Новую схему движения ввели на новосибирском «кольце ада» с 11 сентября

В Новосибирске снова изменилась схема движения на площади Энергетиков. На этот раз из-за долгожданного открытия новой эстакады четвертого моста.

— В связи с вводом в эксплуатацию одной из эстакад строящегося четвёртого моста движение транспорта по улице Станционной со стороны аэропорта Толмачёво в направлении моста Димитрова будет осуществляться согласно приложенной схеме. С целью предотвращения аварийных и заторных ситуаций обращаемся к водителям: при движении по указанному участку необходимо строго соблюдать требования дорожных знаков и руководствоваться информационными щитами, — говорится в сообщении ГУ МВД России по Новосибирской области.

К объявлению добавили схему. Красные стрелки указывают путь к Димитровскому мосту и Железнодорожному району, а зелёные — к улице Станиславского.

ГК «ВИС» сообщила о запуске съездов № 7 и № 24 левобережной транспортной развязки четвёртого моста через Обь. Как отметили в компании, они позволят выезжать с улицы Станционной и поворачивать на Димитровский мост. Благодаря этому, по словам концессионера, светофор на выезде на Димитровский мост уберут, пропускная способность в районе площади Энергетиков увеличится, а время в пути для водителей сократится.

По информации мэрии, из-за открытия движения по эстакаде остановка «ТЭЦ-2» сместилась на 50 метров к зданию на ул. Станционная, 4. До 1 октября въезд на ул. Малую Станционную будет возможен с проезда Энергетиков, через съезд у гипермаркета «Лента» и ул. Школьная или через разворот на ул. Станционной со стороны города Обь. Движение по следующим съездам моста планируется открыть 1 октября 2025 года. В частности, будет запущен съезд №6.1 с площади Труда на ул. Малую Станционную.

