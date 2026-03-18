У инициаторов новой мусорной концессии Новосибирска сменился директор

Генеральным директором ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» стал Алексей Федоров. Об этом говорится в карточке компании в сервисе Контур.Фокус.

До этого назначения он исполнял обязанности руководителя в ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ Новосибирской области». Ранее руководителем компаний была Татьяна Эссауленко, до этого возглавлявшая администрацию Краснообска. Она была назначена на должность в июне 2025 года в момент создания компаний.

Напомним, в марте 2026 года ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» выступили инициаторами запуска новой концессии по созданию объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов. При этом стоимость каждого из них взлетела с первоначальных 3 млрд рублей, до 14 млрд.

Депутаты комитета по строительству и ЖКХ 17 марта поддержали предложение и вынесли его на рассмотрение сессии 19 марта, но предупредили, что за реализацией проекта будет жёсткий контроль. А также поинтересовались, как обстоят дела с компетенциями специалистов, которые будут участвовать в реализации концессии.

— Должен быть мощнейший менеджмент, а также активная работа акционеров и совета директоров, в который должны быть вовлечены депутаты всех комитетов, а не только строительного. Хотел бы обратить на это внимание, потому что на уровне менеджмента больше видно все проблемы, которые сейчас формируются, — подчеркнул депутат, директор АО АРЖС Ашот Рафаелян.

Министр ЖКХ региона Евгений Назаров заверил депутатов, что ведомство занимается формированием менеджмента, а также технического состава данных компаний.

— Есть определённые договорённости по существующим специалистам, которые стояли у истоков разработки этих проектов, имеется в виду со стороны АО «Спецавтохозяйство». Они перейдут в эти предприятия и будут курировать исполнение тех проектных решений, которые заложены. Правительство не отпускает контроль. Мы, как концедент, со стороны своей проектной дирекции, Минстроя и УКСа оказывали поддержку при подготовке проекта на начальном этапе и дальше будет их сопровождать, — добавил Назаров.

Ранее редакция сообщала о том, что документация по КПО «Левобережный» уже проходит Госэкспертизу. Срок проектирования КПО «Правобережный» — не более 14 месяцев.