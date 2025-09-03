Новосибирцам предложили выбрать названия для улиц в Клюквенном

С 29 августа по 8 сентября департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска проводит опрос о том, как назвать новые городские улицы в строящемся микрорайоне «Клюквенный».

В мэрию Новосибирска направили предложения о названиях для шести новых городских улиц. Среди вариантов:

«Фёдора Буслова» – советского лётчика штурмовой авиации в годы Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза;

«Николая Аксёненко» – в память о российском государственном деятеле;

«Георгия Орлова» – в знак уважения к ветерану Великой Отечественной войны;

«Валентина Левашова» – в честь советского композитора, Народного артиста СССР;

«Богдана Хмельницкого» – как продолжение существующей улицы;

«Клюквенная».

Проголосовать можно на портале Госуслуг, перейдя по ссылке.

Микрорайон «Клюквенный» находится в Калининском районе Новосибирска между «Снегирями» и «Пашино». Его площадь превышает 200 гектаров.

В ближайшие десять лет здесь планируют построить более миллиона квадратных метров жилья. Параллельно с домами возведут пять детских садов и три школы, поликлинику с подстанцией скорой помощи, крупные спортивные и торговые комплексы, а также парки и зелёные зоны для отдыха.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирску предлагают вернуть прежнее название — Новониколаевск. Для смены имиджа города также можно переименовать «советские» улицы.