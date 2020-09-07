Капремонт подземного перехода на Красном проспекте завершится в декабре

В декабре планируется завершить капитальный ремонт подземного перехода на пересечении Красного проспекта с Октябрьской магистралью, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— У этого подземного перехода сложная история, его построили много лет назад, здесь не было вентиляции и противопожарной системы. Ремонт был просто необходим, иначе нам пришлось бы его закрыть. В ходе капитального ремонта подземный переход будет приведен в соответствие всем требованиям, в нем будет комфортно и безопасно находиться и тем, кто здесь работает, и посетителям, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он отметил, что торговля в переходе сохранится, предусматривается разместить здесь 89 торговых точек.

— Только это будут не ларьки с окошками, а полноценные павильоны. Изменится и наружный вид перехода. Сейчас мы ведем переговоры с организацией, которая хочет стать инвестором и установить арт-объект – необычный козырек над одним из выходов. Возможно, в дальнейшем похожие козырьки будут установлены над всеми выходами, — уточнил глава города.

Как сообщил директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, на объекте будут усилены несущие конструкции, заменены все инженерные системы, установлены системы пожарной, общественной и электробезопасности. В переходе появится новая навигация – электронное табло и указатели. Для поддержания плюсовой температуры в помещении будут применены экспериментальные решения: система греющего пола в сочетании с керамическим теплозащитным покрытием на потолках.

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