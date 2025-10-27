Рекламодателям

В торговых центрах Новосибирска создадут пространства для тусовок подростков

  • 27/10/2025, 12:30
Автор: Юлия Данилова
В торговых центрах Новосибирска создадут пространства для тусовок подростков
Власти города решили возглавить увлечение молодежи прогулками в ТЦ

В торговых центрах Новосибирска планируют создавать общественные пространства подростков. С этой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко. Она была поддержана Минпромторгом региона, а также представителями правоохранительных структур, руководителями и службами безопасности ТЦ города.

— В рамках стратегической программы «Подростки России» мы неоднократно проводили мониторинги среди несовершеннолетних, как и где они хотят проводить свободное от учебы время, задавали вопросы, почему подростки идут в ТЦ, — пояснила Болтенко.

Среди полученных ответов превалировали следующие:

  • нет денег пойти в другое место (театр, спортивное мероприятия, концерт);
  • не хочется идти домой, где контроль со стороны родителей;
  • место, где можно «затеряться» (прогулять школу, встретиться с девушкой и т.д.);
  • «зона комфорта» — свободное посещение до 22 часов независимо от погодных условий;
  • наличие интернета, скамеек, фудкортов, откуда не выгонят, где можно собираться компаниями и с учетом бесплатных напитков при покупке еды сидеть часами за столиками с друзьями;
  • возможность почувствовать себя взрослым перед сверстниками, гуляя по магазинам,
  • в местах курения никто не сделает замечание, не выгонит, не надо прятаться;
  • интерьер ТЦ может служить фотозонами, местом для сьемок роликов и блогерства.

— Для подростков ТЦ — это неформальное общение, в остальных местах все регламентировано, — подчеркнула Болтенко.

С другой стороны, в ТЦ между подростками нередко возникают конфликты. В соцсетях и сводках часто фигурируют такие торговые центры Новосибирска, как ТРК «Ройял Парк», «Сан-Сити». Родители в чатах также делятся историями.

— Дочь с друзьями (все школьники, тогда восьмой класс) регулярно ездили «гулять» в ТЦ «Аура», воспринимая это как тусовку. Запретить было невозможно, так как все кружки около дома были неинтересны. Однажды, поддавшись на провокации молодежи из другой компании, девушки украли из продуктового магазина в ТЦ сладости. Итог: детская комната милиции, информация передана в школу, «черная метка» и остракизм в классе, — пишет мама ученицы.

— Дети из класса пошли погулять в центр города, замерзли и зашли в ТРК «Галерея Новосибирск» погреться. Зашли в один из магазинов, и двое мальчишек купили уши котов и тут же их нацепили на головы. Потом дети пошли на фудкорт. На фудкорте на них накинулись охранники, оскорбляя и сравнивая с квадроберами, — делится мама ученицы школы, расположенной на левом берегу Новосибирска.

В итоге, как сообщила детский омбудсмен, в ТЦ региона решено создавать открытые пространства для подростков, где они смогут «заняться полезным делом, самореализоваться или просто провести время в спокойной обстановке, где нет взрослых и контроля, где можно выговориться и получить поддержку». Пилотный проект планируется обкатать в ТЦ «Континент». Кроме того, как пояснила Болтенко, к созданию этой территории планируется привлечь самих подростков.

Региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель девелоперской компании «Отелит» Евгений Бурденюк отметил, что представители торговых центров уже прорабатывают такие истории, понимая, что подростки в перспективе являются их целевой аудиторией.

— Сейчас молодежь «обживает» имеющиеся в ТЦ пространства (подоконники, лестничные марши, перила) так, как они считают нужным. Между тем при небольших затратах можно адаптировать эти площадки под нужды подростков: сделать лавочки, скейт-зону, подтянуть общепит. То есть вполне можно оформить пространства так, чтобы молодежь проводила свободное время цивильно и без нарушения законодательства. Если к этому готово подключиться государство, то это очень круто, — подчеркнул Бурденюк.

Напомним, еще в 2022 году эксперты рынка недвижимости отмечали, что бизнес-модель торговых центров будет полностью меняться.

— В американских ТЦ сейчас основная масса посетителей — люди в возрасте и молодежь, которая приходит потусоваться. Покупки там практически не совершаются, за исключением продуктов питания. Рынок очень сильно меняется, и ТЦ перестраиваются под огромные складские помещения. Мы на 7 лет опаздываем по развитию от американского рынка, — говорил владелец, управляющий директор ЦУМ Новосибирска Эдуард Герлин в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о том, что трудных подростков Новосибирской области включат в федеральный реестр

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

