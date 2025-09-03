Новосибирцам предложили выбрать названия для улиц в Клюквенном

С 29 августа по 8 сентября департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска проводит опрос о том, как назвать новые городские улицы в строящемся микрорайоне «Клюквенный».
В мэрию Новосибирска направили предложения о названиях для шести новых городских улиц. Среди вариантов:
Проголосовать можно на портале Госуслуг, перейдя по ссылке.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирску предлагают вернуть прежнее название — Новониколаевск. Для смены имиджа города также можно переименовать «советские» улицы.
Источник фото: мэрия Новосибирска
