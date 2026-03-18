У инициаторов новой мусорной концессии Новосибирска сменился директор

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее стало известно, что создание каждого комплекса по утилизации отходов подорожало до 14 млрд рублей

Генеральным директором ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» стал Алексей Федоров. Об этом говорится в карточке компании в сервисе Контур.Фокус.

До этого назначения он исполнял обязанности руководителя в ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ Новосибирской области». Ранее руководителем компаний была Татьяна Эссауленко, до этого возглавлявшая администрацию Краснообска. Она была назначена на должность в июне 2025 года в момент создания компаний.

Напомним, в марте 2026 года ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» выступили инициаторами запуска новой концессии по созданию объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов. При этом стоимость каждого из них взлетела с первоначальных 3 млрд рублей, до 14 млрд.

Депутаты комитета по строительству и ЖКХ 17 марта поддержали предложение и вынесли его на рассмотрение сессии 19 марта, но предупредили, что за реализацией проекта будет жёсткий контроль. А также поинтересовались, как обстоят дела с компетенциями специалистов, которые будут участвовать в реализации концессии.

— Должен быть мощнейший менеджмент, а также активная работа акционеров и совета директоров, в который должны быть вовлечены депутаты всех комитетов, а не только строительного. Хотел бы обратить на это внимание, потому что на уровне менеджмента больше видно все проблемы, которые сейчас формируются, — подчеркнул депутат, директор АО АРЖС Ашот Рафаелян.

Министр ЖКХ региона Евгений Назаров заверил депутатов, что ведомство занимается формированием менеджмента, а также технического состава данных компаний.

— Есть определённые договорённости по существующим специалистам, которые стояли у истоков разработки этих проектов, имеется в виду со стороны АО «Спецавтохозяйство». Они перейдут в эти предприятия и будут курировать исполнение тех проектных решений, которые заложены. Правительство не отпускает контроль. Мы, как концедент, со стороны своей проектной дирекции, Минстроя и УКСа оказывали поддержку при подготовке проекта на начальном этапе и дальше будет их сопровождать, — добавил Назаров.

Ранее редакция сообщала о том, что документация по КПО «Левобережный» уже проходит Госэкспертизу. Срок проектирования КПО «Правобережный» — не более 14 месяцев. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Предыдущая статья
Новосибирская область вошла в число лидеров Сибири по числу лесных беспилотников
Следующая статья
Клиентские дни в ГК «Расцветай». Выгода на новостройки!

Новосибирскую ТЭЦ-4 подключат к системе автоматического наблюдения

Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к монтажу оборудования на дымовых трубах теплоэлектростанции. Речь идет о приборах контроля параметров дымовых газов, которые должны работать без остановки. Поставка оборудования осуществлена из Санкт-Петербурга.

Согласно плану работ, завершить установку датчиков на ТЭЦ-4 подрядчик должен до конца 2026 года, сообщили в АО «СГК – Новосибирск». Эта станция станет первой в городе, где подобные системы появятся на трубах. Объем финансирования проекта оценивается в 119 млн рублей.

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Локальный рынок Новосибирска уже подтверждает глобальные тренды: дефицит качественных офисов, рост мелкой нарезки и спрос на решения «под ключ».

В «Тайм Парке»можно приобрести офисные помещения площадью от 30 и до 168 кв.м, как под чистовую отделку, так и с выполненным ремонтом.  По желанию собственника здесь можно открыть студии красоты, ногтевые сервисы, предприятия сферы услуг, юридические и нотариальные конторы, образовательные кабинеты (логопеды, репетиторы, мини-курсы); шоу-румы локальных брендов, креативные мастерские,

В территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области добавят мусора

Автор: Юлия Данилова

Министерство ЖКХ Новосибирской области приступило к корректировке территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в ведомстве.

В ходе работы планируется актуализировать следующие сведения:

ОЭЗ «Новосибирск» получила официальные границы

Автор: Оксана Мочалова

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены официальные данные о границах особой экономической зоны «Новосибирск». Сведения о площадке площадью 406 гектаров появились в системе в феврале 2026 года.

Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа эта территория получила годом ранее, в марте 2025 года, на основании постановления правительства РФ. Зона создана сроком на 49 лет. Она расположилась на стыке Коченевского и Новосибирского районов — в узле транспортных магистралей и вблизи международного аэропорта Толмачево.

Правительство региона продолжает оформление выплат после изъятия скота

В Новосибирской области сохраняется стабильная эпизоотическая ситуация по пастереллезу. По данным на сегодняшний день, на протяжении 15 дней новые случаи заболевания среди животных в регионе не регистрируются, сообщили в региональном Правительстве.

По словам заместителя руководителя администрации губернатора и Правительства Новосибирской области Сергея Нешумова, на территориях, где был выявлен пастереллез, проводится комплекс мероприятий: тестирование, введение карантина, изъятие животных, обеззараживание. Карантин снимается после получения отрицательных проб.

Дизайнеры из Новосибирска показали коллекцию одежды на Московской неделе моды

Автор: Артем Рязанов

Студентки Новосибирского технологического института РГУ им. А.Н. Косыгина: Анна Востокова, Анна Галактионова, Марина Рум и Елизавета Балышева представили регион на шестой Московской неделе моды. В течение шести дней состоялось свыше 80 модных показов.

Коллекция, подготовленная новосибирскими дизайнерами одежды, была посвящена безграничным просторам России. В ней сочетались мягкие футуристические образы со смелыми и провокационными решениями. Центральным элементом коллекции стала клетка, используемая в пальто, юбках и аксессуарах.

Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Новосибирскую ТЭЦ-4 подключат к системе автоматического наблюдения

Недвижимость

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Власть Общество

В территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области добавят мусора

Бизнес Экономика

ОЭЗ «Новосибирск» получила официальные границы

Власть

Правительство региона продолжает оформление выплат после изъятия скота

Бизнес Общество

Дизайнеры из Новосибирска показали коллекцию одежды на Московской неделе моды

Бизнес Право&Порядок

Рекламного оператора оштрафовали за самовольные баннеры в аэропорту Толмачёво

Общество

В Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю

Бизнес

Недостроенную школу в Бердске продают за 299 миллионов рублей

Бизнес Власть

Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Общество

В Новосибирске остановка транспорта рухнула из-за снега

Бизнес Недвижимость

Рыночная неудача: продажа ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске снова сорвалась

Медицина Общество

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Власть Общество

Власти Новосибирска предупредили о фейковых ИИ-видео о ликвидации скота

Авто Власть

Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области

Власть

Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

Власть Общество

В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

Бизнес

Красноярская компания заключила второй контракт с новосибирским Технопарком

Все материалы
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

