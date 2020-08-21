В Новосибирске за сутки COVID-19 заболели 53 человека

По данным оперативного штаба на утро 21 августа в регионе зарегистрировано 10 872 случая заражения коронавирусом (+53 за последние сутки), в том числе инфицировано 658 детей. 9 581 пациент выписан с выздоровлением (+54 за сутки). Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 73 года, 83 года и женщины, им было 57 лет, 75 лет и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 335 человек.

В отделениях реанимации находятся 53 человека. На ИВЛ — 11 пациентов.

Госпитализированы 27 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 061. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 485 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 385 503 теста на коронавирус.

За сутки в регионе зарегистрировано 1 440 обращений по ОРВИ, госпитализирован 21 человек.

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