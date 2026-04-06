ИИ будет управлять графиками в новосибирском метро

Искусственный интеллект задействуют для оптимизации графиков работы локомотивных бригад в новосибирском метро. Соглашение об этом заключили руководство метрополитена и Новосибирский государственный университет.

В пресс-службе вуза уточнили, что проект станет частью программы внедрения цифровых решений в городскую инфраструктуру.

— Основная цель нашей работы — создание интеллектуальных систем управления городской инфраструктурой. Мы уже внедряем решения в сфере теплоснабжения, медицины, транспорта, а теперь начинаем сотрудничество с метрополитеном, — пояснил руководитель Центра ИИ НГУ Александр Люлько.

Разработкой займется Исследовательский центр НГУ, специализирующийся на искусственном интеллекте. Центр уже несколько лет работает над проектами в сфере «умного города». Новая система автоматизирует формирование и корректировку графиков работы сотрудников метрополитена, снизит нагрузку на диспетчерские службы и улучшит управление персоналом.

Речь идет о создании цифрового ассистента, который будет анализировать расписание поездов и занятость сотрудников, чтобы предлагать оптимальные варианты смен. Как отметил Люлько, это поможет сэкономить время и повысить общую эффективность.

Применение искусственного интеллекта способствует равномерному распределению задач среди сотрудников, уменьшает вероятность ошибок и повышает уровень безопасности. В будущем такие технологии могут интегрировать с другими цифровыми системами метро — например, с мониторингом пассажиропотока.

Завершение разработки системы планирования графиков для локомотивных бригад запланировано на конец текущего года.

