До 31 января все арендаторы съедут из новосибирского ЦУМа, его готовят к сносу

Стало известно, когда новосибирский ЦУМ окончательно прекратит свою работу и закроется для посетителей. Новый собственник сообщил оставшимся арендаторам о том, что они должны покинуть здание до 31 января текущего года. То есть торговая история знакового для города объекта завершится через две недели. Журналист Infopro54 посмотрел, что со зданием происходит сейчас, и поговорил об этом с предпринимателями и теми, кто помнит, каким был ЦУМ в разное время.

Новосибирский ЦУМ в январе 2025 года

Первое, что бросается в глаза при подходе к ЦУМу — это практически пустая парковка перед ним. В текущих условиях, когда в городе снегом завалена существенная часть парковочных мест, это кажется почти роскошью. К вопросу о парковке ЦУМа мы еще вернемся. А пока — о том, что внутри магазина. Для посетителей открыт только первый этаж. Его пространство давно было поделено между многочисленными арендаторами. Часть из них уже съехала: одни — после того, как стало известно, что ЦУМ решено снести, другие — гораздо раньше. О них напоминают оставшиеся вывески, пустующее торговое оборудование и манекены.

Те, кто продолжает работать, говорят, что паковать товар и съезжать будут в последние дни.

— Всем дали срок — до 31 января съехать. После этого торговли в ЦУМе уже не будет. Наш магазин знает, куда переедет, людям об этом сообщаем. Вопросы все решены, но до последнего будем тут. Если бы не закрытие и снос, мы бы никуда не переезжали. Нас тут все устраивало, и покупатели всегда были, — говорит продавщица магазина монгольских товаров.

Индивидуальные предприниматели, торгующие в ЦУМе пуховиками, антиквариатом, оптикой, дорогой кожгалантереей, тоже говорят, что дела у них шли неплохо, несмотря на то, что в своем нынешнем виде ЦУМ не может конкурировать с более современными и более крупными торговыми центрами в части трафика.

Концепция обновления ЦУМа. Почему она не была реализована

Эксперты рынка торговой недвижимости считают, что ЦУМ вполне мог остаться и развиваться как торгово-развлекательный комплекс. Бывшие собственники с такой точкой зрения согласны, напоминая, что концепция обновления ЦУМа практически была готова, но потом им поступило другое предложение.

— Была идея сделать из новосибирского ЦУМа новый центр притяжения. Была разработана концепция, велись переговоры, заинтересованные компании и бренды тоже были. Предполагалось, что одним из якорных арендаторов станет ресторан «Магадан». По проекту мы планировали первый этаж заселить ресторанными группами. Для подобных решений ЦУМ, наверное, самая лучшая локация в городе. Само место, наличие такой парковки — все позволяло реализовать проект. Второй этаж планировали сделать торговым. Мы не хотели делать какую-то сборную солянку, видели развитие в сотрудничестве с известными, крупными игроками. И по этим вопросам тоже велись переговоры, например с «Золотым яблоком». То есть была полноценная концепция, включающая и архитектурные решения. И ее реализацию мы даже начали, согласовали цифры, сроки. Провели демонтаж оборудования второго, третьего этажа. Купили новое оборудование, новые эскалаторы и лифты. Но в 2023 году поступило неожиданное предложение о продаже. Сумму я раскрывать не могу, но это была хорошая сумма. И мы приняли решение остановить все работы и продать здание, — рассказал Infopro54 бывший собственник здания новосибирского ЦУМа Эдуард Герлин.

О том, как мог бы выглядеть обновленный ЦУМ, можно судить по рендерам, которые в июне 2021 года опубликовало Архитектурное бюро Pergaev Bureau. Вероятно, что архитекторы и проектировщики что-то бы еще меняли, но принципы ясны, в том числе по сохранению этажности.

Сейчас уже никто не пытается сохранить новосибирский ЦУМ, понимая, что у нового собственника свое видение и планы, а все принципиальные решения утверждены властями. Но ретроспективный взгляд показывает, что исчезновение ЦУМа нельзя назвать неизбежным. Было несколько вариантов его будущего. Бизнес выбрал снос магазина и строительство жилых высоток.

Genius loci (гений места)

С архитектурной точки зрения современное здание новосибирского ЦУМа ничем не примечательно, говорят эксперты. В своем нынешнем виде оно было возведено в 2002 году. До разрушительного пожара, который произошел 5 января 2001 года, ЦУМ выглядел иначе. Его логотипы, шрифт, используемый для написания названия, несколько раз менялись, но многие жители Новосибирска помнят именно советский вариант и большую неоновую вывеску на Центральном универсальном магазине.

До 2023 года на здании ЦУМа были большие синие буквы — это последняя версия. Сейчас название осталось только на дверях.

Изменившийся внешний облик и утрата былого значения для городской торговли, как ни странно, не изменили атмосферу в здании и вокруг него. ЦУМ для горожан всегда оставался ЦУМом: в 70-е, когда его витрины оформляли художники, а работа отделов должна была соответствовать самым высоким стандартам советской торговли; в 80-е, когда в нем устраивали показы мод; в 90-е, когда он оброс ларьками; и в 2000-е после пожара и перестройки. Это как раз тот самый гений места, говорят историки, — неосязаемая характеристика, качество, которое место пропитывает и одушевляет.

— История новосибирского ЦУМа началась задолго до его открытия. В 1933 году вышло постановление о том, что в 11 городах надо открыть показательные универмаги. Это делалось для того, чтобы государству взять в свои руки всю систему торговли. В 1934 году в Новосибирске открылся универмаг Запсибторга. Его несколько раз передавали в подчинение разным ведомствам, и он по-разному назывался. В 1958 году он попадает под подчинение горсовета и стал называться «Центральный универмаг города Новосибирска». Под этой вывеской он прожил до 1967 года. А в 1967 году переехал на пересечение проспекта Димитрова и будущей Вокзальной магистрали и с того момента назывался «ЦУМ Новосибирск». Город довольно долго подыскивал площадку для ЦУМа, рассматривались разные варианты. Но в итоге был выбран именно этот участок, и именно там ЦУМ на долгие годы стал флагманом торговли. В 2015 году ЦУМ по решению суда был объявлен банкротом, и фактически это стало началом его конца, — говорит ведущий архивист МКУ «Горархив» Сергей Кошкаров.

Новосибирский ЦУМ был открыт 4 марта 1967 года. Если, как планирует нынешний хозяин, закрытие произойдет 31 января 2026 года, то в исторических справочниках будет записано, что ЦУМ в Новосибирске проработал 58 лет.

Ранее редакция рассказывала, что в настоящее время собственником здания ЦУМа является ООО «Эллада», учредителем которой до июля 2022 года являлась компания «Расцветай Инвест», затем единственным владельцем компании стал значиться Владислав Савельев.