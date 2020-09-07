В микрорайоне «Пригородный простор» начала работу врачебная амбулатория

В микрорайоне «Пригородные просторы» открыта врачебная амбулатория – кабинеты первичной помощи будут обслуживать жителей микрорайона и часть жителей села Толмачево, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что амбулаторию построил застройщик микрорайона и передал в аренду региональному министерству здравоохранения.

— Это первый в регионе подобный опыт сотрудничества: застройщик передал нам полностью готовое помещение, отремонтированное, оснащенное всем необходимым медицинским оборудованием. Прием будут вести специалисты Обской больницы, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В региональном правительстве напомнили, что микрорайон «Пригородный простор» прикреплен к центральной больнице города Обь.

— Туда, в поликлинику, жителям до недавнего времени приходилось ездить на прием. Сейчас в поселке появятся собственные участковые врачи, узких специалистов планируют приглашать по расписанию, — уточнили в пресс-службе.

Медицинский штат амбулатории полностью укомплектован: терапевт участковый, педиатр, акушер-гинеколог, медсестра процедурного кабинета. Также есть кабинет вакцинопрофилактики. При необходимости есть возможность оформлять больничный лист.

Кроме 4 500 жителей «Пригородного простора» кабинеты первичной помощи будут обслуживать и часть жителей села Толмачево.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области