В новосибирском Промышленно-логистическом парке снова сменился руководитель

В управляющей компании новосибирского Промышленно-логистического парка снова сменился генеральный директор. По данным сервиса Контур.Фокус, его возглавила Татьяна Эссауленко, которая ранее руководила Краснообском, а потом, до середины марта 2026 года, возглавляла компании, инициировавшие новую концессию на строительство мусорных полигонов под Новосибирском.

Ранее должность директора «УК «ПЛП» занимал экс-мэр города Обь Павел Буковинин. Он был назначен на должность 15 декабря прошлого года.

С 2008 года АО «УК «ПЛП» занимается управлением промышленными парками в Новосибирской области. Учредителем компании является областная Корпорация развития. Выручка УК за 2024 год составила 360 млн рублей (+13%), чистый убыток — 57,3 млн рублей (145,2 млн в 2023 году).

За последние два с половиной года в компании сменилось пять руководителей. С 2018 года генеральным директором был Александр Гоманов. В сентябре 2024 года он передал свои обязанности Андрею Колмакову, который продержался на посту менее года. В марте 2025 года его сменил Александр Петров, ранее занимавший должность заместителя генерального директора. Его сменил Павел Буковинин.

Ранее редакция сообщала о том, что назначен новый глава МКУ «Октябрьское» в Новосибирске.