Андрей Травников рассказал о приоритетах развития метро в Новосибирске

Строительство метро в Ленинский район и до Западного жилмассива, несмотря на высокий спрос со стороны жителей, пока не входит в число приоритетов властей. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время прямой линии, отвечая на вопрос 62-летней жительницы Ленинского района, которая мечтает прокатиться на метро до конечной.

— Не могу комментировать какие-то предыдущие приоритеты по поводу Ленинской линии. Однозначно тут даже не решение, а просто обстоятельства подсказывают, что следующий этап развития метрополитена мы должны сделать в отношении Дзержинской линии в сторону Ключ-Камышинского плато, — отметил Андрей Травников.

Губернатор объяснил, что последний перегон на Дзержинской ветке, который строили ещё в нулевые, не завершён — один тоннель находится в тупике, что влияет на безопасность. Кроме того, метрополитену хронически не хватает второго депо: новые поезда, приобретённые в прошлом году, негде ставить, они стоят на улице.

— Поезда негде ставить, стоят на улице, потому что мощностей депо не хватает. Требуется депо на Дзержинской линии, — констатировал глава региона.

Продление Ленинской линии (в том числе до Западного жилмассива) остаётся на более поздний срок — это задача второй очереди развития метрополитена. Когда власти приступят к её реализации, Травников не уточнил.

В марте текущего года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что проектирование левого перегонного тоннеля между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая Нива» завершено. Сейчас документы проходят экспертизу. Примерная стоимость строительства — 3 млрд рублей, срок реализации — около трёх лет.

