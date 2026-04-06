Новосибирский метрополитен выпустил юбилейные жетоны

В честь 40-летия Новосибирский метрополитен запустил продажу новых сувенирных жетонов, сообщила пресс-служба.

Коллекционные жетоны выпустили ограниченным тиражом — всего 10 тысяч штук. Каждый пронумерован и продаётся вместе с открыткой за 720 рублей. Приобрести их можно в кассах на любой станции.

Первый коллекционный жетон в истории новосибирского метро, посвящённый открытию станции «Спортивная», выпустили в 2025 году. По данным пресс-службы, он по-прежнему доступен для покупки. Также в метро начали продавать магниты с изображениями станций.

Первый пусковой участок метрополитена приняли в эксплуатацию 28 декабря 1985 года, а 7 января 1986 года метро открыли для пассажиров. К юбилею на линию вышел поезд «Ермак» в специальной праздничной ливрее.