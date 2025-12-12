Рекламодателям

Новосибирский Промышленно-логистический парк возглавил Павел Буковинин

  • 12/12/2025, 12:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский Промышленно-логистический парк возглавил Павел Буковинин
Ранее он был депутатом и главой администрации города Обь

Генеральным директором Управляющей компании «Промышленно-логистический парк» с 1 декабря назначен Павел Буковинин. Его кандидатуру выдвинул губернатор Андрей Травников.

— Глава региона высоко оценил профессионализм и результаты деятельности экс-мэра города Обь и предложил возглавить крупнейшую инвестиционную площадку региона, — сообщила пресс-служба Корпорации развития Новосибирской области.

Павел Буковинин возглавлял Новосибирскую региональную общественную организацию по поддержке и защите граждан «Инициатива», был депутатом нескольких созывов и заместителем председателя Совета депутатов города Обь, с 2020 года возглавлял администрацию города. Ушел с должности в сентябре 2025 года.

— Сегодня перед компанией стоят интересные и не менее важные задачи по развитию нового индустриального парка «Южный ПЛП», где уже ведётся проектирование и строительство базовой инфраструктуры для обеспечения резидентов парка. Кроме того, УК «ПЛП» занимается строительством сетей для подключения будущих резидентов ОЭЗ «Новосибирск», которая соседствует с Промышленно-логистическим парком, — отметил Буковинин.

Он пояснил, что перед ним и командой УК ПЛП поставлена задача своевременно обеспечить эти площадки инфраструктурными возможностями, чтобы привлечь в регион новых инвесторов.

Напомним, в августе 2025 года руководителем «УК «Промышленно-логистический парк Новосибирской области»» (ПЛП) назначен Александр Петров. Ранее он занимал должность замглавы компании. В целом в УК ПЛП Петров работал с 2011 года, то есть практически с момента основания парка. До Петрова около года должность руководителя «УК «Промышленно-логистического парка» занимал Андрей Колмаков. Он был назначен на эту должность в сентябре 2024 и сменил Александра Гоманова,  который был задержан летом 2024 года. Колмаков ушел «по собственному желанию».

Промышленно-логистический парк Новосибирской области — крупнейший индустриальный парк Сибири, который действует с 2007 года. На территории парка свои проекты реализуют 45 российских и зарубежных компаний. Общий объём вложенных резидентами инвестиций составляет 91,1 млрд рублей, в бюджет региона перечислено 11,77 млрд рублей. ПЛП «Южный» расположен в Искитимском районе. Общая площадь 1-й очереди — 12,3 га. На сегодня свои проекты в парке реализуют 6 резидентов. Общий заявленный объём инвестиций резидентов — 913 млн рублей.

По данным сервиса Контур Фокус, учредителем «УК «Промышленно-логистический парк Новосибирской области» является АО «Корпорация развития Новосибирской области». Выручка компании в 2024 году составила 359,9 млн рублей (в 2023 году — 316 млн руб), чистый убыток — 57,3 млн (годом ранее 145 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что Южный ПЛП под Новосибирском готовит вторую очередь для приема резидентов. 

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Новосибирской области.

Рубрики : Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : ПЛП


