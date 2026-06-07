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Общество

В Новосибирске объявлен конкурс на строительство школы в Клюквенном за 2,6 млрд

Автор: Артем Рязанов

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Инициатором проекта стало региональное «Агентство жилищного развития»

АО «Агентство жилищного развития Новосибирской области» объявило на портале госзакупок о проведении торгов на реализацию проекта строительства общеобразовательной школы в развивающемся микрорайоне Клюквенный.

В конкурсной документации указано, что предметом закупки является выполнение строительно-монтажных работ для объекта «Здание школы на 1100 мест», который будет построен на земельном участке по адресу: ул. Подневича, микрорайон Клюквенный, Калининский район. Начальная цена контракта составляет 2 590 822 481 рубль.

Победитель конкурса должен будет приобрести все необходимые материалы и уже 1 августа начать строительно-монтажные работы, которые должны завершиться к 31 октября 2028 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 июня и должны быть поданы на платформе «РТС-тендер».

Заказчиком строительства школы выступает АО «Агентство жилищного развития Новосибирской области», осуществляющее проект КРТ в микрорайоне Клюквенный. Три года назад был инициирован проект по развитию территории площадью 207 га рядом с посёлком Клюквенный. В рамках этого проекта планируется комплексная застройка, синхронизированная с созданием инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Под жилую застройку отведено около 100 га, где будут построены современные многоквартирные дома для 35 тысяч человек.

В Клюквенном планируется возвести три школы и пять детских садов. Также будет построена большая поликлиника с подстанцией скорой помощи.

Ранее редакция сообщала о том, что более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске.

Источник фото: Infopro54

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Регионы : Новосибирск

Теги : школа строительство

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