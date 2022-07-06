В новосибирском вузе создали программу для моделирования индивидуальных имплантатов

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали программное обеспечение для врачей и инженеров, которое позволяет проектировать индивидуальные имплантаты для людей с травмами. Программное обеспечение создано в рамках федерального проекта «Приоритет 2030».

— Мы разработали онлайн-сервис, который позволяет и врачам, и инженерам проектировать трехмерные модели индивидуальных имплантатов для людей с дефектами костных тканей, например, при ревизионном эндопротезировании, трепанационных дефектах черепа и др. Обмен информации о пациенте (данные компьютерной томографии, техническое задание на проектирование, медицинские листки и т.д.) происходит в цифровой среде. Данное ПО объединяет в себе необходимый функционал, также у него есть дополнительные возможности преобразования данных компьютерной томографии, например, черепа с дефектом. Также реализован функционал прочностного расчета имплантатов, — рассказал руководитель разработки, младший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории моделирования и обработки данных наукоемких технологий НГТУ НЭТИ Александр Гриф.

По его словам, созданные благодаря программе имплантаты обладают индивидуальными параметрами для каждого пациента.

— Пациент является самым главным человеком во всей этой цепочке: с кого это начинается, до кого это доходит. Пациент в итоге получает индивидуальный имплантат, который подходит ему, снижается риск осложнений во время операций, потому что имплантат индивидуальный и его не надо подгонять, плюс он достаточно прочный, — добавляет Александр Гриф.

Разработчики добавили, что подобного программного обеспечения, которое объединяло бы в себе необходимый врачам и инженерам функционал, не существует. Кроме того, текущая версия ПО позволяет упростить взаимодействие между пациентом, врачом и инженером.

Разработанное программное обеспечение будет бесплатным для медицинских организаций России.

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