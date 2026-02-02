Продали на дрова: дом 1895 года в Новосибирске до сих пор не признали аварийным

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков во время рабочего визита в Новосибирске посетил старинный дом на улице Зеленодольской, 37 в Октябрьском районе. Он подчеркнул, что здание должны были признать аварийным, а его жительница Ольга Животовская, мать двоих несовершеннолетних детей, получить новое жилье. Третий ребенок Ольги проживает отдельно. Новиков признался, что был шокирован условиями, в которых вынуждена жить семья.

Вместе с депутатом Ольгу навестил председатель новосибирской общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов. Он впервые побывал в этом доме в конце прошлого года.

Как отмечает Atas.Info, дом, построенный в 1895 году, долгое время служил жильем рабочим совхоза «Луговской», который в 1977 году продал его как объект, списанный на дрова, но люди продолжали там жить. Формально дома не существует, из-за чего Ольга не может оформить собственность и использовать материнский капитал на ремонт.

Мэрия Новосибирска в ответе на запрос издания рассказала, что не считает дом аварийным. По данным городского департамента земельных и имущественных отношений, шестиквартирный дом, где осталась только одна обитаемая квартира, зарегистрирован в Едином госреестре недвижимости как общедолевая собственность жильцов. Однако права собственности на землю под домом у жителей отсутствуют.

