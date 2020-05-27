В Новосибирске пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт

С сегодняшнего дня перевозчиками принято решение отказывать в проезде в общественном транспорте пассажирам без масок, сообщили в региональном минтрансе. Как рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин, необходимость обязательного ношения масок в транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры установлена постановлением губернатора Новосибирской области от 11.05.2020 № 75.

— Обязанность ношения масок обусловлена, в первую очередь, необходимостью защиты своего собственного здоровья и здоровья пассажиров и работников транспорта. Региональным минтрансом совместно с представителями Роспотребнадзора и полиции c 1 мая 2020 года проводится контроль за соблюдением масочного режима на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры – в день это 8-10 рейдовых мероприятий. За несоблюдение масочного режима к ответственности по статье 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП привлечено более 200 пассажиров. В отношении перевозчиков рассматривается 97 административных дел, сегодня состоится заседание суда по первому делу, ряд дел также передан в суд, — сообщил он.

Вячеслав Невежин подчеркнул, что минтранс региона будет достаточно категорично подходить к рассмотрению ответственности перевозчиков, которые пренебрегают здоровьем пассажиров и допускают в транспорт людей без средств индивидуальной защиты. Согласно статье 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ перевозчик обязан прекратить оказание услуги из-за пассажиров, которые, находясь без маски в салоне автобуса, угрожают безопасности находящихся рядом людей, в том числе допускают риск инфицирования коронавирусом.

По словам замминистра, минтрансом было организовано совещание с перевозчиками, в котором приняли участие большинство перевозчиков города и области. На встрече была очередной раз озвучена информация о привлечении к ответственности юридических лиц за нахождение пассажиров в салоне автобуса без средств индивидуальной защиты. Ряд перевозчиков организовали работу по предоставлению масок для пассажиров. Некоторые предоставляют маски на безвозмездной основе при острой необходимости, другие реализуют масочную продукцию, для этого необходимо соблюдать обязательное требование – иметь кассовый аппарат для исключения нарушений налогового законодательства.

В свою очередь, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Евгений Новиков сообщил, что в регионе среди общего числа зараженных короновирусной инфекцией у 864 человек неизвестен источник заражения.

— Эти люди заразились в общественных местах: в транспорте, магазинах, местах массового скопления. Масочный режим вводится для предотвращения дальнейшего заражения граждан, — подчеркнул он.

Фото: Юлия Данилова