В Новосибирске повторно провалились торги по трём участкам КРТ в Клюквенном

Торги на право заключения договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) на трех участках в новосибирском микрорайоне Клюквенный вновь не состоялись, говорится на портале ГИС.Торги.

— Поскольку организатору торгов не поступило ни одной заявки на участие в торгах, комиссия принимает решение о признании торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки микрорайона Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе города Новосибирска Новосибирской области в отношении части указанной территории несостоявшимися, — говорится в протоколе.

Напомним, речь идет о трех земельных участках площадью 22 226 кв. метров (начальная цена торгов — 36,653 млн рублей), 24 237 кв. метров (начальная цена — 38,661 млн рублей) и 25 761 кв. метр (начальная цена — 38,548 млн рублей).

Предполагалось передать участки в субаренду до 31 декабря 2032 года.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка реализовать земельные участки. Первый тендер был объявлен летом 2025 года. На него также не было подано ни одной заявки.

Микрорайон «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска на сегодняшний день является самой крупной территорией, подлежащей КРТ. Её площадь — более 200 га. Здесь планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит 35 тысяч человек. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей. Первые шесть домов застройщики должны сдать в первом квартале 2026 года.

По данным регионального Минстроя, в субаренду переданы 6 земельных участков. Среди застройщиков микрорайона: новосибирская ГК «КПД Газстрой», ижевская компания «Талан», а также омский застройщик АО «Завод сборного железобетона №6».

Ранее редакция сообщала, что на торги под застройку выставлены пять участков в «СмартСити» Новосибирска.