожники завершат в этом сезоне, ещё 70 км сдадут в 2027-м, сообщили в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Сибуправтодор»).

С марта ведутся работы по ремонту моста через Чулым на трассе Р-254. Правую полосу откроют к маю, левую — к концу июля. На мосту через озеро Хомутино на Северном обходе в апреле начали укреплять грунт методом силикатизации. Этот метод позволяет повысить несущую способность грунта, и позитивно влияет на безопасность и комфорт передвижения по данному участку. А в Убинском районе до октября приступили к ремонту путепровода-скотопрогона. Здесь будут заменены опоры, балки, ограждение и гидроизоляция.

Читать полностью

Ветслужбы не контролируют 85% поставок мяса в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Президент «Новосибирской продовольственной корпорации», депутат Заксобрания Александр Тепляков предложил ужесточить контроль за обращением мяса в области. По его словам, сегодня в Новосибирск поступает мясо из разных регионов России, а также стран.

— На самом деле, нет понимания происхождения этого мяса. Возможно, это Казахстан, Алтай — схем достаточно много. Я общался с представителями ветеринарии из Новосибирска, и они говорят о том, что приход мяса в город мы контролируем на уровне 15%, а 85%, по большому счёту, приходят без контроля ветеринарной службы. Это принципиальная вещь, которую мы практически не контролируем, — заявил Тепляков на комитете по АПК регионального парламента.

Читать полностью

Шелкопряд захватил 77 тысяч гектаров в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Непарный шелкопряд атакует леса Новосибирской области. В ответ на запрос редакции Infopro54 в министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщили, что по состоянию на 1 ноября 2025 года очаги вредителя зафиксированы на площади 77 320 гектаров. Из них ликвидация требуется на 41 495 гектарах — это Коченёвское и Ордынское лесничества.

— В настоящее время проводятся весенние обследования очагов. По их результатам будет принято решение о проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности шелкопряда с применением биологического препарата наземным способом, — говорится в ответе ведомства.

Читать полностью

Отдых на популярных азиатских курортах подорожал для россиян до 40%

Автор: Юлия Данилова

В преддверии майских праздников перед многими россиянами встает вопрос об организации отдыха. И это не только про дачи, шашлыки и поездки за город, но и про зарубежные поездки. На майские праздники 2026 года география зарубежного отдыха наших соотечественников претерпела заметные изменения. Как отмечает доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ельцова, основные тренды — это смена фокуса с Ближнего Востока на Азию и удорожание перелетов из-за роста цен на авиатопливо.

— Рейтинг направлений по доле бронирований в целом по России на текущий момент выглядит таким образом: лидирует Турция — 16 %, на вторую позицию выдвинулся Узбекистан — 13 %, Китай — 11 %, Армения — 6 %, Грузия и Беларусь — по 5 %, Тайланд — 4 %, — перечисляет эксперт (данные для анализа взяты из открытых источников).

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности