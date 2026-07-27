Школа в Клюквенном за 2,6 млрд не заинтересовала новосибирских застройщиков

В Новосибирске не нашлось подрядчика для строительства школы за 2,6 миллиарда рублей. Конкурс на возведение школы на 1100 мест в микрорайоне Клюквенный признан несостоявшимся. По данным протокола, опубликованного на портале госзакупок, на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

Заказчиком строительства выступало АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Компании-подрядчику предстояло возвести четырехэтажное здание площадью более 8 тысяч квадратных метров на улице Подневича в Калининском районе. Проект предусматривал создание современного образовательного пространства с отдельными блоками для младших, средних и старших классов, безбарьерной средой и лифтами.

Внутри школы запланированы столовая, актовый зал на 540 мест, несколько спортивных залов, мастерские, библиотека и медицинский блок.

Несмотря на внушительный бюджет, строительная отрасль не проявила интереса к этому проекту. Примечательно, что это уже вторая попытка найти подрядчика для этого объекта. Предыдущий контракт на сумму около 1,9 млрд рублей был расторгнут в июне 2026 года.

Школа является одним из главных социальных объектов развивающегося микрорайона Клюквенный, где планируется возвести около миллиона квадратных метров жилья для 35 тысяч человек, а также несколько детских садов и поликлинику.

Ранее редакция сообщала, что в школах Новосибирской области открыто более 500 вакансий для учителей.