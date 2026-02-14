Поиск здесь...
Бизнес

Новосибирскому бизнесу советуют не ждать снижения цен на аренду в пустеющих ТЦ

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Перед собственниками торговых центров стоит задача привлечь платежеспособных арендаторов

Бизнесмены комментируют закрытие магазинов в ТРЦ. В январе и феврале текущего года этот тренд усилился. Особенно выражен он в фэшн-ритейле: в новосибирских торговых центрах тоже часто закрываются магазины одежды и обуви. На этом фоне предприниматели задаются вопросом о возможном снижении арендных ставок. Но эксперты считают, что на это точно надеяться не стоит — даже в кризис площади ТЦ останутся достаточно дорогими.

Омская предпринимательница Елена Лазаренко, компания которой специализируется на производстве одежды, опубликовала в соцсетях видео, снятое в крупных торговых центрах. На кадрах — закрывшиеся магазины.

— Это я ищу новую аренду. Выбор большой, как видите. Я еще в декабре написала заявление на расторжение аренды, потому что сразу поняла — 100 тысяч в месяц платить больше не смогу. Но при наличии такого количества свободных мест аренда не дешевеет, кстати, — написала Елена Лазаренко.

Предприниматели говорят, что эти слова применимы и к Новосибирску: дисконта нет даже на долго пустующие торговые площади.

— Мы со своим малым бизнесом в ТЦ как не могли зайти, так и не можем. Слишком дорого, даже сейчас. Даже если там треть магазинов закроется, вряд ли аренда станет доступнее, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 руководитель одной из компаний.

В Российском совете торговых центров (РСТЦ) называют происходящее кризисом привычного формата торговых центров. Но при этом никто не ждет закрытий самих торговых центров.

— Новосибирские ТЦ сейчас переживают не конец эпохи, а болезненный, но закономерный этап перестройки. Малому и среднему бизнесу в рознице объективно тяжело: дорогие деньги, сложности с кредитованием, рост операционных расходов — всё это съедает маржу и не оставляет ощущения «света в конце тоннеля». На этом фоне федеральные сети последовательно забирают долю рынка, и это тоже закономерный процесс: у них устойчивее финансирование, сильнее бренды и более системное управление. На место классической розницы приходят фитнесы, выставочные и образовательные площадки, сервисы, шоурумы, medical & wellness — рынок ищет новую компоновку функций в ТЦ. Параллельно идёт активная охота на качественные локации со стороны федеральных игроков: пока одни закрываются, другие бегают с планами расширения и забирают лучшие места, — рассказал Infopro54 основатель девелоперской компании «Отелит», региональный представитель РСТЦ Евгений Бурденюк.

Эксперты поясняют, что оценивать ситуацию в торговых центрах правильнее не на основе новостей о том, что «закрылся такой-то магазин», а на оценке доли пустующих площадей и скорости, с которой они заполняются.

Ранее редакция рассказывала, с какими проблемами в 2026 году столкнулись швейные предприятия.

Infopro54

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : торговые центры Новосибирска кризис закрытие магазинов в ТЦ

