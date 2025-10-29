В Первомайском сквере Новосибирска установят световой фонтан

В Центральном районе Новосибирска появится традиционный элемент новогоднего украшения города — световой фонтан. На его монтаж бюджет готов выделить 850 тысяч рублей.

Информация о тендере появилась на сайте госзакупок 28 октября. Заказчик — МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Фонтан планируется разместить в чаше существующего большого фонтана в Первомайском сквере.

— Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу световой композиции «Фонтан» в рамках новогодних мероприятий 2025-26 годов, — говорится в документах.

В техническом задании указано, что закупка финансируется из бюджета. Подрядчику необходимо изготовить световые элементы, крепежные основания и другие компоненты.

Монтаж должен быть завершен до 06:00 1 декабря 2025 года. Подрядчика выберут 30 октября.

Напомним, с середины октября в Новосибирске начали устанавливать и наряжать новогодние ёлки. Например, большая уличная ёлка, украшенная звездой и яркими шарами, появилась возле торгового центра на Гусинобродском шоссе.

Ранее редакция сообщала о том, что в улица Ленина в центре Новосибирска вновь станет пешеходной на новогодние праздники.