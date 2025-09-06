Жители аварийных домов на Малыгина получат новое жильё в Новосибирске в 2026 году

Ленинский районный суд Новосибирска по иску прокуратуры обязал муниципалитет расселить 7 аварийных домов на улице Малыгина до конца 2026 года и предоставить жильцам новое жильё. Мэрия может обжаловать это решение.

Михаил Михайлов, глава «Центра правовых инициатив потребителей», в разговоре с корреспондентом Infopro54 отметил, даже если решение будет обжаловано, вышестоящий суд, вероятно, оставит его в силе. Такой исход выгоден муниципалитету, так как предоставляет ему законные основания просить областное правительство о субсидии на покупку благоустроенного жилья для местных жителей.

— Куда именно расселять планируют, я не в курсе. Но жители будут расселены по обычной программе. Самое главное, они не попадут в маневренный фонд. Когда решение вступит в силу, мэрия спокойно может пойти в казначейство за деньгами. Сейчас мэрия еще успевает включить это решение в бюджет следующего года, он формируется в ноябре, а до этого момента вполне можно все просчитать. Жители в восторге от такого решения, будем требовать контроля за исполнением решения, — рассказал редакции общественник.

Жители домов на улице Малыгина давно борются за переселение. Их соседство с огромным мусорным полигоном «Левобережный» и разросшимся Клещихинским кладбищем создает невыносимые условия для жизни. В 2023 году семь домов, где проживают около 200 человек, признали аварийными. Изначально их расселение было запланировано на 2034 год, но после вмешательства прокуратуры сроки пересмотрели.

В сентябре 2024 года мэрия приняла решение об увеличении площади Левобережного полигона для проведения работ по культивации. В итоге свалка приблизилась к домам граждан на расстояние до 150 метров. Люди вновь подняли вопрос об экстренном расселении домов, а муниципалитет вновь предложил им переехать в манёвренный фонд.

Общественники заявляли, что это категорически неприемлемо, так как взамен отдельных собственных квартир им готовы были предоставить помещения из расчета 6 кв. метров на человека, при этом сроки получения комфортного жилья не назывались.

В итоге около 40 жителей улицы Малыгина обратились к губернатору Новосибирской области с коллективным письмом. Они категорически против переселения в маневренный фонд, так как их дома находятся в аварийном состоянии.

— Ориентировочная стоимость расселения аварийных домов по улице Малыгина — 370 млн рублей. В настоящее время бюджетные ассигнования на данные цели в требуемом объеме в бюджете города Новосибирска отсутствуют, в связи с чем ускорить расселение жителей домов на улице Малыгина в настоящее время не представляется возможным, — сообщали в ответ на запрос Infopro54 в муниципалитете осенью 2024 года.

