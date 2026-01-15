Поиск здесь...
До 31 января все арендаторы съедут из новосибирского ЦУМа, его готовят к сносу

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Для города это будет первый случай демонтажа крупного торгового центра

Стало известно, когда новосибирский ЦУМ окончательно прекратит свою работу и закроется для посетителей. Новый собственник сообщил оставшимся арендаторам о том, что они должны покинуть здание до 31 января текущего года. То есть торговая история знакового для города объекта завершится через две недели. Журналист Infopro54 посмотрел, что со зданием происходит сейчас, и поговорил об этом с предпринимателями и теми, кто помнит, каким был ЦУМ в разное время.

Новосибирский ЦУМ в январе 2025 года

Первое, что бросается в глаза при подходе к ЦУМу — это практически пустая парковка перед ним. В текущих условиях, когда в городе снегом завалена существенная часть парковочных мест, это кажется почти роскошью. К вопросу о парковке ЦУМа мы еще вернемся. А пока — о том, что внутри магазина. Для посетителей открыт только первый этаж. Его пространство давно было поделено между многочисленными арендаторами. Часть из них уже съехала: одни — после того, как стало известно, что ЦУМ решено снести, другие — гораздо раньше. О них напоминают оставшиеся вывески, пустующее торговое оборудование и манекены.

Те, кто продолжает работать, говорят, что паковать товар и съезжать будут в последние дни.

— Всем дали срок — до 31 января съехать. После этого торговли в ЦУМе уже не будет. Наш магазин знает, куда переедет, людям об этом сообщаем. Вопросы все решены, но до последнего будем тут. Если бы не закрытие и снос, мы бы никуда не переезжали. Нас тут все устраивало, и покупатели всегда были, — говорит продавщица магазина монгольских товаров.

Индивидуальные предприниматели, торгующие в ЦУМе пуховиками, антиквариатом, оптикой, дорогой кожгалантереей, тоже говорят, что дела у них шли неплохо, несмотря на то, что в своем нынешнем виде ЦУМ не может конкурировать с более современными и более крупными торговыми центрами в части трафика.

Концепция обновления ЦУМа. Почему она не была реализована

Эксперты рынка торговой недвижимости считают, что ЦУМ вполне мог остаться и развиваться как торгово-развлекательный комплекс. Бывшие собственники с такой точкой зрения согласны, напоминая, что концепция обновления ЦУМа практически была готова, но потом им поступило другое предложение.

Новосибирский ЦУМ в 2024 году

— Была идея сделать из новосибирского ЦУМа новый центр притяжения. Была разработана концепция, велись переговоры, заинтересованные компании и бренды тоже были. Предполагалось, что одним из якорных арендаторов станет ресторан «Магадан». По проекту мы планировали первый этаж заселить ресторанными группами. Для подобных решений ЦУМ, наверное, самая лучшая локация в городе. Само место, наличие такой парковки — все позволяло реализовать проект. Второй этаж планировали сделать торговым. Мы не хотели делать какую-то сборную солянку, видели развитие в сотрудничестве с известными, крупными игроками. И по этим вопросам тоже велись переговоры, например с «Золотым яблоком». То есть была полноценная концепция, включающая и архитектурные решения. И ее реализацию мы даже начали, согласовали цифры, сроки. Провели демонтаж оборудования второго, третьего этажа. Купили новое оборудование, новые эскалаторы и лифты. Но в 2023 году поступило неожиданное предложение о продаже. Сумму я раскрывать не могу, но это была хорошая сумма. И мы приняли решение остановить все работы и продать здание, — рассказал Infopro54 бывший собственник здания новосибирского ЦУМа Эдуард Герлин.

О том, как мог бы выглядеть обновленный ЦУМ, можно судить по рендерам, которые в июне 2021 года опубликовало Архитектурное бюро Pergaev Bureau. Вероятно, что архитекторы и проектировщики что-то бы еще меняли, но принципы ясны, в том числе по сохранению этажности.

Концепция обновления ЦУМа. Автор рендера — Архитектурное бюро Pergaev Bureau

Сейчас уже никто не пытается сохранить новосибирский ЦУМ, понимая, что у нового собственника свое видение и планы, а все принципиальные решения утверждены властями. Но ретроспективный взгляд показывает, что исчезновение ЦУМа нельзя назвать неизбежным. Было несколько вариантов его будущего. Бизнес выбрал снос магазина и строительство жилых высоток.

Genius loci (гений места)

С архитектурной точки зрения современное здание новосибирского ЦУМа ничем не примечательно, говорят эксперты. В своем нынешнем виде оно было возведено в 2002 году. До разрушительного пожара, который произошел 5 января 2001 года, ЦУМ выглядел иначе. Его логотипы, шрифт, используемый для написания названия, несколько раз менялись, но многие жители Новосибирска помнят именно советский вариант и большую неоновую вывеску на Центральном универсальном магазине.

Новосибирский ЦУМ в 1995 году

До 2023 года на здании ЦУМа были большие синие буквы — это последняя версия. Сейчас название осталось только на дверях.

ЦУМ. Вывеска
Вывеска Новосибирского ЦУМа в 2026 году

Изменившийся внешний облик и утрата былого значения для городской торговли, как ни странно, не изменили атмосферу в здании и вокруг него. ЦУМ для горожан всегда оставался ЦУМом: в 70-е, когда его витрины оформляли художники, а работа отделов должна была соответствовать самым высоким стандартам советской торговли; в 80-е, когда в нем устраивали показы мод; в 90-е, когда он оброс ларьками; и в 2000-е после пожара и перестройки. Это как раз тот самый гений места, говорят историки, — неосязаемая характеристика, качество, которое место пропитывает и одушевляет.

— История новосибирского ЦУМа началась задолго до его открытия. В 1933 году вышло постановление о том, что в 11 городах надо открыть показательные универмаги. Это делалось для того, чтобы государству взять в свои руки всю систему торговли. В 1934 году в Новосибирске открылся универмаг Запсибторга. Его несколько раз передавали в подчинение разным ведомствам, и он по-разному назывался. В 1958 году он попадает под подчинение горсовета и стал называться «Центральный универмаг города Новосибирска». Под этой вывеской он прожил до 1967 года. А в 1967 году переехал на пересечение проспекта Димитрова и будущей Вокзальной магистрали и с того момента назывался «ЦУМ Новосибирск». Город довольно долго подыскивал площадку для ЦУМа, рассматривались разные варианты. Но в итоге был выбран именно этот участок, и именно там ЦУМ на долгие годы стал флагманом торговли. В 2015 году ЦУМ по решению суда был объявлен банкротом, и фактически это стало началом его конца, — говорит ведущий архивист МКУ «Горархив» Сергей Кошкаров.

ЦУМ в 1995 году

Новосибирский ЦУМ был открыт 4 марта 1967 года. Если, как планирует нынешний хозяин, закрытие произойдет 31 января 2026 года, то в исторических справочниках будет записано, что ЦУМ в Новосибирске проработал 58 лет.

Ранее редакция рассказывала, что в настоящее время собственником здания ЦУМа является ООО «Эллада», учредителем которой до июля 2022 года являлась компания «Расцветай Инвест», затем единственным владельцем компании стал значиться Владислав Савельев.

Фотографии Infopro54. Изображения 1995 года — скриншоты видеосъемки из архива редакции. Автор рендера — Архитектурное бюро Pergaev Bureau.

