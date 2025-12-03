Госдума отказалась защищать компенсации за аварийное жилье от взыскания долгов

ГД отклонила в первом чтении законопроект, который предлагал защитить жилищные права должников-собственников квартир в домах, признанных аварийными. Предлагалось деньги, полученные в компенсацию за изъятое у него аварийное жильё не направлять на погашение его долгов, а оставлять на покупку другого жилья.

— В соответствии со статьей <…> закона «Об исполнительном производстве» денежная компенсация за изымаемое единственное жилое помещение не включена в виды доходов должника, на которые не может быть обращено взыскание. Таким образом, при получении денежной компенсации за изъятое жилое помещение все, проживающие совместно с собственником, лишаются единственного жилья, как и возможности приобретения другого жилого помещения взамен изъятого, так как денежные средства, представляющие собой выкупную стоимость изымаемого жилого помещения, поступившие на счет должника, будут списаны судебными приставами в счет погашаемой задолженности, — говорится в пояснительной записке.

По мнению инициаторов законопроекта, такой порядок нарушает права граждан на жилищное обеспечение. Они предлагали наложить исполнительный иммунитет на денежные средства, полученные от выкупа аварийного и подлежащего сносу жилья, принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности (если оно являлось единственным).

Согласно официальному отзыву правительства РФ, законодательная инициатива имеет много недоработок. В частности, в нём не оговорены сроки, на который накладывается исполнительский иммунитет, не определён объем таких средств. Также не рассмотрена ситуация, когда изымаемое жилье находится в залоге у банка как ипотечное.

— Залогодержатель вправе преимущественно перед другими кредиторами получить удовлетворение обеспеченного залогом требования за счет этого возмещения, — говорится в документе.

В Госдуме напомнили, что сейчас ко второму чтению готовятся поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которым россиянину-банкроту будут оставлять часть средств, полученных при продаже его ипотечного жилья. Речь идёт о 5% от выручки от продажи жилья, даже если оно является единственным.

Стоит отметить, что в Новосибирской области количество объектов жилой недвижимости, которые относятся к аварийным растёт. По сравнению с 2024 годом, в 2025 этот реестр пополнился на 2,5%. Как сообщили в региональном управлении Росреестра, сейчас в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) 7 078 аварийных квартир и 919 многоквартирных домов. Ранее в списке было 7804 аварийных объектов недвижимости (896 многоквартирных домов, 6 698 квартир).

По данным МинЖКХ, 2026 году планируется расселить пять аварийных домов, расположенных в Новосибирске, Искитиме, Оби и Татарске.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске на 36% выросло число заявлений на банкротство физических лиц.